Mitt i ett kargt kustlandskap ligger en obebodd ö med ovanlig bakgrund. Här planterades exotiska träd för över 200 år sedan, efter att ett spanskt skepp gick på grund och flera sjömän miste livet.

Träden, som enligt lokalbefolkningen bara växer här, blommar fortfarande varje år.

Familjens arv till salu

Ön har varit i samma familjs ägo sedan andra världskriget. Nu väljer dagens ägare, Karl-Anton Høstland, att låta någon annan ta över. Hans farfar köpte ön på 1940-talet för 3 000 kronor, rapporterar norska TV2.

I dag ligger prislappen på 3,9 miljoner. “Det är en speciell plats. Jag hoppas någon med rätt kompetens och vilja tar över och förvaltar arvet”, säger Høstland.

Under flera generationer användes ön som betesmark för kor och får. På 1920-talet fanns tre byggnader här, ett bostadshus och ett litet stall. I dag återstår bara stenfundamenten.

Faktaruta: Havstein

Storlek: 871 dekar (ca 87 hektar)

Pris: 3,9 miljoner kronor

Pris per kvadratmeter: 4,50 kr

Ägare: Karl-Anton Høstland

Belägen: Flatanger, Trøndelag

Historik: Exotiska träd planterades efter ett skeppsbrott på 1800-talet