Till salu: Lyxvilla mitt bland lejonen – helikopter ingår

Nu är reservatets främsta privatbostad till salu.

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Fem sviter och plats för tio

Villa Thandawena omfattar 1 087 kvadratmeter och består av flera låga byggnader som binds samman av gångvägar i trä.

Här finns fem sviter med egna badrum och sammanlagt plats för tio gäster. Sten, glas, stål och läder återkommer i bostaden, som har placerats lågt i landskapet för att inte dominera omgivningen.

Den sedvanliga infinitypoolen finns förstås också på plats. Från terrasserna öppnar sig utsikten över reservatet, där lejon och andra vilda djur rör sig fritt.

Bostaden är en av endast åtta privata villor i Royal Thanda Residences. Området upptar omkring 385 hektar inne i det betydligt större reservatet och är både bevakat och avskilt från allmänheten.

Enligt Forbes ligger prislappen på 15 miljoner dollar. Tidningen uppger också att en Airbus H130 B4-helikopter ingår i försäljningen.

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