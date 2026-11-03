En dålig dag på jobbet eller bara lite allmän tristess. För en växande skara européer blir lösningen att plocka fram plånboken. På bara ett år har tröstshoppingen ökat kraftigt och fyra av tio svenskar uppger att de handlar för att må bättre. Bland unga är beteendet ännu vanligare.
Ny shoppingvana rusar i Europa – fyra av tio svenskar gör det
Att unna sig något nytt när humöret är på botten är inget nytt fenomen. På senare tid verkar dock allt fler européer ha upptäckt shoppingens tröstande effekt.
Enligt en ny analys från kredithanteringsföretaget Intrum har andelen européer som, ibland, handlar när de känner sig stressade, oroliga eller uttråkade ökat från 29 till 45 procent på ett år.
I Sverige uppger 41 procent att de gör detsamma.
Undersökningen bygger på svar från 20 000 konsumenter i 20 europeiska länder, varav 1 000 i Sverige.
Missa inte: 200 000 kronor på banken kan vara för mycket – så dyrt kan det bli. Dagens PS
Unga shoppar mest och håller köpen hemliga
Vanligast är tröstshoppingen bland generation Z, alltså unga födda mellan 1997 och 2012.
Här uppger 61 procent att de ibland handlar för att må bättre, jämfört med 33 procent bland den äldre babyboomgenerationen.
Därtill uppger nästan var fjärde ung europé, 23 procent, att de försöker dölja hur mycket pengar de spenderar på saker de egentligen inte behöver. Det gäller även gentemot familj och andra närstående.
Läs även: Hela listan: Ikea stänger 20 butiker och stäms globalt. Dagens PS
Därför kan shopping hjälpa
Att köpa något när man känner sig nere behöver inte nödvändigtvis vara en dålig idé, åtminstone inte ur ett psykologiskt perspektiv.
I en studie från University of Michigan undersökte forskare varför shopping kan lindra nedstämdhet.
Genom tre experiment fann forskarna att själva möjligheten att fatta köpbeslut kunde minska känslan av nedstämdhet.
Förklaringen är att människor som känner sig ledsna ofta upplever en brist på kontroll över sin tillvaro. Att själv få välja något att köpa kan bidra till att återställa den känslan.
I ett av experimenten blev deltagarna på bättre humör bara genom att föreställa sig vad de skulle köpa.
Effekten gällde däremot inte ilska, konstaterade forskarna.
Kan bli en ekonomisk belastning
Värre blir det förstås när köpen som ska höja humöret börjar tära på ekonomin.
”Det är viktigt att granska våra konsumtionsmönster. Att ibland unna sig något är en naturlig del av en sund ekonomi. Men om man ofta handlar för mer än man har råd med eller ångrar sina köp kan det vara bra att stanna upp och reflektera över sina vanor”, råder Terese Hassbring, Operations Manager på Intrum.
Hon får medhåll från Konsumentverket.
Myndigheten rekommenderar bland annat att konsumenter som har svårt att stå emot impulsköp inför en egen köpgräns. För inköp över 300 kronor råder man att vänta 24 timmar och fundera över om varan verkligen behövs.
Läs också: Hyr ut ett rum – så mycket kan du få behålla utan skatt. E55