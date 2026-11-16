En middag kan kosta över 70 procent mer och en kopp kaffe drygt 50 procent mer. Så stora är prisskillnaderna mellan Phuket och Krabi i Thailand. Nu visar en ny jämförelse från FOREX hur mycket valet av semesterort kan påverka reskassan.
Här betalar du 50 procent mer på semestern – i samma land
Nästan varannan svensk planerar en semester utanför Norden det kommande året. Och bland dem som tänker resa är sex av tio beredda att dra ned på andra utgifter för att ha råd, konstaterar en ny Sifoundersökning från resebolaget TUI.
Men även valet av semesterort kan göra stor skillnad för plånboken.
I FOREX nya vinterreseindex sticker Thailand ut. Semesterutgifterna i Phuket är drygt 50 procent högre än i Krabi, trots att båda orterna lockar med stränder och bad i Andamansjön.
Phuket dyrare än Krabi
Krabi får index 27 medan Phuket hamnar på 41. Det betyder att semesterutgifterna är 73 procent lägre i Krabi än i Stockholm. Phuket är i sin tur 59 procent billigare än Stockholm men också nästan 52 procent dyrare än Krabi.
Även Khao Lak är dyrare än Krabi. Med index 42 ligger semesterutgifterna där omkring 56 procent högre.
”Thailand är fortsatt prisvärt som vinterdestination, men prisskillnaderna inom landet kan vara stora”, kommenterar Eric Widéen, produktchef på FOREX.
Indexet bygger på vad två vuxna spenderar under två veckor på bland annat restaurangbesök, lokala transporter och utflykter. Stockholm används som jämförelse med index 100. Flyg och hotell ingår inte.
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Stor skillnad på restaurangnotan
En trerättersmiddag för två kostar omkring 1 094 baht i Phuket, jämfört med 635 baht i Krabi. Det visar uppgifter från prisdatabasen Numbeo.
Skillnaden är drygt 70 procent. Även en enklare restaurangmåltid är betydligt dyrare i Phuket, 150 baht mot 100 baht i Krabi. För en cappuccino får semesterfiraren betala omkring 93 respektive 60 baht.
Vietnam billigast i vinter
Det går förstås att komma ännu billigare undan än i Krabi. I Phan Thiet i Vietnam ligger semesterutgifterna omkring 74 procent under Stockholms nivå.
Krabi kommer strax efter, följt av Bentota på Sri Lanka och Hurghada i Egypten.
På Zanzibar i Tanzania kostar motsvarande semesterutgifter ungefär 36 procent av vad de gör i Stockholm.
Svenska semesterfavoriter, som Gran Canaria och Teneriffa, ligger närmare Stockholms prisnivå. Båda har index 73, vilket motsvarar omkring 27 procent lägre utgifter än hemma.
Dyrast bland de undersökta resmålen är Seychellerna, där prisnivån ligger fem procent över Stockholms.
Mexiko sticker ut med högre priser
FOREX har också jämfört hur semesterutgifterna förändrats för svenska resenärer sedan förra hösten.
I Thailand har priserna stigit med 3,5 procent i svenska kronor, medan motsvarande ökning på Gran Canaria och Teneriffa är 4,6 procent.
Beräkningarna tar hänsyn till både lokala prisförändringar och valutakurser. Underlaget bygger på höstens priser och valutakurserna den 27 oktober 2026.
Störst är ökningen i Playa del Carmen i Mexiko. Där har samma semesterutgifter blivit 8,3 procent dyrare för svenska resenärer på ett år.
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