45 procent tröstshoppar – pengastressen följer med till jobbet

Skillnaderna mellan generationerna är stora. Bland unga i generation Z uppger 61 procent att de tröstshoppar, jämfört med 33 procent bland babyboomare. Nästan var fjärde ung europé döljer dessutom för sina närstående hur mycket pengar de lägger på sådant de egentligen inte behöver.

De ökade impulsköpen sker i ett läge där många hushåll redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Fler lånar pengar för att klara räkningarna

Enligt Intrum har 56 procent av européerna under det senaste halvåret lånat pengar eller använt kreditkort för att betala räkningar. Det är en ökning med elva procentenheter på ett år. Intrums vd Johan Åkerblom ser utvecklingen som ett tecken på att hushållens ekonomiska marginaler krymper.

”Europas konsumenter har visat stor motståndskraft under flera år av ekonomisk osäkerhet, men vår undersökning tyder på att det blir allt svårare att upprätthålla den”, säger han.

Sambandet mellan stress och spontana köp återkommer i en mindre svensk undersökning från kreditbolaget Plus 1. Där uppgav nästan fyra av tio kvinnor att de shoppar för att dämpa stress. Terese Hassbring på Intrum pekar på risken när beteendet upprepas och köpen börjar överstiga vad ekonomin tillåter.

”Om man ofta handlar för mer än man har råd med eller ångrar sina köp kan det vara bra att stanna upp och reflektera över sina vanor”, säger hon.