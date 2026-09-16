Torn, stall, egen damm och nio hektar mark. På en skotsk halvö ligger en herrgård till salu för mindre än vad en genomsnittlig villa kostar i Stockholm.
Herrgård med torn och eget stall – kostar mindre än en svensk villa
För den som tröttnat på höga svenska bostadspriser finns ett alternativ ungefär 45 minuter från Glasgow. Där säljs just nu Ardmore House – en drygt 200 år gammal herrgård omgiven av skog och vatten.
Utgångspriset ligger på 635 000 pund, vilket i skrivande stund motsvarar omkring 8,4 miljoner svenska kronor.
Det kan jämföras med drygt 9 miljoner kronor för en genomsnittlig villa i Stockholm.
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Herrgård med eget torn
Ardmore House uppfördes 1806 och ligger på Ardmorehalvön i Dunbartonshire, vid Firth of Clyde. Huset är den enda bostaden på halvön och skyddas från förbipasserande vandrare och fågelskådare av uppvuxen skog.
Själva bostaden är över 460 kvadratmeter stor och sträcker sig över tre våningar. Här finns bland annat bibliotek, ateljé, två kök och flera stora sällskapsrum.
På första våningen ligger fyra sovrum, varav två har egna badrum. Högst upp i det centrala tornet finns ytterligare utrymmen som kan utvecklas till två sovrum och ett arbetsrum.
Från tornet blickar den framtida ägaren ut över vattnet, Arrochar Hills och västra Argyll.
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Nio hektar följer med
Till fastigheten hör drygt 22 tunnland mark, motsvarande omkring nio hektar. På ägorna finns stora gräsytor, skog och en damm som har anlagts av de nuvarande ägarna.
Här står också ett stall med sju spiltor och flera historiska lämningar. Bland dem finns ruinerna efter ett observatorium från början av 1800-talet och det äldre Ardmore Tower från 1500-talet.
Trots det avskilda läget är huset inte helt isolerat. Närmaste järnvägsstation ligger i Cardross och Glasgow kan nås med bil på omkring tre kvart. Glasgow Airport ligger cirka tre mil bort, medan Loch Lomond och nationalparken Trossachs finns några minuters bilresa från huset.
Det billiga priset har en förklaring
Den som redan packat flyttlådorna bör dock läsa annonsen noggrant. Herrgården är kulturhistoriskt skyddad och behöver enligt mäklaren uppdateras.
Det innebär att köparen inte bara behöver räkna med löpande underhåll av ett stort hus, utan sannolikt också viss renovering. Kulturmärkningen kan dessutom begränsa vilka förändringar som får göras.
Den som slår till bör alltså ha pengar kvar även efter köpet.
Här hittar du annonsen.
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