Fem Mercedes och tre BMW parkerade gratis med falska handikapptillstånd

Böterna är den billiga delen

I Kalifornien är missbruk av ett tillstånd för rörelsehindrade ett ringa brott. Straffskalan går till 1 000 dollar i böter, cirka 9 500 kronor, och sex månaders fängelse. Innehav av ett förfalskat myndighetsdokument väger tyngre och kan ge upp till tre års frihetsberövande.

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Den tyngsta posten blir ändå bärgningen. New Santa Ana räknar med 250 till 350 dollar per bil i bärgningsavgift, 60 till 85 dollar per dygn i förvaring och en administrativ avgift på 100 till 150 dollar.

För sex bilar hamnar notan på 2 000 till 3 500 dollar innan förvaringsdygnen ens börjat ticka.

I Sverige stjäls tillstånden i stället

Svenska tillstånd är svårare att förfalska. I stället så stjäls de.

I april krossade tjuvar sidorutan på Inger och Kurt Grönbergs bil i Råcksta och tog tillståndet, rapporterar Mitt i. Ett halvår tidigare inträffade fyra likadana stölder i Solna under ett enda dygn.

Polisen uppger att tillstånden är lukrativa på svarta marknaden.

”Det är så ynkligt, det förstör så mycket”, sa den handikappade kvinnan svars tillstånd stals

Kan användas för att parkera i hela Europa

Skälet till att de är värda att stjäla ligger i att de kan användas i nästan hela Europa. Kortet fungerar på reserverade platser i de flesta europeiska länder ända tills det spärras.

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”Du kan parkera på handikapp-platser i hela Europa med kortet”, konstaterade Kurt Grönberg.

Mönstret återkommer långt utanför Stockholm. I juli stals ett tillstånd ur en bil i Vimmerby, och i augusti försvann ett ur en bil på en butiksparkering i Tomelilla.

Värdet på tillstånden har ökat. Från den 1 januari blir det dessutom moms på avgiften du får betala om du parkerar fel och 25 procent dyrare, efter en dom i EU-domstolen. (Foto: Hanna Brunlöf/TT)

Polisens presstalesperson satte fingret på varför de är så eftertraktade.

”Det är väl säkert eftertraktat med ett sådant tillstånd, det är kanske inget man kontrollerar om det väl ligger innanför rutan”, sa hon till Vimmerby Tidning.

Priset betalas av någon annan

Ett handikapptillstånd är ingen rabatt. Det är en plats så nära entrén att den som inte kan gå långt tar sig in. Varje falskt eller stulet tillstånd tar den platsen från någon.

Samtidigt skruvas parkeringsekonomin åt för alla andra. Vid årsskiftet läggs moms på kontrollavgifterna och gör p-böterna 25 procent dyrare.

En villaägare i Huddinge fick1 300 kronor i böter för två hjul på gruset utanför tomten. Och just nu cirkulerar falska krav på 89 kronor i EasyParks namn.

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Digitala tillstånd skulle göra kontrollen möjlig och stölderna meningslösa. Stockholms stad bedömer inte att det är aktuellt.

Tills något ändras är det papperslappen innanför vindrutan som avgör, i Irvine såväl som i Råcksta.