Skatterättsnämnden säger att det är okej med Rut-avdrag mot parkslide – men först efter att ha tagit hjälp av Svenska akademien.
Får rätt mot Skatteverket – tack vare akademiens ordlista
Ja, det är höga dignitärer inblandade i det förhandsbesked från Skatterättsnämnden som har diarienummer 147-25/D och titeln ”Termisk behandling av parkslide berättigar till skattereduktion för hushållsarbete”.
Att bekämpa den envisa parksliden på tomt eller i trädgård nära bostaden berättigar till Rut-avdrag, kommer man fram till.
Bakgrunden är att en villaägare ville anlita ett företag för termisk behandling av parkslide.
Syftet är att få bort parkslide på villaägarens tomt genom att jorden i det aktuella området värms upp tills hela rotsystemet dör.
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”Fysiskt jobb och enkla instruktioner”
Enligt företaget är arbetet fritt från kemikalier och kräver ingen certifiering, specialistkunskap eller avancerad utrustning.
I stället bygger arbetet främst på ”fysisk arbetsinsats och att följa enkla instruktioner”.
Nu vill villaägaren ha ett förhandsbesked om arbetet kan anses utgöra ”sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion enligt 67 kap. 13 § 4 inkomstskattelagen (1999:1229)”, kort uttryckt Rut-avdrag.
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”Inte som att fälla träd”
Det tycker inte Skatteverket. Hushållsarbete med avdragsrätt ska gälla sådant arbete ”som utförs i syfte att hålla tomten i acceptabelt skick och som inte kräver specialistkunskaper”.
Bekämpning av parkslide liknar visserligen ogräsrensning, men är mer avancerat än sådant, menar Skatteverket som heller inte vill jämföra insatser mot parkslide med röjning av sly eller att fälla träd.
Men Skatterättsnämnden ställer sig på villaägarens sida – och gör det efter att ha tagit rygg på både Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok.
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Läser ordlistan och säger ja
”Språkligt innebär ogräsrensning att avlägsna oönskad växtlighet, i synnerhet av örtslag (jämför Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok)”, skriver SRN.
”Termisk behandling för att befria trädgården från parkslide eller annan oönskad växtlighet kan därför rent språkligt omfattas av uttrycket ogräsrensning.”
”Något krav på att arbetet ska vara av löpande och enkel karaktär framgår alltså inte av lagtexten”, säger SRN efter att ha konsulterat även denna.
Dessutom pekar man på att man kan få Rut-avdrag för just att ta bort träd eller för att reparera diskmaskinen eller andra vitvaror.
”Sådana arbeten kan vara komplicerade och är inte ägnade att utföras löpande”, konstaterar SRN helt riktigt och ger villaägaren rätt.
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