Pool, fem sviter och utsikt över den sydafrikanska bushen. Den som köper Villa Thandawena får dessutom något som sällan ryms i en vanlig bostadsannons: en helikopter.
Till salu: Lyxvilla mitt bland lejonen – helikopter ingår
Att vakna av fågelkvitter är en sak. På Villa Thandawena kan morgonen i stället börja med ett rytande från något betydligt större.
Lyxvillan ligger nämligen inne i Thanda Safari, ett privat naturreservat i KwaZulu-Natal i Sydafrika. Här strövar lejon, elefanter, noshörningar, bufflar och leoparder över 16 500 hektar.
Nu är reservatets främsta privatbostad till salu.
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Fem sviter och plats för tio
Villa Thandawena omfattar 1 087 kvadratmeter och består av flera låga byggnader som binds samman av gångvägar i trä.
Här finns fem sviter med egna badrum och sammanlagt plats för tio gäster. Sten, glas, stål och läder återkommer i bostaden, som har placerats lågt i landskapet för att inte dominera omgivningen.
Den sedvanliga infinitypoolen finns förstås också på plats. Från terrasserna öppnar sig utsikten över reservatet, där lejon och andra vilda djur rör sig fritt.
Bostaden är en av endast åtta privata villor i Royal Thanda Residences. Området upptar omkring 385 hektar inne i det betydligt större reservatet och är både bevakat och avskilt från allmänheten.
Enligt Forbes ligger prislappen på 15 miljoner dollar. Tidningen uppger också att en Airbus H130 B4-helikopter ingår i försäljningen.
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Safari utanför dörren
Ägarna får tillgång till reservatets utbud av safariturer och guidade vandringar. De kan även använda Thandas spa och restauranger samt få service i bostaden.
Här finns den så kallade Big Five: elefant, buffel, noshörning, lejon och leopard. Vildmarken är med andra ord inte något som visas på en tavla ovanför soffan. Den börjar utanför fönstren.
Svensk bakom satsningen
Royal Thanda Residences började utvecklas 2004. Enligt Forbes finansierades satsningen av den svenske entreprenören och filantropen Dan Olofsson och hans hustru Christin.
Bostäderna har därefter sålts diskret, främst genom kontakter och rekommendationer. I annonsen beskrivs ägandet som tillgängligt endast genom inbjudan och för personer som delar områdets syn på naturvård, avskildhet och livsstil.
Det tycks alltså inte räcka att lägga 15 miljoner dollar på bordet. Köparen ska även passa in i sällskapet.
Samtidigt säljs ytterligare en bostad i området. Villa Mhlosinga har fyra sovrumsdelar, halmtak och en inredning inspirerad av zulukulturen. Den är enligt Forbes listad för 4,6 miljoner dollar.
Någon helikopter uppges inte följa med där.
Här hittar du annonsen.
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