Nytt bidrag att söka – då blir din renovering 48 000 kronor billigare

Exempel: spara 48 000 kronor

I ett räkneexempel från Handelsbanken kostar ett fönsterbyte totalt 160 000 kronor. Materialet står för 100 000 kronor och arbetet för resterande 60 000.

Villaeffekten ger då 30 000 kronor i bidrag till materialet. Ett rotavdrag på 18 000 kronor sänker samtidigt arbetskostnaden. Den sammanlagda besparingen blir 48 000 kronor och husägaren får betala 112 000 kronor.

Missa inte: Ny prognos: Diesel för 33 kronor litern och ransonering. Dagens PS

ANNONS

Börja med rätt åtgärd

Vilka investeringar som faktiskt lönar sig beror på huset. I Privata Affärer råder SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik därför husägare att först undersöka vilka åtgärder som ger bäst ekonomisk effekt.

”Vilka åtgärder som är mest lönsamma varierar mellan olika hus”, säger hon.

Bidraget kan bland annat användas till bergvärme, luft-vattenvärmepump, vattenburen värme, FTX-ventilation, tilläggsisolering samt byte av fönster och dörrar. En vanlig luft-luftvärmepump omfattas däremot inte.

Alla villaägare får inte pengarna

För att få stödet måste du äga och stadigvarande bo i ett småhus med ett värdeår före 1990. Huset får inte redan vara anslutet till fjärrvärme och bidraget gäller inte fritidshus.

Materialkostnaden måste dessutom uppgå till minst 33 334 kronor. Annars hamnar bidraget under den lägsta utbetalningsnivån på 10 000 kronor.

Även den som redan har renoverat kan omfattas. Åtgärden måste då ha påbörjats tidigast den 17 oktober 2025. För arbeten som startade fram till och med den 31 augusti 2026 ska ansökan vara inne senast den 28 februari 2027.

Pengarna kommer dock inte direkt. Husägaren måste först betala material och arbete. Bidraget kan betalas ut när renoveringen är färdig, kostnaderna har redovisats och en särskild begäran om utbetalning har lämnats in.

ANNONS

Läs också: Har du ett äldre körkort? Då kan en återkallelse ta bort din rätt för alltid. E55