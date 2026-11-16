Andelen européer som handlar för att dämpa stress, oro eller tristess har stigit från 29 till 45 procent på ett år. Stressen över pengarna påverkar också produktiviteten på jobbet, visar en amerikansk mätning från PwC. Där framgår att anställda använder ekonomiskt stöd från arbetsgivaren för att minska sina utgifter, betala av skulder och spara mer.
45 procent tröstshoppar – pengastressen följer med till jobbet
I Sverige uppger 41 procent att de ibland handlar för att må bättre, enligt inkassobolaget Intrums konsumentrapport med svar från 20 000 personer i 20 länder.
Skillnaderna mellan generationerna är stora. Bland unga i generation Z uppger 61 procent att de tröstshoppar, jämfört med 33 procent bland babyboomare. Nästan var fjärde ung europé döljer dessutom för sina närstående hur mycket pengar de lägger på sådant de egentligen inte behöver.
De ökade impulsköpen sker i ett läge där många hushåll redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Fler lånar pengar för att klara räkningarna
Enligt Intrum har 56 procent av européerna under det senaste halvåret lånat pengar eller använt kreditkort för att betala räkningar. Det är en ökning med elva procentenheter på ett år. Intrums vd Johan Åkerblom ser utvecklingen som ett tecken på att hushållens ekonomiska marginaler krymper.
”Europas konsumenter har visat stor motståndskraft under flera år av ekonomisk osäkerhet, men vår undersökning tyder på att det blir allt svårare att upprätthålla den”, säger han.
Sambandet mellan stress och spontana köp återkommer i en mindre svensk undersökning från kreditbolaget Plus 1. Där uppgav nästan fyra av tio kvinnor att de shoppar för att dämpa stress. Terese Hassbring på Intrum pekar på risken när beteendet upprepas och köpen börjar överstiga vad ekonomin tillåter.
”Om man ofta handlar för mer än man har råd med eller ångrar sina köp kan det vara bra att stanna upp och reflektera över sina vanor”, säger hon.
Produktiviteten sjunker med pengaoron
SCB räknade att det under tredje kvartalet fanns 5 398 000 sysselsatta. Om Intrums andel gäller även de sysselsatta så shoppar omkring 2,2 miljoner svenskar med jobb ibland för att må bättre, alltså drygt fyra av tio kollegor.
Ekonomisk oro stannar inte hemma när arbetsdagen börjar. I en amerikansk undersökning från PwC, genomförd bland nästan 3 500 anställda i januari 2026, uppger 59 procent att de är stressade över sin ekonomi. Nästan hälften, 49 procent, anser att lönen inte håller jämna steg med de stigande levnadskostnaderna. Bland anställda i generation Z uppger 71 procent att pengastressen har försämrat deras produktivitet, och att de mest stressade ofta skäms för att be om råd.
Enligt uppgifter från PwC undersökning kan skam dessutom hindra anställda med stora ekonomiska bekymmer från att söka hjälp.
Arbetsgivarnas ekonomiska stöd kan fylla en funktion som sträcker sig utanför själva arbetsplatsen. Av de anställda i generation Z som får sådant stöd uppger 83 procent att de använder det för att minska utgifterna, betala av skulder eller öka sparandet. Bland millenniegenerationen är motsvarande andel 79 procent.
Fakta: Råd mot tröstköp och pengastress
- Konsumentverket rekommenderar en egen köpgräns vid svårigheter att stå emot impulsköp, och att vänta 24 timmar med köp över 300 kronor.
- Plus 1 rekommenderar en fast ekonomidag i månaden, tydliga betalningsdatum och att undvika spontana krediter.
- Plus 1 råder också att öppna breven, logga in på banken och samla alla skulder, eftersom det först med totalsumman går att agera rätt.
- PwC rekommenderar arbetsgivare att erbjuda privatekonomisk utbildning och vägledning utan pekpinnar, kopplad till förmåner som redan finns.
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