"Jag förlorade jobbet vid 56 – kan jag gå i pension?"

När Swedbank frågade äldre svenskar på arbetsmarknaden uppgav tre av fyra att de ser hinder för den som vill byta jobb. Fyra av tio svarade att arbetsgivare inte vill anställa någon som närmar sig pensionsåldern.

För den som förlorar jobbet vid 56 och inte lyckas hitta ett nytt kan pensionen alltså kännas som ett – frivilligt eller ofrivilligt – nästa steg. Problemet är att det fortfarande är flera år kvar tills den allmänna pensionen kan börja betalas ut.

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Nio år utan allmän pension

En person som fyller 56 år under 2026 är född 1970. För den årskullen är den prognostiserade riktåldern 68 år.

Den allmänna pensionen får enligt dagens regler tas ut tidigast tre år före riktåldern. För dagens 56-åring pekar prognosen därför mot ett första möjligt uttag vid 65.

Den som blir av med jobbet och inte vill – eller lyckas – hitta ett nytt måste alltså kunna finansiera ungefär nio år på egen hand.

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