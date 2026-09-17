PS sammanfattar, ännu en gång, pensionsveckan som den här gången handlar om den växande misstron mot pensionssystemet och miljonerna som krävs för att lämna arbetslivet redan vid 56. Dessutom avslöjar en ny kartläggning vilka svenska kommuner som har högst och lägst pensioner.
62 procent befarar kollaps – krävs 2,8 miljoner för att sluta vid 56
Veckan har också bjudit på en spartrend för den som vill bli färdig med pensionssparandet långt före pensionen. Når du den så kallade magiska summan ska ränta på ränta göra resten av jobbet.
Nedan sammanfattar Dagens PS veckans pensionsnyheter.
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62 procent befarar en pensionskollaps
Vi inleder veckan med ett pensionslöfte som allt färre unga verkar lita på.
I Finland tror 47 procent att pensionssystemet kommer att kollapsa i framtiden och att redan intjänade pensioner inte kommer att kunna betalas ut. Bland personer mellan 26 och 35 år är andelen hela 62 procent.
Ju närmare pensionen de svarande kommer, desto större blir tilliten. Bland personer över 65 år tror bara 19 procent på en kollaps.
En liknande förtroendeklyfta syns i Sverige. Hos pensionsspararna uppger 34 procent att de har förtroende för pensionssystemet. Bland pensionärerna är andelen 52 procent. En färsk LO-undersökning visar samtidigt att 65 procent av svenskarna har ett litet förtroende för pensionssystemet och att 73 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka.
Läs vidare här: Tron på pensionen rasar – 62 procent befarar kollaps. Dagens PS
Förlora jobbet vid 56 – behöver 2,8 miljoner
Den som förlorar jobbet sent i arbetslivet kan få svårt att hitta ett nytt. Att gå direkt från arbetslöshet till pension är däremot lättare sagt än gjort.
En person som fyller 56 år under 2026 har en prognostiserad riktålder på 68 år. Den allmänna pensionen väntas kunna tas ut tidigast vid 65. Det innebär att den som slutar arbeta vid 56 måste kunna finansiera omkring nio år utan lön eller allmän pension.
För den som behöver 26 000 kronor i månaden handlar det om cirka 2,8 miljoner kronor. Vid ett behov på 30 000 kronor i månaden stiger summan till drygt 3,2 miljoner.
Dessutom går den som slutar arbeta miste om flera års pensionsinbetalningar. Tas pensionen sedan ut före riktåldern blir månadsbeloppet lägre resten av livet.
Mer om detta: ”Jag förlorade jobbet vid 56 – kan jag gå i pension?”. Dagens PS
Här är pensionen högst och lägst
Även bostadsorten säger en hel del om pensionens storlek.
En kartläggning från SPF Seniorerna visar att medianpensionen i 232 av Sveriges 290 kommuner ligger minst 300 kronor under organisationens jämförelsenivå för fullt grundskydd, som är 17 776 kronor efter skatt.
De lägsta medianpensionerna finns i Markaryd, Vansbro, Botkyrka, Töreboda och Tingsryd. I andra änden av listan finns Danderyd, Täby, Lidingö, Nacka och Vaxholm.
Högre pensioner är alltså i stor utsträckning koncentrerade till storstadsområdena. Samtidigt ligger medianpensionen för landets pensionärer som grupp omkring 500 kronor under SPF jämförelsenivå.
Läs mer här: Här är pensionen högst i Sverige – se kommunerna i botten. Dagens PS
Spara 925 000 – och sluta sedan
Veckans sista nyhet riktar sig till den som helst vill bli färdig med pensionssparandet redan vid 35.
Tanken bakom Coast FI är att spara ihop ett tillräckligt stort kapital tidigt i livet och sedan låta ränta på ränta sköta resten. När den magiska summan är nådd ska det, åtminstone i teorin, inte behövas några fler insättningar.
En 35-åring som vill ha 30 000 kronor i månaden som pensionär och räknar med att få 20 000 kronor från allmän pension och tjänstepension behöver enligt ett räkneexempel ha omkring 925 000 kronor investerade i dag. Med fyra procents årlig avkastning efter inflation ska pengarna kunna växa till tre miljoner kronor vid 65 års ålder.
Men den magiska summan är ingen garanti. Börsutveckling, inflation, skatter, avgifter och förändringar i livet kan få kalkylen att spricka. Coast FI är därför snarare en ekonomisk kontrollstation än ett löfte om att aldrig behöva spara igen.
Läs vidare här: Magiska summan: Så mycket måste du spara – för att aldrig spara igen. Dagens PS
Läs också: Norges rikaste kvinna står bakom både Kalles och Felix. Realtid
Läs även: Så mycket tjänar svensk medelklass – tjänar du mer eller mindre? E55