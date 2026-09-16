Herrgård med torn och eget stall – kostar mindre än en svensk villa 

Utgångspriset ligger på 635 000 pund, vilket i skrivande stund motsvarar omkring 8,4 miljoner svenska kronor.

Det kan jämföras med drygt 9 miljoner kronor för en genomsnittlig villa i Stockholm.

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Herrgård med eget torn

Ardmore House uppfördes 1806 och ligger på Ardmorehalvön i Dunbartonshire, vid Firth of Clyde. Huset är den enda bostaden på halvön och skyddas från förbipasserande vandrare och fågelskådare av uppvuxen skog.

Själva bostaden är över 460 kvadratmeter stor och sträcker sig över tre våningar. Här finns bland annat bibliotek, ateljé, två kök och flera stora sällskapsrum.

På första våningen ligger fyra sovrum, varav två har egna badrum. Högst upp i det centrala tornet finns ytterligare utrymmen som kan utvecklas till två sovrum och ett arbetsrum.

Från tornet blickar den framtida ägaren ut över vattnet, Arrochar Hills och västra Argyll.

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