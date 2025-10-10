Dagens PS
Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna

Fick 330 löner och får behålla pengarna
Ett glas champagne eller cava? Det är väl det minsta man tar till om man får 330 månadslöner av misstag och får behålla pengarna. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Man kan säga att det är en bonus på svensk toppdirektörsnivå. Den var i vart fall stor nog för att den anställde skulle säga upp sig.

Omotiverade bonussystem som förser även misslyckade vd:ar med guld och, om intresse finnes, gröna skogar är vardagsmat.

Det läser vi om nästan lika ofta som vi ser rubriker om ökade klyftor i samhället och arbetslöshet som stiger.

I det här fallet handlar det om en helt oväntad typ av bonus. Det gäller en medarbetare i ett företag som, av misstag förstås, fick 330 gånger sin månadslön – och som dessutom nu får ett domstolsbeslut med sig om att han får behålla pengarna.

Företaget anmälde honom för stöld, men domstolen ser det enbart som en felaktig betalning som bolaget får stå för, skriver spanskspråkiga 20 Minutos.

172 000 euro i stället för 552

Av det du redan läst inser du att det här inte har hänt i Sverige. Händelsen inträffade i Chile, närmare bestämt på företaget Consorcio Industrial de Alimentos de Chile.

En anställd kontorsassistent fick i stället för den vanliga lönen, motsvarande 552 euro, 172 000 euro utbetalt.

När personalchefen upptäckte felet och tog kontakt med kontorsassistenten hade han redan sagt upp sig och lämnat företaget.

Företaget hävdar att mannen lovat betala tillbaka pengarna och polisanmälde honom för stöld när så icke skedde.

Överens? Nej, inte när det gäller det chilenska företag och den medarbetare man av misstag betalade ut 330 gånger månadslönen till. (Foto: Adam Wrafter/TT)
Har slagits i domstol i tre år

Det här inträffade 2022 och företaget har sedan jagat mannen i domstol för att få tillbaka pengarna.

Till att börja med såg det ut att gå bra för företaget. Den före detta kontorsassistenten dömdes att betala motsvarande 304 euro i böter och fick dessutom avtjäna 540 dagar i fängelse.

Nu har ärendet passerat hovrätten i huvudstaden Santiago och då är det andra besked.

Hovrätten finner att den anställde inte är skyldig och, enligt sajten Diario Financiero, ej heller skyldig att betala tillbaka pengarna.

Hovrätten: “Företagets eget fel”

Det är i stället företaget som gjort fel i sin utbetalning och mannens ärende skulle ha avgjorts i civil domstol och mannen ska därför, bland annat på grund av formalia, frikännas.

Inte helt oväntat är inte företaget med på noterna utan tänker överklaga ännu en gång.

”Vi kommer att vidta alla möjliga rättsliga åtgärder, primärt ett överklagande om ogiltigförklaring”, förklarar bolaget hos Diario Financiero.

ChileDomstolLön
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

