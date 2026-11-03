Ny shoppingvana rusar i Europa – fyra av tio svenskar gör det

Enligt en ny analys från kredithanteringsföretaget Intrum har andelen européer som, ibland, handlar när de känner sig stressade, oroliga eller uttråkade ökat från 29 till 45 procent på ett år.

I Sverige uppger 41 procent att de gör detsamma.

Undersökningen bygger på svar från 20 000 konsumenter i 20 europeiska länder, varav 1 000 i Sverige.

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Unga shoppar mest och håller köpen hemliga

Vanligast är tröstshoppingen bland generation Z, alltså unga födda mellan 1997 och 2012.

Här uppger 61 procent att de ibland handlar för att må bättre, jämfört med 33 procent bland den äldre babyboomgenerationen.

Därtill uppger nästan var fjärde ung europé, 23 procent, att de försöker dölja hur mycket pengar de spenderar på saker de egentligen inte behöver. Det gäller även gentemot familj och andra närstående.

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