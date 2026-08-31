Änkorna är bankernas nya villebråd i jakten på 790 000 miljarder kronor

Det skapar ett gap på omkring sju år där hustrun ärver, kontrollerar och förvaltar kapitalet innan det går vidare till barnen.

UBS kallar fenomenet horisontella arv, förmögenheter som går till makan före ättlingarna. Omkring 85 000 miljarder kronor väntas överföras mellan makar, och ”en betydande del av förmögenheten kommer först att överföras horisontellt till efterlevande fruar”, konstaterar banken i en rapport, skriver La Vanguardia.

Enbart i USA beräknar analysfirman Cerulli Associates att motsvarande 1,2 miljoner miljarder kronor förs vidare fram till 2048.

Lojaliteten följer inte med i arvet

Den siffra som fått jakten att hårdna kommer från konsultjätten McKinsey. Omkring 70 procent av änkorna i USA byter förmögenhetsrådgivare inom ett år efter makens död.

Änkan känner ingen lojalitet mot mannens bankkontakt, hon vill göra saker på sitt eget sätt. För bankerna betyder det att varje dödsfall i en förmögen familj öppnar en kapplöpning om vem som hinner fram först.

McKinsey räknar samtidigt med att amerikanska kvinnor kontrollerar motsvarande 320 000 miljarder kronor i investerbara tillgångar år 2030, mer än fyra gånger så mycket som för ett decennium sedan.

”Kvinnor kommer att spela en central roll i den stora förmögenhetsöverföringen, både som omedelbara mottagare av kapital och som långsiktiga förvaltare för kommande generationer”, säger Marianna Mamou, som lett arbetet med UBS rapport.

Bytet skiljer sig dessutom från den klassiska private banking-kunden. Enligt en Fidelity-studie som UBS citerar är kvinnorna mer konservativa och mer inriktade på att bevara kapitalet än att maximera avkastningen.

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71 procent av kvinnorna väger in hållbarhet i sina investeringar, mot 58 procent av männen. Det mest kända exemplet är Laurene Powell Jobs, åtta år yngre än Steve Jobs, som ägnat arvet efter Apple-grundaren åt filantropi.