En brittisk man köpte bitcoin för 1 500 pund 2011 och förlorade allt när handelsplattformen kollapsade. I år fick han tillbaka sina 61 bitcoin, i dag värda 3,3 miljoner pund, cirka 43 miljoner kronor.
Hans bitcoin försvann i tolv år, nu är de värda 43 miljoner
Det började som ett försiktigt experiment. Chris, som inte vill uppge sitt efternamn, satte in 1 500 pund (cirka 19 000 kronor) på Britcoin, en av Storbritanniens tidigaste kryptobörser, och köpte bitcoin när kursen fortfarande mättes i ensiffriga pund.
Plattformen bytte namn till Intersango, fick ekonomiska problem och stängde ner 2014. Uttagen slutade fungera. Kvar på kontot låg 61 bitcoin, enligt LBC då värda cirka 4 000 pund (51 000 kronor).
”Det var ingen idé, de var borta. Jag hade avskrivit dem”, säger Chris till brittiska LBC.
Sedan gjorde bitcoin sin historiska resa. Kursen som legat under tre pund per bitcoin toppade i fjol på 94 000 pund (cirka 1,2 miljoner kronor), innan raset som raderade 900 miljarder dollar tryckte ner den igen.
”Det var som ett slag i magen att se bitcoin stiga och stiga”, säger Chris.
Mejlen han trodde var bluff
Ironin är svårslagen. Redan 2018 mejlade två av Intersangos grundare honom om tillgångarna. Chris raderade mejlen, övertygad om att det rörde sig om bedrägeriförsök.
Det var hans fru som till slut övertalade honom att göra ett sista försök. Tidigare i år anlitade han advokatbyrån CEL Solicitors, specialiserad på att spåra digitala tillgångar.
Efter månader av förhandlingar, med ägardokumentation och amerikanska domstolshandlingar som påtryckning, återlämnades samtliga 61 bitcoin.
”Det var första gången någon faktiskt medgav att tillgångarna fanns kvar någonstans”, säger juristen Ryan Sweetnam på CEL Solicitors till LBC.
Grundarna hade annars blivit personligt ansvariga för tillgångarna, enligt Sweetnam. I domstolsförhandlingarna erkände Intersango att bolaget fortfarande håller bitcoin som tillhör plattformens ursprungliga användare.
Många sitter i samma sits
Chris planerar att växla ut en del av pengarna, köpa ett större hus och bjuda familjen på fest och semester. Resten låter han ligga kvar i krypto. Helt lugn är han inte.
”Jag är fortfarande orolig för bedragare och hackare”, säger han och erkänner att han numera kollar kontot 20 gånger om dagen.
Fallet är ovanligt just för att det slutade lyckligt. Omkring en femtedel av alla bitcoin bedöms vara permanent oåtkomliga, bakom glömda lösenord och nedlagda börser. Walesaren James Howells gav efter tolv år upp jakten på hårddisken han slängde med bitcoin värda miljarder.
700 miljoner väntar på sina ägare
Skillnaden i Chris fall var att tillgångarna aldrig var tekniskt förlorade, bara inlåsta hos personer som gick att hitta.
Och fler kan stå på tur. Plånboken som advokaterna spårade innehöll över 5 500 bitcoin från plattformens användare, i dagens kurs drygt 700 miljoner kronor som fortfarande väntar på sina ägare.