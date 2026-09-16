Den som förlorar jobbet sent i arbetslivet kan få svårt att hitta ett nytt. Men går det att hoppa över jobbsökandet och helt enkelt pensionera sig direkt?
"Jag förlorade jobbet vid 56 – kan jag gå i pension?"
En tidigare fältrapport från IFAU visar att chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare börjar minska redan i 40-årsåldern. Enligt Pluskommissionen är Sverige dessutom sämst i Norden på att anställa personer över 55 år.
När Swedbank frågade äldre svenskar på arbetsmarknaden uppgav tre av fyra att de ser hinder för den som vill byta jobb. Fyra av tio svarade att arbetsgivare inte vill anställa någon som närmar sig pensionsåldern.
För den som förlorar jobbet vid 56 och inte lyckas hitta ett nytt kan pensionen alltså kännas som ett – frivilligt eller ofrivilligt – nästa steg. Problemet är att det fortfarande är flera år kvar tills den allmänna pensionen kan börja betalas ut.
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Nio år utan allmän pension
En person som fyller 56 år under 2026 är född 1970. För den årskullen är den prognostiserade riktåldern 68 år.
Den allmänna pensionen får enligt dagens regler tas ut tidigast tre år före riktåldern. För dagens 56-åring pekar prognosen därför mot ett första möjligt uttag vid 65.
Den som blir av med jobbet och inte vill – eller lyckas – hitta ett nytt måste alltså kunna finansiera ungefär nio år på egen hand.
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Då krävs närmare 2,8 miljoner
Tidigare beräkningar visar att en medelinkomsttagare behöver drygt 310 000 kronor för att leva på 26 000 kronor i månaden under ett år utan lön eller pension.
För nio år blir motsvarande kostnad omkring 2,8 miljoner kronor. Den som behöver 30 000 kronor i månaden landar i stället på drygt 3,2 miljoner.
Dessa beräkningar tar dock inte hänsyn till exempelvis inflation, avkastning eller förändrade levnadskostnader.
Pensionen påverkas också
Det handlar dessutom inte bara om att få pengarna att räcka fram till 65-årsdagen.
Den som slutar arbeta vid 56 går miste om flera års fortsatta pensionsinbetalningar. Om den allmänna pensionen sedan tas ut redan vid 65, tre år före den prognostiserade riktåldern, blir månadsbeloppet också lägre.
En tumregel är att pensionen minskar med omkring 6-7 procent för varje år den tas ut före riktåldern. För en medelinkomsttagare kan ett enda år innebära 1 200-1 400 kronor mindre i månaden efter skatt – livet ut.
Tjänstepensionen kan hjälpa
Vissa kan ta ut tjänstepension före den allmänna pensionen. Exakt när beror på vilket pensionsavtal och vilka försäkringar man har.
Men även här finns en baksida. Börjar tjänstepensionen betalas ut tidigt ska kapitalet räcka längre. En kort utbetalningstid kan ge mer pengar under de första pensionsåren, men också ett tydligt inkomstfall när utbetalningarna upphör.
Svaret på frågan blir därför: Ja, det går att sluta arbeta vid 56. Men för de flesta handlar det då inte om vanlig pension, utan om att ha tillräckligt mycket egna pengar för att köpa sig nio år utan lön.
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