Så kallade EREV-modeller börjar inta svenska marknaden, men i Kina – där de varit mest populära – verkar intresset svalna.
EREV: Bensinmotorn gör comeback i miniformat, men intresset har redan svalnat i öst
Att kombinera bensin- eller dieselmotor med eldrift är som bekant ingen ny uppfinning. Toyota Prius, en av de första hybriderna som masstilverkades – tillika kanske den mest kända inom kategorin – började säljas strax innan millenieskiftet.
Modeller med ren eldrift har dock hybriderna något av ett nackgrepp, i senaste uppdateringen från Mobility Sweden stod de rena elbilarna för en ungefär dubbelt så stor marknadsandel som de laddbara hybriderna.
Men frågan är om trenden kommer att vända?
Populariteten för en ny typ av hybrida bilar har vuxit i öst, och under sommaren började de första modellerna att säljas också på svensk marknad.
I betäckningsträsket för el- och hybridbilar, går den nya typen av drivlina under förkortningen EREV – Extended Range Electric Vehicle, eller elfordon med räckviddsförlängare på ren svenska.
Den stora skillnaden i en EREV-bil jämfört med en traditionell hybridbil är förbränningsmotorns funktion. I en vanlig hybrid kan förbränningsmotorn hjälpa till att driva hjulen, i en EREV har den ett enklare uppdrag: Ladda elmotorns batteri när det behövs.
Drivlinan blir på så sätt mer effektiv i en EREV, den förhållandevis lilla fossildrivna motorn kan ge en rejäl skjuts i bilens totala räckvidd. Flera tillverkare skryter om en kombinerad räckvidd som överstiger 1000 km.
Här är modellerna som kommer till svenska marknaden
Den första modellen ut är Leapmotor C10 EREV, en SUV som är något längre än Volvo XC60. Bilen får en 1,5-liters bensinmotor som fungerar som generator, medan en elmotor på 215 hästkrafter står för själva framdrivningen. Batteriet är på 28,4 kWh och ger en räckvidd på upp till 14,5 mil på el – med bensinmotorns hjälp är det istället svindlande 970 km som anges.
Priset börjar på 409 900 kronor.
Den andra modellen är betydligt mer påkostad. Zeekr 9X är en stor SUV med en 2,0-liters turbobensinmotor och dubbla elmotorer som tillsammans utvecklar hela 897 hästkrafter. Ett batteri på 55 kWh ger omkring 18 mils räckvidd på el, medan den totala räckvidden med hjälp av bensinmotorn uppges kunna nå närmare 74 mil.
Zeekrs modell har inte fått något svenskt pris ännu.
Överlever de vanliga elbilarna?
Jättekoncernen Stellantis, som delvis står bakom Leapmotor, har också kommunicerat EREV-versioner av flera egna märken framåt – däribland pickupen Ram 1500, som nu visserligen skjutits upp på framtiden.
Men det finns en smolk i glädjebägaren för räckviddsförlängaren. I Kina, där EREV-tekniken har fått ett stort genomslag, har försäljningen börjat tappa fart, skriver kinesiska medier. I maj stod EREV-bilar för omkring 7 procent av marknaden för fordon med alternativa bränslen, ned från 10,3 procent samma månad året innan.
De rena elbilarna blir allt bättre, med längre räckvidd och snabbare laddning, vilket minskar EREV-bilarnas främsta fördel. En undersökning från McKinsey, som man hänvisar till, pekar på att sex av tio EREV-ägare planerar att välja en ren elbil nästa gång de byter bil.
Om trenden – en kort och snabb boost för EREV:s, följt av ett hastigt svalnande intresse – kommer följa liknande linje här i väst återstår att se.
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