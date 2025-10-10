Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna

Omotiverade bonussystem som förser även misslyckade vd:ar med guld och, om intresse finnes, gröna skogar är vardagsmat.

Det läser vi om nästan lika ofta som vi ser rubriker om ökade klyftor i samhället och arbetslöshet som stiger.

I det här fallet handlar det om en helt oväntad typ av bonus. Det gäller en medarbetare i ett företag som, av misstag förstås, fick 330 gånger sin månadslön – och som dessutom nu får ett domstolsbeslut med sig om att han får behålla pengarna.

Företaget anmälde honom för stöld, men domstolen ser det enbart som en felaktig betalning som bolaget får stå för, skriver spanskspråkiga 20 Minutos.

Dags att höja lönen? Gör inte det här misstaget. Dagens PS

172 000 euro i stället för 552

Av det du redan läst inser du att det här inte har hänt i Sverige. Händelsen inträffade i Chile, närmare bestämt på företaget Consorcio Industrial de Alimentos de Chile.

En anställd kontorsassistent fick i stället för den vanliga lönen, motsvarande 552 euro, 172 000 euro utbetalt.

När personalchefen upptäckte felet och tog kontakt med kontorsassistenten hade han redan sagt upp sig och lämnat företaget.

ANNONS

Företaget hävdar att mannen lovat betala tillbaka pengarna och polisanmälde honom för stöld när så icke skedde.