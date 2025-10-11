Dagens PS
Ön till salu – för 4 kronor kvadraten

Ön är minst sagt naturskön, vilket mycket väl kan vara en av anledinngarna till att den gamla ägaren vill bli av med den. (Foto: norsketomter.no)
Ön är minst sagt naturskön, vilket mycket väl kan vara en av anledinngarna till att den gamla ägaren vill bli av med den. (Foto: norsketomter.no)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Att köpa en egen ö är en dröm för många, men just bara en dröm. Nu finns möjligheten för den som har ett par miljoner över och ett sinne för historia.

Mitt i ett kargt kustlandskap ligger en obebodd ö med ovanlig bakgrund. Här planterades exotiska träd för över 200 år sedan, efter att ett spanskt skepp gick på grund och flera sjömän miste livet.

Träden, som enligt lokalbefolkningen bara växer här, blommar fortfarande varje år.

Familjens arv till salu

Ön har varit i samma familjs ägo sedan andra världskriget. Nu väljer dagens ägare, Karl-Anton Høstland, att låta någon annan ta över. Hans farfar köpte ön på 1940-talet för 3 000 kronor, rapporterar norska TV2.

I dag ligger prislappen på 3,9 miljoner. “Det är en speciell plats. Jag hoppas någon med rätt kompetens och vilja tar över och förvaltar arvet”, säger Høstland.

Under flera generationer användes ön som betesmark för kor och får. På 1920-talet fanns tre byggnader här, ett bostadshus och ett litet stall. I dag återstår bara stenfundamenten.

Faktaruta: Havstein

  • Storlek: 871 dekar (ca 87 hektar)
  • Pris: 3,9 miljoner kronor
  • Pris per kvadratmeter: 4,50 kr
  • Ägare: Karl-Anton Høstland
  • Belägen: Flatanger, Trøndelag
  • Historik: Exotiska träd planterades efter ett skeppsbrott på 1800-talet
Spela klippet
Billig kvadratmeter – dyr dröm

Totalt omfattar marken ungefär 87 hektar. Priset? Fyra kronor och femtio öre per kvadratmeter. Det är en sällsynt låg nivå, enligt fastighetsmäklaren Rune Norum.

“Det är en unik fastighet, något av det mest speciella jag arbetat med. Intresset är stort, särskilt bland människor som vill ha sin egen ö”, säger han.

Trots sitt avskilda läge är trafiken på försäljningssajten ovanligt hög. Intresset kommer både från utlandet och från naturälskare som söker avskildhet snarare än bekvämlighet.

Ön i Norge
Mäktiga vyer som snart byter ägare. (Foto: norsketomter.no)

Byggplaner stoppades på ön

För några år sedan försökte familjen bygga upp en stuga på nytt. Kommunen godkände planerna, men länsmyndigheten satte stopp. Motiveringen var att fritidsboende skulle kunna ”privatisera” delar av ön och försvåra allmänhetens tillgång.

Fastighetsmäklaren menar dock att ett nytt försök skulle kunna lyckas, om man justerar planerna.

“Det handlar om dispens från bestämmelser för jord- och naturbruk. Jag tror möjligheterna finns”, säger Norum.

Ön – ett stycke historia till försäljning

Ön ligger exponerad mot havet, vacker, men utsatt. Den lockar knappast den som söker bekvämlighet, men desto mer den som vill äga något unikt.

Efter åttio år i samma familj hoppas säljaren på ett nytt kapitel. “Det har stått stilla där ute för länge. Nu är det dags att någon annan ger platsen nytt liv”, säger Høstland.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

