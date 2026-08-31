Änkorna har blivit private banking-jättarnas hetaste villebråd. UBS pekar ut dem som nyckeln till historiens största förmögenhetsöverföring, motsvarande närmare 790 000 miljarder kronor som väntas byta ägare globalt inom 20 till 25 år.
Änkorna är bankernas nya villebråd i jakten på 790 000 miljarder kronor
Jakten har sina skäl, och de stavas demografi. Globalt lever kvinnor i snitt fem år längre än män och är i heterosexuella äktenskap ofta ett par år yngre än sina makar.
Det skapar ett gap på omkring sju år där hustrun ärver, kontrollerar och förvaltar kapitalet innan det går vidare till barnen.
UBS kallar fenomenet horisontella arv, förmögenheter som går till makan före ättlingarna. Omkring 85 000 miljarder kronor väntas överföras mellan makar, och ”en betydande del av förmögenheten kommer först att överföras horisontellt till efterlevande fruar”, konstaterar banken i en rapport, skriver La Vanguardia.
Enbart i USA beräknar analysfirman Cerulli Associates att motsvarande 1,2 miljoner miljarder kronor förs vidare fram till 2048.
Lojaliteten följer inte med i arvet
Den siffra som fått jakten att hårdna kommer från konsultjätten McKinsey. Omkring 70 procent av änkorna i USA byter förmögenhetsrådgivare inom ett år efter makens död.
Änkan känner ingen lojalitet mot mannens bankkontakt, hon vill göra saker på sitt eget sätt. För bankerna betyder det att varje dödsfall i en förmögen familj öppnar en kapplöpning om vem som hinner fram först.
McKinsey räknar samtidigt med att amerikanska kvinnor kontrollerar motsvarande 320 000 miljarder kronor i investerbara tillgångar år 2030, mer än fyra gånger så mycket som för ett decennium sedan.
”Kvinnor kommer att spela en central roll i den stora förmögenhetsöverföringen, både som omedelbara mottagare av kapital och som långsiktiga förvaltare för kommande generationer”, säger Marianna Mamou, som lett arbetet med UBS rapport.
Bytet skiljer sig dessutom från den klassiska private banking-kunden. Enligt en Fidelity-studie som UBS citerar är kvinnorna mer konservativa och mer inriktade på att bevara kapitalet än att maximera avkastningen.
71 procent av kvinnorna väger in hållbarhet i sina investeringar, mot 58 procent av männen. Det mest kända exemplet är Laurene Powell Jobs, åtta år yngre än Steve Jobs, som ägnat arvet efter Apple-grundaren åt filantropi.
Samma jakt pågår i Sverige
Mönstret är högst relevant även här. Bara 40-talisternas bostäder väntas ge ett arv på 2 000 miljarder kronor till nästa generation de kommande två decennierna. I många fall går pengarna först till den efterlevande partnern, oftast en kvinna, och internationellt har det visat sig att arvet kan krympa rejält på vägen genom vårdkostnader och avgifter.
För den som blir ensam med kapitalet gäller det att hålla huvudet kallt. Ekonomin förändras snabbt när partnern går bort, och det är precis i det läget uppvaktningen börjar.
Skynda inte med stora placeringsbeslut, skaffa först en samlad bild av tillgångar och skulder, och ställ kritiska frågor om rådgivningen verkligen är oberoende innan du skriver på något.
För UBS, som efter Credit Suisse-kollapsen övervakas hårdare än någonsin av schweiziska myndigheter, är slutsatsen affärskritisk.
Den förvaltare som inte anpassar sig till de nya kundernas värderingar riskerar att stå utan byte när kapplöpningen avgörs.