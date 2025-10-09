Då höjs Sveriges pensionsålder – igen 

Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år.

Och nu sker alltså ytterligare en förändring.

Höjs pensionsålder – riktåldern införs

“Nästa år höjs pensionsåldern – igen. Dessutom införs något som kallas riktålder”, skriver Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett blogginlägg.

Riktåldern är ett nytt riktmärke för när man kan börja ta ut sin inkomst- och premiepension. Den är inte tvingande, men den styr när du tidigast kan ta ut pensionen samt när du kan få garantipension och bostadstillägg.

Beslutet fattas alltid sex år i förväg, så att alla ska ha tid att planera sin ekonomi.

För perioden 2026-2031 är riktåldern satt till 67 år, vilket betyder att man tidigast kan börja ta ut pension vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du få tidigast vid din riktålder.

Riktåldern påverkar inte din tjänstepension eller ditt privata sparande, som styrs av respektive avtal eller sparform.

