Därför kan Audi Q6 köpas till vrakpris i Kina

Varumärkesversionen vi inte får ta del av i västvärlden erbjuder två elmodeller utvecklade specifikt för den kinesiska marknaden – AUDI E5 Sportback och AUDI E7X.

AUDI E5 Sportback är en helelektrisk shooting brake som bygger på samma plattform och delar teknik med SAIC:s IM L6. Den har motorkraft på upp till 579 kW, fyrhjulsdrift och ett 100 kWh-batteri som ger upp till 770 kilometers räckvidd enligt den kinesiska CLTC-körcykeln.

AUDI E7X är en stor helelektrisk SUV som erbjuds med motor på upp till 500 kW, och batteri på 109,3 kWh. Räckvidden uppges till 751 kilometers enligt CLTC, och modellen bygger på en 900-voltsarkitektur som klarar mycket snabb laddning. En EREV-version ligger i framtidsplanerna.

Nu splittar man märkena

Rapporter från kinesiska medier säger att Audi ska göra om upplägget för de båda varumärkena. SAIC-Audi ska framöver fokusera helt på det nya, Kina-exklusiva, AUDI-märket, medan modellerna med de klassiska fyra ringarna ska samlas under FAW-Audi. Det innebär i praktiken att de två Audi-varumärkena får tydligare roller på den kinesiska marknaden.

Planen ska dock ännu inte vara helt färdigförhandlad. Kvar återstår frågor om hur produktion och försäljning ska fördelas, samt vad som händer med kunder, eftermarknad och återförsäljare för de fyraringade modeller som i dag hanteras av SAIC-Audi. Produktionen av fyraringade Audi-modeller hos SAIC-Audi ska enligt uppgifterna redan i stor utsträckning ha upphört.

Bakgrunden uppges vara illröda försäljningssiffror, till följd av att kineserna är mer benägna att köpa inhemska märken.

Jätterea: Drar av 40 procent på nypriset

När SAIC-Audi nu ska renodlas till det nya AUDI-märket måste de traditionella Audi-modellerna bort. De ska i stället hanteras av FAW-Audi, vilket har fått SAIC-Audi att rea ut sina kvarvarande bilar.

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Priserna har kapats rejält, skriver bland annat Autonext. Audi A7L har exempelvis sänkts från cirka 599 000 kronor till 376 000 kronor, medan Q6 gått från omkring 669 000 till 400 000 kronor – rabatter på runt 40 procent.

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