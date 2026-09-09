Magiska summan: Så mycket måste du spara – för att aldrig spara igen

Lämnade sina jobb efter beskedet

Jessica Fick fick vid 31 års ålder veta att hon och maken hade nått sin Coast FI-nivå. Då hade paret sparat ihop 300 000 dollar.

De lämnade så småningom sina arbeten inom ideell sektor och startade ett eget företag. Sedan 2023 har de inte satt in mer pengar i sina investeringar.

Även Dexter Zhuang lockades av friheten. Han hade inget mål om att pensionera sig tidigt, men ville kunna lämna företagsvärlden och arbeta med något han tyckte bättre om.

”Coast FIRE är en plats där jag får större flexibilitet, men det betyder inte att jag kan sluta arbeta eftersom jag fortfarande måste täcka mina löpande utgifter”, säger han till Business Insider.

Hans kalkyl byggde bland annat på pension vid 67, en årlig avkastning på 7 procent, inflation på 3 procent och pensionsutgifter på 60 000 dollar om året.

Unga söker ekonomisk trygghet

Coast FI är ingen ny uppfinning, men intresset har tagit fart. Enligt WSJ har Googlesökningarna på begreppet ökat med 50 procent på ett år.

Bakom utvecklingen finns bland annat ungas oro för hur AI ska påverka arbetsmarknaden och hur mycket de kan vänta sig från det amerikanska pensionssystemet. I en undersökning från TIAA uppgav 15 procent av omkring 1 000 amerikaner att de aktivt försökte nå Coast FI.

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Strategins enkelhet är samtidigt dess stora svaghet.

Den magiska summan kan spricka

Ingen vet hur börsen utvecklas under flera decennier. Inflation, bostadsköp, barn, sjukvård och omsorg om gamla föräldrar kan också förändra ekonomin fullständigt.

”Det är bra att börja tidigt. Men förstå att livet händer och att saker förändras. Dina omständigheter kommer att förändras”, säger finansrådgivaren Matt Coursen till Wall Street Journal.

Zhuang räknade själv ut sin summa utifrån sina dåvarande utgifter. Han och hustrun vill bilda familj, vilket kan tvinga honom att göra om hela kalkylen.

Coast FI är därför mindre ett löfte om att aldrig behöva spara igen och mer en ekonomisk kontrollstation. Den som når sin magiska summa får ingen garanti – men kan få betydligt större frihet att välja vad som händer härnäst.

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