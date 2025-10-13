330 månadslöner och en ö – för 4 kronor kvadraten 

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Då höjs Sveriges pensionsålder – igen

Från 2026 införs riktåldern – ett rörligt riktmärke som kopplar pensionssystemet till hur länge vi lever. För perioden 2026-2031 är riktåldern 67 år, vilket innebär att inkomst- och premiepension kan tas ut tidigast vid 64. Garantipension och bostadstillägg följer riktåldern, och skatten sänks året efter att du passerat den.

ANNONS

Poängen: fler behöver – och kan tjäna på att – arbeta längre.

Läs vidare: Då höjs Sveriges pensionsålder – igen. Dagens PS

“Nästa år höjs pensionsåldern – igen”, konstaterar Monica Zettervall (Foto: Pensionsmyndigheten/Montage)

Här är bästa landet för svenskar att pensionera sig i

I veckan visade det sig att Spanien toppar 60plusbankens nya Sverigelista, med en svårslagen mix av klimat, vård, infrastruktur och ett stort svenskt community.

Portugal tar andraplatsen (lägre kostnader, mycket sol), följt av Malta (smidigt inom EU, engelska i vardagen).

Men: den som lever på garantiskydd bör se upp – vissa förmåner upphör vid utlandsflytt. Därtill kan valutafluktuationer bita på köpkraften.

Mer om detta: Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i. Dagens PS

Ön till salu – för 4 kronor kvadraten

ANNONS

Ett stycke nordisk historia är nu till salu: Havstein i norska Flatanger bjuds ut för 3,9 miljoner kronor.

Arealen är cirka 87 hektar – ungefär 4,50 kronor per kvadratmeter.

Här planterades exotiska träd efter ett 1800-talsskeppsbrott och familjen som ägt ön sedan 1940-talet lämnar nu över stafettpinnen. Byggplaner har tidigare stoppats, men mäklaren tror att en justerad dispens kan öppna dörrar.

Läs mer här: Ön till salu – för 4 kronor kvadraten. Dagens PS

Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent

Bill Perkins bok “Die With Zero” utmanar sparreflexen: många dör med stora tillgångar som aldrig kommer till användning.

Data pekar på att arv ofta kommer kring 60 – långt efter den mest livsavgörande fasen – medan svenska seniorsparare fortsätter sätta undan tusenlappar varje månad.

Det hela kan kokas ner till följande fråga: ”Vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”.

Läs vidare: Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent. Dagens PS

ANNONS