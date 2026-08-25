Shells vd Wael Sawan varnar för en gaskris i Europa till följd av ovanligt låga lagernivåer. Marknaden blundrar för realiteter, menar han.
Shells vd varnar: "Europa kan få gaskris i vinter"
Shells vd Wael Sawan är på besök i Norge och talar där om risken för en möjlig gaskris i Europa till följd av ovanligt låga lagernivåer.
Sawan menar att det inte är en hållbar strategi att hoppas på en mild vinter, när marknadsläget redan är extremt ansträngt.
”Problemet är att systemet är pressat till det yttersta just nu”, konstaterar Shells vd.
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”Marknaderna extremt ansträngda”
Marknaderna är extremt ansträngda utifrån konflikten i Mellanöstern och den fortsatt begränsade trafiken genom Hormuzsundet, säger Wael Sawan.
Liksom andra bedömare säger sig Sawan ha förvånats över energimarknadernas förmåga att hantera situationen, om än hjälpt av en oväntat låg import från Kina och en ökad produktion i USA.
Ändå är situationen redan ”utmanade” för vissa produkter och raffinerade varor och frågan Sawan ställer sig hos Dagens näringsliv är om en brytpunkt närmar sig.
”Utmaningen handlar inte bara om huruvida läget förblir oförändrat. Utmaningen är om det uppstår nya omvälvningar och hur energisystemet reagerar på dem”, säger han.
En specifik oro hos Shell-chefen är den europeiska gasmarknaden. De europeiska gaslagren är fyllda till 62 procent mot 76 procent vid motsvarande tidpunkt förra året och ett historiskt genomsnitt på 80 procent.
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”Hopp aldrig en bra strategi”
”Just nu hoppas vi på milt väder. Men hopp är aldrig en bra strategi att grunda antaganden om utbud och efterfrågan på”, säger Sawan.
Om det blir riktigt kallt kan priserna bli ”väldigt höga”, varnar han, men avstår från att spekulera i exakta nivåer.
Wael Sawan tog över Shell i början av 2023 och sedan dess har Shell-aktien presterat nästa bäst i gruppen ”Big Oil”, endast marginellt efter Exxon.
När det gäller värderingsmultiplar i form av p/e-tal återstår dock en bit till de amerikanska bolagen, som satsat mindre på den gröna omställningen än sina europeiska konkurrenter.
”Det har varit hårt arbete under de senaste tre och ett halvt åren”, säger Sawan, ”och vi är långt ifrån nöjda med var vi befinner oss. Marknaden vet alltid bäst.”
65 miljarder dollar i återköp
En av åtgärderna för att vinna investerarnas förtroende är företagets policy för utdelningar och, än mer, återköp av aktier.
Så länge aktiekursen ligger under vad Shells ledning anser vara ett rimligt värde genomför företaget omfattande återköp.
Hela 65 miljarder dollar har lagts på detta de senaste fem åren och i en sådan omfattning att en analytiker vid senaste kapitalmarknadsdagen frågade om de riskerade att till slut avveckla hela företaget.
I övrigt har Shell nyligen förvärvat det kanadensiska bolaget ARC, som utvinner skifferolja och -gas på land, efter att ha sålt sina tillgångar i Permbäckenet i USA för bara fem år sedan.
En tidigare planerad årlig produktionsminskning på en procent har vänts till en årlig tillväxt på fyra procent fram till 2030.
Det öppnar för att Shell återigen kan passera milstolpen på tre miljoner fat oljeekvivalenter per dag i egen produktion.