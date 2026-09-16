Får rätt mot Skatteverket – tack vare akademiens ordlista

Att bekämpa den envisa parksliden på tomt eller i trädgård nära bostaden berättigar till Rut-avdrag, kommer man fram till.

Bakgrunden är att en villaägare ville anlita ett företag för termisk behandling av parkslide.

Syftet är att få bort parkslide på villaägarens tomt genom att jorden i det aktuella området värms upp tills hela rotsystemet dör.

Godkänt förnamn: Nu får du heta Delicato. Dagens PS

”Fysiskt jobb och enkla instruktioner”

Enligt företaget är arbetet fritt från kemikalier och kräver ingen certifiering, specialistkunskap eller avancerad utrustning.

I stället bygger arbetet främst på ”fysisk arbetsinsats och att följa enkla instruktioner”.

Nu vill villaägaren ha ett förhandsbesked om arbetet kan anses utgöra ”sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion enligt 67 kap. 13 § 4 inkomstskattelagen (1999:1229)”, kort uttryckt Rut-avdrag.

Skatteverkets kebablunch kostade en kvarts miljon. Dagens PS