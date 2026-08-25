Shells vd varnar: "Europa kan få gaskris i vinter"

”Hopp aldrig en bra strategi”

”Just nu hoppas vi på milt väder. Men hopp är aldrig en bra strategi att grunda antaganden om utbud och efterfrågan på”, säger Sawan.

Om det blir riktigt kallt kan priserna bli ”väldigt höga”, varnar han, men avstår från att spekulera i exakta nivåer.

Wael Sawan tog över Shell i början av 2023 och sedan dess har Shell-aktien presterat nästa bäst i gruppen ”Big Oil”, endast marginellt efter Exxon.

När det gäller värderingsmultiplar i form av p/e-tal återstår dock en bit till de amerikanska bolagen, som satsat mindre på den gröna omställningen än sina europeiska konkurrenter.

”Det har varit hårt arbete under de senaste tre och ett halvt åren”, säger Sawan, ”och vi är långt ifrån nöjda med var vi befinner oss. Marknaden vet alltid bäst.”

Norge har rapporterat ett nytt fynd kring gas i Nordsjön. Nu varnar Wael Sawan, vd för Shell, för en risk för gaskris i vinter. (Foto: Carina Johansen/NTB-TT)

65 miljarder dollar i återköp

En av åtgärderna för att vinna investerarnas förtroende är företagets policy för utdelningar och, än mer, återköp av aktier.

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Så länge aktiekursen ligger under vad Shells ledning anser vara ett rimligt värde genomför företaget omfattande återköp.

Hela 65 miljarder dollar har lagts på detta de senaste fem åren och i en sådan omfattning att en analytiker vid senaste kapitalmarknadsdagen frågade om de riskerade att till slut avveckla hela företaget.

I övrigt har Shell nyligen förvärvat det kanadensiska bolaget ARC, som utvinner skifferolja och -gas på land, efter att ha sålt sina tillgångar i Permbäckenet i USA för bara fem år sedan.

En tidigare planerad årlig produktionsminskning på en procent har vänts till en årlig tillväxt på fyra procent fram till 2030.

Det öppnar för att Shell återigen kan passera milstolpen på tre miljoner fat oljeekvivalenter per dag i egen produktion.