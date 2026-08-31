Hans bitcoin försvann i tolv år, nu är de värda 43 miljoner

Plattformen bytte namn till Intersango, fick ekonomiska problem och stängde ner 2014. Uttagen slutade fungera. Kvar på kontot låg 61 bitcoin, enligt LBC då värda cirka 4 000 pund (51 000 kronor).

”Det var ingen idé, de var borta. Jag hade avskrivit dem”, säger Chris till brittiska LBC.

Sedan gjorde bitcoin sin historiska resa. Kursen som legat under tre pund per bitcoin toppade i fjol på 94 000 pund (cirka 1,2 miljoner kronor), innan raset som raderade 900 miljarder dollar tryckte ner den igen.

”Det var som ett slag i magen att se bitcoin stiga och stiga”, säger Chris.

Mejlen han trodde var bluff

Ironin är svårslagen. Redan 2018 mejlade två av Intersangos grundare honom om tillgångarna. Chris raderade mejlen, övertygad om att det rörde sig om bedrägeriförsök.

Det var hans fru som till slut övertalade honom att göra ett sista försök. Tidigare i år anlitade han advokatbyrån CEL Solicitors, specialiserad på att spåra digitala tillgångar.

Efter månader av förhandlingar, med ägardokumentation och amerikanska domstolshandlingar som påtryckning, återlämnades samtliga 61 bitcoin.

”Det var första gången någon faktiskt medgav att tillgångarna fanns kvar någonstans”, säger juristen Ryan Sweetnam på CEL Solicitors till LBC.

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Grundarna hade annars blivit personligt ansvariga för tillgångarna, enligt Sweetnam. I domstolsförhandlingarna erkände Intersango att bolaget fortfarande håller bitcoin som tillhör plattformens ursprungliga användare.