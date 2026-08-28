Qatars gasexport har rasat 96 procent – dyr vinter hotar Europa

41 miljarder euro för fyra länder

Redan nu kostar det på. De fyra EU-länder som drabbats hårdast – Nederländerna, Italien, Frankrike och Spanien – har tillsammans betalat nästan 41 miljarder euro extra för fossil energi sedan mars, enligt CREA.

Hela EU:s nettokostnad landade på 54 miljarder dollar och en bruttoexponering på 78 miljarder dollar under mars–augusti, enligt samma rapport. Det köps alltså inte mer LNG, kostnaderna är bara betydligt högre. Priset har varit 60 procent högre än förväntningarna var före kriget i Iran.

”Det bästa sättet att skydda sig mot höga oljepriser är att göra sig av med det svarta guldet så snabbt som möjligt”, säger Luke Wickenden, energianalytiker på CREA till Euronews.

Hopp om öppning

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Hoppet står till en öppning av Hormuzssundet. Iran har gått med på att ta fram villkor för att återställa den normala trafiken genom sundet, efter nya påtryckningar från medlare.

Men trafiken är fortfarande långt ifrån normal. På torsdagen passerade bara sju handelsfartyg genom Hormuz, jämfört med ett snitt på 15 under de senaste tio dagarna, enligt Kpler-data.

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