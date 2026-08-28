Qatars export av flytande naturgas har rasat 96 procent sedan kriget och störningarna i Hormuzsundet började.
Qatars gasexport har rasat 96 procent – dyr vinter hotar Europa
På ett halvår har Qatar bara lyckats skeppa 18 LNG-laster. Under samma period året före var siffran 509, enligt Reuters beräkningar.
För Europa kommer raset vid värsta tänkbara tidpunkt. Kontinenten har sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 blivit allt mer beroende av LNG-import från Mellanöstern.
Historiskt låga lager
Som nu alltså inte kommer fram, eftersom att trafiken i Hormuzsundet stoppas av Iran. Sundet var före kriget en transportväg för omkring en femtedel av världens olja och flytande naturgas. Qatar var en av de viktigaste leverantörerna.
Gaslagren i Europa är på historiskt låg nivå för denna årstid – vilket inte bådar gott inför vintern. Reuters pekar på risken för nya prisspikar när kylan slår till.
”Marknaden fortsätter att reagera på utvecklingen kring sjöfarten genom Hormuzsundet”, säger Mitsuru Muraishi, analytiker på Fujitomi Securities, till Reuters.
41 miljarder euro för fyra länder
Redan nu kostar det på. De fyra EU-länder som drabbats hårdast – Nederländerna, Italien, Frankrike och Spanien – har tillsammans betalat nästan 41 miljarder euro extra för fossil energi sedan mars, enligt CREA.
Hela EU:s nettokostnad landade på 54 miljarder dollar och en bruttoexponering på 78 miljarder dollar under mars–augusti, enligt samma rapport. Det köps alltså inte mer LNG, kostnaderna är bara betydligt högre. Priset har varit 60 procent högre än förväntningarna var före kriget i Iran.
”Det bästa sättet att skydda sig mot höga oljepriser är att göra sig av med det svarta guldet så snabbt som möjligt”, säger Luke Wickenden, energianalytiker på CREA till Euronews.
Hopp om öppning
Hoppet står till en öppning av Hormuzssundet. Iran har gått med på att ta fram villkor för att återställa den normala trafiken genom sundet, efter nya påtryckningar från medlare.
Men trafiken är fortfarande långt ifrån normal. På torsdagen passerade bara sju handelsfartyg genom Hormuz, jämfört med ett snitt på 15 under de senaste tio dagarna, enligt Kpler-data.
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