Här betalar du 50 procent mer på semestern – i samma land

Men även valet av semesterort kan göra stor skillnad för plånboken.

I FOREX nya vinterreseindex sticker Thailand ut. Semesterutgifterna i Phuket är drygt 50 procent högre än i Krabi, trots att båda orterna lockar med stränder och bad i Andamansjön.

Phuket dyrare än Krabi

Krabi får index 27 medan Phuket hamnar på 41. Det betyder att semesterutgifterna är 73 procent lägre i Krabi än i Stockholm. Phuket är i sin tur 59 procent billigare än Stockholm men också nästan 52 procent dyrare än Krabi.

Även Khao Lak är dyrare än Krabi. Med index 42 ligger semesterutgifterna där omkring 56 procent högre.

”Thailand är fortsatt prisvärt som vinterdestination, men prisskillnaderna inom landet kan vara stora”, kommenterar Eric Widéen, produktchef på FOREX.

Indexet bygger på vad två vuxna spenderar under två veckor på bland annat restaurangbesök, lokala transporter och utflykter. Stockholm används som jämförelse med index 100. Flyg och hotell ingår inte.

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