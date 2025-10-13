Dagens PS
330 månadslöner och en ö – för 4 kronor kvadraten 

En ö för fyra kronor kvadraten
En lyckligt lottad fick behålla 330 felaktigt utbetalda månadslöner. Andra kan köpa en väldigt billig ö. Genrebild. (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Den gångna veckan har kretsat kring en chilensk superlön, spansk pension och en norsk drömö – för fyra kronor kvadraten.

En anställd som fick 330 månadslöner av misstag får behålla pengarna, Sverige skruvar upp pensionsåldern och en historisk norsk ö går under klubban för nästan inga pengar alls. Ja, sett till kvadratmeter, alltså.

Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna

I veckan kunde PS rapportera om ett feltryck med episka följder. En kontorsassistent i Chile fick motsvarande 172 000 euro i stället för sin vanliga lön på cirka 552 euro. 

Han sade upp sig – och efter flera rättsliga turer frias han nu i Santiagos hovrätt, som slår fast att bolagets felaktiga utbetalning är en civilfråga. Företaget tänker, inte helt oväntat, överklaga.

Läs mer här: Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna. Dagens PS

Spela klippet
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen

Från 2026 införs riktåldern – ett rörligt riktmärke som kopplar pensionssystemet till hur länge vi lever. För perioden 2026-2031 är riktåldern 67 år, vilket innebär att inkomst- och premiepension kan tas ut tidigast vid 64. Garantipension och bostadstillägg följer riktåldern, och skatten sänks året efter att du passerat den. 

Poängen: fler behöver – och kan tjäna på att – arbeta längre.

Läs vidare: Då höjs Sveriges pensionsålder – igen. Dagens PS

Sveriges pensionsålder höjs
“Nästa år höjs pensionsåldern – igen”, konstaterar Monica Zettervall (Foto: Pensionsmyndigheten/Montage)

Här är bästa landet för svenskar att pensionera sig i

I veckan visade det sig att Spanien toppar 60plusbankens nya Sverigelista, med en svårslagen mix av klimat, vård, infrastruktur och ett stort svenskt community. 

Portugal tar andraplatsen (lägre kostnader, mycket sol), följt av Malta (smidigt inom EU, engelska i vardagen). 

Men: den som lever på garantiskydd bör se upp – vissa förmåner upphör vid utlandsflytt. Därtill kan valutafluktuationer bita på köpkraften.

Mer om detta: Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i. Dagens PS

Ön till salu – för 4 kronor kvadraten

Ett stycke nordisk historia är nu till salu: Havstein i norska Flatanger bjuds ut för 3,9 miljoner kronor. 

Arealen är cirka 87 hektar – ungefär 4,50 kronor per kvadratmeter. 

Här planterades exotiska träd efter ett 1800-talsskeppsbrott och familjen som ägt ön sedan 1940-talet lämnar nu över stafettpinnen. Byggplaner har tidigare stoppats, men mäklaren tror att en justerad dispens kan öppna dörrar.

Läs mer här: Ön till salu – för 4 kronor kvadraten. Dagens PS

Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent

Bill Perkins bok “Die With Zero” utmanar sparreflexen: många dör med stora tillgångar som aldrig kommer till användning. 

Data pekar på att arv ofta kommer kring 60 – långt efter den mest livsavgörande fasen – medan svenska seniorsparare fortsätter sätta undan tusenlappar varje månad. 

Det hela kan kokas ner till följande fråga: ”Vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”. 

Läs vidare: Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

