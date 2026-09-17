62 procent befarar kollaps – krävs 2,8 miljoner för att sluta vid 56

Förlora jobbet vid 56 – behöver 2,8 miljoner

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Den som förlorar jobbet sent i arbetslivet kan få svårt att hitta ett nytt. Att gå direkt från arbetslöshet till pension är däremot lättare sagt än gjort.

En person som fyller 56 år under 2026 har en prognostiserad riktålder på 68 år. Den allmänna pensionen väntas kunna tas ut tidigast vid 65. Det innebär att den som slutar arbeta vid 56 måste kunna finansiera omkring nio år utan lön eller allmän pension.

För den som behöver 26 000 kronor i månaden handlar det om cirka 2,8 miljoner kronor. Vid ett behov på 30 000 kronor i månaden stiger summan till drygt 3,2 miljoner.

Dessutom går den som slutar arbeta miste om flera års pensionsinbetalningar. Tas pensionen sedan ut före riktåldern blir månadsbeloppet lägre resten av livet.

Mer om detta: ”Jag förlorade jobbet vid 56 – kan jag gå i pension?”. Dagens PS

Den som förlorar jobbet sent i arbetslivet kan få svårt att hitta ett nytt. Men att sluta arbeta är inte samma sak som att kunna ta ut pension (Foto: Pexels)

Här är pensionen högst och lägst

Även bostadsorten säger en hel del om pensionens storlek.

En kartläggning från SPF Seniorerna visar att medianpensionen i 232 av Sveriges 290 kommuner ligger minst 300 kronor under organisationens jämförelsenivå för fullt grundskydd, som är 17 776 kronor efter skatt.

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De lägsta medianpensionerna finns i Markaryd, Vansbro, Botkyrka, Töreboda och Tingsryd. I andra änden av listan finns Danderyd, Täby, Lidingö, Nacka och Vaxholm.

Högre pensioner är alltså i stor utsträckning koncentrerade till storstadsområdena. Samtidigt ligger medianpensionen för landets pensionärer som grupp omkring 500 kronor under SPF jämförelsenivå.

Läs mer här: Här är pensionen högst i Sverige – se kommunerna i botten. Dagens PS

Spara 925 000 – och sluta sedan

Veckans sista nyhet riktar sig till den som helst vill bli färdig med pensionssparandet redan vid 35.

Tanken bakom Coast FI är att spara ihop ett tillräckligt stort kapital tidigt i livet och sedan låta ränta på ränta sköta resten. När den magiska summan är nådd ska det, åtminstone i teorin, inte behövas några fler insättningar.

En 35-åring som vill ha 30 000 kronor i månaden som pensionär och räknar med att få 20 000 kronor från allmän pension och tjänstepension behöver enligt ett räkneexempel ha omkring 925 000 kronor investerade i dag. Med fyra procents årlig avkastning efter inflation ska pengarna kunna växa till tre miljoner kronor vid 65 års ålder.

Men den magiska summan är ingen garanti. Börsutveckling, inflation, skatter, avgifter och förändringar i livet kan få kalkylen att spricka. Coast FI är därför snarare en ekonomisk kontrollstation än ett löfte om att aldrig behöva spara igen.

Läs vidare här: Magiska summan: Så mycket måste du spara – för att aldrig spara igen. Dagens PS

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Läs också: Norges rikaste kvinna står bakom både Kalles och Felix. Realtid

Läs även: Så mycket tjänar svensk medelklass – tjänar du mer eller mindre? E55