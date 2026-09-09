Tänk om du redan vid 35 kunde vara färdig med ditt privata pensionssparande? En växande spartrend lovar just det. När den magiska summan är nådd ska ränta på ränta göra resten av jobbet. Men kalkylen vilar på en framtid som ingen riktigt kan förutse.
Magiska summan: Så mycket måste du spara – för att aldrig spara igen
Spara mycket medan du är ung. Låt sedan pengarna växa och ägna resten av arbetslivet åt något annat än pensionssparande.
Det är tanken bakom Coast FI, en avknoppning från FIRE-rörelsen, där målet är ekonomisk frihet och tidig pension. Här handlar det däremot inte om att sluta arbeta. I stället räknar man ut hur mycket pengar som måste investeras i dag för att kapitalet på egen hand ska växa till den önskade pensionssumman.
När den nivån är nådd kan spararen, åtminstone i teorin, sluta sätta in nya pengar.
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Så mycket behöver du vid 35
Ett exempel från The Wall Street Journal visar matematiken.
Den som vill ha 1,8 miljoner dollar vid 65 års ålder behöver ha omkring 239 600 dollar investerade som 35-åring. Beräkningen utgår från en årlig avkastning på 7 procent.
Därefter krävs inte en enda ny insättning. Om kalkylen håller ska de befintliga pengarna växa till pensionsmålet under de kommande 30 åren.
Det kan ge utrymme att gå ned i lön, byta karriär, starta företag eller ta en paus från arbetslivet.
Så räknar du ut din Coast FI-summa
- Bestäm önskad månadsinkomst som pensionär.
Utgå från hur mycket du tror att du behöver varje månad.
- Dra av din beräknade pension.
Räkna bort allmän pension och tjänstepension. Mellanskillnaden är vad det privata sparandet behöver täcka.
- Räkna fram kapitalbehovet.
Multiplicera mellanskillnaden med tolv och dela sedan med 0,04, om du utgår från ett årligt uttag på 4 procent.
- Räkna bakåt till dagens summa.
Dela kapitalbehovet med den förväntade tillväxten under åren fram till pensionen.
Exempel: Du vill ha 30 000 kronor i månaden som pensionär och räknar med att få 20 000 kronor från allmän pension och tjänstepension. Det privata sparandet behöver då ge 10 000 kronor i månaden, eller 120 000 kronor om året.
Med ett årligt uttag på 4 procent behövs ett privat pensionskapital på 3 miljoner kronor. Är du 35 år och räknar med 4 procents årlig avkastning efter inflation behöver du ha cirka 925 000 kronor investerade i dag för att nå dit vid 65 – utan fler insättningar.
Beräkningen är endast ett räkneexempel. Avkastning, inflation, avgifter, skatter, pensionsnivåer och framtida utgifter kan förändra resultatet.
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Lämnade sina jobb efter beskedet
Jessica Fick fick vid 31 års ålder veta att hon och maken hade nått sin Coast FI-nivå. Då hade paret sparat ihop 300 000 dollar.
De lämnade så småningom sina arbeten inom ideell sektor och startade ett eget företag. Sedan 2023 har de inte satt in mer pengar i sina investeringar.
Även Dexter Zhuang lockades av friheten. Han hade inget mål om att pensionera sig tidigt, men ville kunna lämna företagsvärlden och arbeta med något han tyckte bättre om.
”Coast FIRE är en plats där jag får större flexibilitet, men det betyder inte att jag kan sluta arbeta eftersom jag fortfarande måste täcka mina löpande utgifter”, säger han till Business Insider.
Hans kalkyl byggde bland annat på pension vid 67, en årlig avkastning på 7 procent, inflation på 3 procent och pensionsutgifter på 60 000 dollar om året.
Unga söker ekonomisk trygghet
Coast FI är ingen ny uppfinning, men intresset har tagit fart. Enligt WSJ har Googlesökningarna på begreppet ökat med 50 procent på ett år.
Bakom utvecklingen finns bland annat ungas oro för hur AI ska påverka arbetsmarknaden och hur mycket de kan vänta sig från det amerikanska pensionssystemet. I en undersökning från TIAA uppgav 15 procent av omkring 1 000 amerikaner att de aktivt försökte nå Coast FI.
Strategins enkelhet är samtidigt dess stora svaghet.
Den magiska summan kan spricka
Ingen vet hur börsen utvecklas under flera decennier. Inflation, bostadsköp, barn, sjukvård och omsorg om gamla föräldrar kan också förändra ekonomin fullständigt.
”Det är bra att börja tidigt. Men förstå att livet händer och att saker förändras. Dina omständigheter kommer att förändras”, säger finansrådgivaren Matt Coursen till Wall Street Journal.
Zhuang räknade själv ut sin summa utifrån sina dåvarande utgifter. Han och hustrun vill bilda familj, vilket kan tvinga honom att göra om hela kalkylen.
Coast FI är därför mindre ett löfte om att aldrig behöva spara igen och mer en ekonomisk kontrollstation. Den som når sin magiska summa får ingen garanti – men kan få betydligt större frihet att välja vad som händer härnäst.
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