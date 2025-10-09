Dagens PS
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen 

Sveriges pensionsålder höjs
“Nästa år höjs pensionsåldern – igen”, konstaterar Monica Zettervall (Foto: Pensionsmyndigheten/Montage)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever.

Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år

Och nu sker alltså ytterligare en förändring. 

Höjs pensionsålder – riktåldern införs 

“Nästa år höjs pensionsåldern – igen. Dessutom införs något som kallas riktålder”, skriver Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett blogginlägg

Riktåldern är ett nytt riktmärke för när man kan börja ta ut sin inkomst- och premiepension. Den är inte tvingande, men den styr när du tidigast kan ta ut pensionen samt när du kan få garantipension och bostadstillägg.

Beslutet fattas alltid sex år i förväg, så att alla ska ha tid att planera sin ekonomi.

För perioden 2026-2031 är riktåldern satt till 67 år, vilket betyder att man tidigast kan börja ta ut pension vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du få tidigast vid din riktålder.

Riktåldern påverkar inte din tjänstepension eller ditt privata sparande, som styrs av respektive avtal eller sparform.

Riktålder pension
Riktåldern ska anpassa pensionssystemet till en åldrande befolkning (Foto: Janerik Henriksson /TT)
Syftet: att möta ett längre liv

Bakgrunden till förändringen är att svenskar lever längre än förr, vilket innebär att pensionspengarna måste räcka under fler år. Riktåldern är tänkt att anpassa systemet till den ökade livslängden.

Riksdagen har beslutat att knyta även andra trygghetssystem – som sjukersättning och a-kassa – till riktåldern. På så sätt förskjuts hela trygghetssystemet i takt med att medellivslängden stiger.

Att fler arbetar längre upp i åldrarna ses också som avgörande för pensionssystemets hållbarhet. Ju längre man jobbar, desto högre pension och större skatteintäkter till välfärden.

Skatten sänks efter riktåldern

För den som väljer att fortsätta jobba efter riktåldern väntar också ekonomiska fördelar. Från januari året efter din riktålder får du lägre skatt på pensionen tack vare ett högre grundavdrag.

Den som arbetar längre fortsätter dessutom att tjäna in pension. 

Enligt ett exempel från Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank, kan ett extra arbetsår för exempelvis en grundskollärare ge 2 000 kronor mer i månaden i pension. Två extra år kan i sin tur höja pensionen med över 4 000 kronor.

För arbetsgivare blir det i sin tur mer attraktivt att behålla äldre medarbetare, eftersom arbetsgivaravgiften sänks kraftigt efter riktåldern.

Jobba längre – eller trappa ner

När riktåldern införs väntas fler svenskar vilja fortsätta arbeta deltid eller med flexibla scheman för att trappa ner gradvis. Det går också att kombinera arbete och pension, ett upplägg som blir allt vanligare.

Myndigheter och pensionsbolag uppmanar därför till tidig planering. Genom att prata med sin arbetsgivare om framtida arbetstider och möjligheter kan man skapa en lösning som fungerar både ekonomiskt och praktiskt.

Riktåldrar för olika årskullar

  • 66 år = födda 1958-1959
  • 67 år = födda 1960-1966
  • 68 år = födda 1967-1980
  • 69 år = födda 1981-1996
  • 70 år = födda 1997-2014

Källa: Pensionsmyndigheten

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

