Att köpa en egen ö är en dröm för många, men just bara en dröm. Nu finns möjligheten för den som har ett par miljoner över och ett sinne för historia.
Ön till salu – för 4 kronor kvadraten
Mitt i ett kargt kustlandskap ligger en obebodd ö med ovanlig bakgrund. Här planterades exotiska träd för över 200 år sedan, efter att ett spanskt skepp gick på grund och flera sjömän miste livet.
Träden, som enligt lokalbefolkningen bara växer här, blommar fortfarande varje år.
Familjens arv till salu
Ön har varit i samma familjs ägo sedan andra världskriget. Nu väljer dagens ägare, Karl-Anton Høstland, att låta någon annan ta över. Hans farfar köpte ön på 1940-talet för 3 000 kronor, rapporterar norska TV2.
I dag ligger prislappen på 3,9 miljoner. “Det är en speciell plats. Jag hoppas någon med rätt kompetens och vilja tar över och förvaltar arvet”, säger Høstland.
Under flera generationer användes ön som betesmark för kor och får. På 1920-talet fanns tre byggnader här, ett bostadshus och ett litet stall. I dag återstår bara stenfundamenten.
Faktaruta: Havstein
- Storlek: 871 dekar (ca 87 hektar)
- Pris: 3,9 miljoner kronor
- Pris per kvadratmeter: 4,50 kr
- Ägare: Karl-Anton Høstland
- Belägen: Flatanger, Trøndelag
- Historik: Exotiska träd planterades efter ett skeppsbrott på 1800-talet
Billig kvadratmeter – dyr dröm
Totalt omfattar marken ungefär 87 hektar. Priset? Fyra kronor och femtio öre per kvadratmeter. Det är en sällsynt låg nivå, enligt fastighetsmäklaren Rune Norum.
“Det är en unik fastighet, något av det mest speciella jag arbetat med. Intresset är stort, särskilt bland människor som vill ha sin egen ö”, säger han.
Trots sitt avskilda läge är trafiken på försäljningssajten ovanligt hög. Intresset kommer både från utlandet och från naturälskare som söker avskildhet snarare än bekvämlighet.
Byggplaner stoppades på ön
För några år sedan försökte familjen bygga upp en stuga på nytt. Kommunen godkände planerna, men länsmyndigheten satte stopp. Motiveringen var att fritidsboende skulle kunna ”privatisera” delar av ön och försvåra allmänhetens tillgång.
Fastighetsmäklaren menar dock att ett nytt försök skulle kunna lyckas, om man justerar planerna.
“Det handlar om dispens från bestämmelser för jord- och naturbruk. Jag tror möjligheterna finns”, säger Norum.
Ön – ett stycke historia till försäljning
Ön ligger exponerad mot havet, vacker, men utsatt. Den lockar knappast den som söker bekvämlighet, men desto mer den som vill äga något unikt.
Efter åttio år i samma familj hoppas säljaren på ett nytt kapitel. “Det har stått stilla där ute för länge. Nu är det dags att någon annan ger platsen nytt liv”, säger Høstland.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
