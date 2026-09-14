Här är pensionen högst i Sverige – se kommunerna i botten

I 232 kommuner ligger medianpensionen efter skatt minst 300 kronor i månaden under rapportens jämförelsenivå för fullt grundskydd – 17 776 kronor. Det motsvarar 80 procent av landets kommuner.

Medianpensionen är den nivå där hälften av pensionärerna i kommunen har högre pension och hälften har lägre. Siffran säger alltså inget om vad en enskild pensionär får utbetalt.

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Här är pensionerna högst och lägst

Enligt rapporten finns de lägsta medianpensionerna i:

Markaryd

Vansbro

Botkyrka

Töreboda

Tingsryd

De högsta medianpensionerna finns i:

Danderyd

Täby

Lidingö

Nacka

Vaxholm

SPF Seniorerna konstaterar att högre pensionsnivåer i regel är koncentrerade till storstadsområdena.

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I 26 kommuner ligger medianpensionen minst 300 kronor över 17 776 kronor. I ytterligare 32 kommuner ligger den inom 300 kronor från beloppet, antingen över eller under.

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