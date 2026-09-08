Mardrömsnotan: Leasingbolaget krävde 150 000 kr för ny motor

Bland annat byttes expansionskärl och vattenpump. Därefter kunde bilen fortsätta köras utan problem fram till återlämningen i december.

När bilen lämnades tillbaka fanns det enligt bilägarorganisationen FDM inga anmärkningar på motorn. Tvärtom konstaterades att bilen gick att köra.

Därför blev kunden förvånad när leasingbolaget senare skickade en räkning på 105 753,75 danska kronor – ungefär 150 000 svenska kronor – för en förstörd motor.

Slog hål på skadekraven

Leasingkunden vände sig då till FDM, som gick igenom underlaget från leasingbolaget. I bevismaterialet fanns två videoklipp som skulle visa att motorn var allvarligt skadad.

Videorna visade viss underkompression när oljepåfyllningslocket var borttaget. Enligt FDM räckte det dock inte för att slå fast att motorn var skadad. För att kunna konstatera ett sådant fel skulle motorn behöva inspekteras närmare.

Man bedömde samtidigt att en eventuell reparation eller ett motorbyte skulle kosta omkring 75 000 kronor – alltså mindre än hälften av det belopp leasingbolaget krävde.

Organisationens jurist Michael Ern Nielsen menade att den påstådda motorskadan troligtvis inte hade något med kundens tidigare AdBlue-miss att göra. Motorn hade ju rengjorts ordentligt efter den felaktiga påfyllningen, skulle den efterföljande reparationen inte ha varit tillräcklig tyckte Ern Nielsen att det istället skulle vara fråga om verkstaden skulle stå för ett eventuellt motorbyte.

Gjorde upp för en bråkdel av kravet

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Efter att ha fått rådgivning av danska motsvarigheten till Motormännen erbjöd leasingkunden sig att lösa tvisten genom att betala 18 000 danska kronor, cirka 26 000 svenska, vilket leasingbolaget ska ha accepterat.

Organisationens jurist menar att fallet visar vikten av att leasingkunder inte automatiskt accepterar stora krav vid återlämning.

”Det är viktigt att man alltid ställer sig frågande till ett krav och kräver dokumentation för det”, säger Michael Ern Nielsen.



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