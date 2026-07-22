Raffinaderier stora vinnare – när din bensin blir dyrare

Tidigare låg marginalen på några få eurocent per liter bensin för raffinaderierna. Nu uppgår den till drygt 20 eurocent per liter och har som mest varit omkring 25 eurocent under juli, vilket motsvarar ungefär två kronor per liter.

Tar större del av kakan

Den 13 juli kostade en liter bensin i genomsnitt 2,27 euro i Nederländerna. Av priset gick 0,41 euro till råoljan, 0,21 euro till raffinaderierna och 0,18 euro till bensinstationerna. Resterande del bestod av moms och punktskatter.

För diesel är utvecklingen ännu tydligare. Raffinaderiernas marginal har som högst uppgått till 46 eurocent per liter och ligger nu kring 37 eurocent. Det innebär att omkring 17 procent av dieselpriset går till raffinaderierna, enligt ACM.

De ökade marginalerna innebär också betydande belopp. Nederländernas statistikmyndighet CBS uppskattar att omkring 5,7 miljarder liter bensin säljs varje år i landet. Med en genomsnittlig marginalökning på omkring 17 eurocent per liter motsvarar det flera hundra miljoner euro i extra intäkter för raffinaderierna, eller över 900 miljoner kronor per månad, jämfört med tidigare nivåer.

Stora raffinaderier i Sverige

Vad som är sant i Nederländerna är sannolikt även sant på jämförbara marknader.

Sverige har tre stora oljeraffinaderier. Två drivs av schweiziska VaroPreem (tidigare Preem) i Lysekil och Göteborg, och ett drivs av St1 i Göteborg. Dessutom finns ett specialraffinaderi i Nynäshamn som drivs av Nynas och fokuserar på bitumentillverkning.

Sedan början av juli har dieselpriset stigit med över tre kronor per liter och bensinpriset med närmare två kronor för svenska bilister.

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