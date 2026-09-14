Var i Sverige du bor säger en hel del om pensionsnivån. I 232 av landets 290 kommuner ligger medianpensionen under den nivå som SPF Seniorerna använder som jämförelse för fullt grundskydd. Men skillnaderna mellan kommunerna är stora.
Här är pensionen högst i Sverige – se kommunerna i botten
En pensionär i Danderyd och en i Markaryd får inte nödvändigtvis samma besked i pensionskuvertet. Det är knappast någon överraskning. Men när SPF Seniorerna går igenom pensionerna kommun för kommun framträder ett mönster som sträcker sig över nästan hela Sverige.
I 232 kommuner ligger medianpensionen efter skatt minst 300 kronor i månaden under rapportens jämförelsenivå för fullt grundskydd – 17 776 kronor. Det motsvarar 80 procent av landets kommuner.
Medianpensionen är den nivå där hälften av pensionärerna i kommunen har högre pension och hälften har lägre. Siffran säger alltså inget om vad en enskild pensionär får utbetalt.
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Här är pensionerna högst och lägst
Enligt rapporten finns de lägsta medianpensionerna i:
- Markaryd
- Vansbro
- Botkyrka
- Töreboda
- Tingsryd
De högsta medianpensionerna finns i:
- Danderyd
- Täby
- Lidingö
- Nacka
- Vaxholm
SPF Seniorerna konstaterar att högre pensionsnivåer i regel är koncentrerade till storstadsområdena.
I 26 kommuner ligger medianpensionen minst 300 kronor över 17 776 kronor. I ytterligare 32 kommuner ligger den inom 300 kronor från beloppet, antingen över eller under.
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Vad jämför SPF med?
Fullt grundskydd är ett räkneexempel med full garantipension och maximalt bostadstillägg. Det är inte en pension som alla utan ett långt arbetsliv automatiskt får.
Rapporten jämför detta räkneexempel med medianen för samtliga pensionärer som är 65 år eller äldre i varje kommun. För gruppen som helhet ligger medianpensionen omkring 500 kronor i månaden under jämförelsenivån, enligt SPF:s beräkningar.
Kommunjämförelsen visar därmed inte att arbete saknar betydelse för varje enskild pensionär. Den visar hur små avstånden kan bli mellan en vanlig pension och det grundskydd som SPF använder som måttstock, och hur mycket pensionsnivåerna skiljer sig åt beroende på kommun.
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