3 428 miljardärer jagar lyxbilar som byggs i fem exemplar

Lamborghini bygger 1 963 exemplar och kallar dem Super Veloce

SV delas ut ungefär lika sparsamt som Nobelpris. Fyra bilar har burit bokstäverna sedan Miura uppfann superbilen och fick sin SV-version 1971.

ANNONS

Lamborghini Miura SV från 1971. Bild: Wikipedia/Chelsea Jay

Nu ska Lamborghini locka fler miljardärer med Revuelto SV. Bakom sätet en luftsugen V12:an plus tre elmotorer och ett batteri, tillsammans 1 065 hästar.

Mums för de med bensin i blodet. Givetvis en V12a som stimulerar alla sinnen. Foto: Lamborghini

Det är 50 fler än standardbilen, vilket låter blygsamt tills man ser vad de gör.

Noll till hundra på 2,4 sekunder och en toppfart över 344 km/h. Upplagan stannar vid 1 963 exemplar, en blinkning till året då de grundades.

Begreppet familjeracer har fått en ny innebörd i Lamborghini Urus SE Performante. Foto: Lamborghini

På samma gräsmatta i Monterey presenterades Urus SE Performante som världens snabbaste super SUV med 312 km/h.

Bristol vaknar ur 15 års dvala med fem obyggda chassin

Sensommarens finaste historia kommer från ett bolag som varit tyst sedan 2011. Bristol Cars sätter fem obyggda Fighter-chassin i produktion. Snacka om unik bil som lockar stora plånböcker.

ANNONS

En riktigt vacker modell med en klassisk aura. Foto: Bristol

Fighter är måsvingebilen från 2004 med en 8,0-liters V10 lånad från Dodge Viper, upp till 600 hästar och 338 km/h. Bara 13 tros ha registrerats innan bolaget gick i administration.

De fem nya byggs på chassin som blev över och får registreringsskylt från 2008, året de tekniskt sett anses byggda.

Bristol Fighter är inte riktigt lika snygg framifrån. Men att det blir en klassisk samlarbil tvekar ingen på. Foto: Bristol

Ordföranden Richard Hackett påpekar att Bristol aldrig var en massmarknadstillverkare, vilket är ett elegant sätt att säga att de sålde ungefär tre bilar om året.

Att den affärsmodellen plötsligt ser vettig ut säger allt om var branschen står, och den engelska sportbilsdrömmen lever därmed vidare.

Bugatti firar Veyrons 20 år med en enda bil

Veyron fyller 20 och har gått från framtid till samlarobjekt. För att locka miljardärerna har Bugatti att göra en unik version. Det blev en helrestaurerad Veyron i tvåton, Rouge Rembrandt över Petrol Blue.

Designen av Bugatti har succesivt förändrats – från vulgär till klassisk. Foto: Bugatti

ANNONS

Allt kryddat ded Magnolia-läder och Côtes de Genève-mönster på mittkonsolen, lånat rakt från urmakeriet.

Höjden av lyx som är väldigt få förunnat. Och smakar det så kostar det. Foto: Bugatti

Parallellt lanserades en Veyron-konfigurator, och där blir showbilen en affärsmodell.

Ett oljebyte kostar 265 000 kronor och däcken byts vartannat år för 403 000. Att sälja underhåll till befintliga ägare är sannolikt lönsammare än att sälja nya bilar till någon annan.

Porsche bygger 100 stycken GT3 Bergsport

Porsche 909 Bergspyder vägde 384 kilo och är fortfarande märkets lättaste tävlingsbil. Hyllningen heter Bergsport och är 100 exemplar i Valleygreen metallic byggda på GT3 med Touring-paket.

Klassiska linjer i ny färgpalett och extra godis. Foto: Porsche

Det bästa är att bilen verkar byggd för att användas i alpina landskap

Magnesiumfälgarna är utbytta mot tåligare aluminium eftersom bergsvägar sällan är nyasfalterade, tanken rymmer 90 liter och framvagnen är specialgjord för att klara grusvägar.

ANNONS

Det är maximalt 100 miljardärer som kommer få uppleva denna inredning. Läder ton i ton som blandas med lättviktsdetaljer. Foto: Porsche

Motorn är den sugna fyralitersboxern med 502 hästar, kopplad till en manuell sex växlad låda. Bilarna fördelas mellan Frankrike, Italien, Schweiz och Österrike.

Sverige saknar alper och får inga.

Nürburgring fyller hundra och Porsche har redan målat bilen

Nordschleife fyller 100 år 2027 och Porsche ligger som vanligt före med 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, i vitt eller GT Silver med grön wrap och California Gold-fälgar.

Snygg…så där. Men sportig som tusan. Med en tjock plånbok blir den din. Foto: Porsche

Köparen väljer startnummer mellan 0 och 999 i handskriven stil. Banans kontur är broderad i nackstödet, dörrarna hälsar med Welcome to the Green Hell och dörrlamporna projicerar hela varvet på asfalten.

En vanlig Porsche kan för många miljardärer vara för lite intetsägande och tillgänglig. Men denna unikt numrerade lösning kan locka en och annan individualist.

En hyllningsedition som tillverkas i 999 editioner. Dyrt? absolut. Kommer de säljas snabbt? garanterat. Foto: Porsche

ANNONS

Väljer man manuell låda följer valnötsknoppen från Carrera T med, precis den sortens detalj som får någon att betala listpris utan att blinka. Serietillverkade GT3 har gjort 6.56,294 med manuell låda runt banan.

Bentley grävde fram 1946 års färgkarta till sin egen födelsedag

Fabriken i Crewe fyller 80 år och Mulliner löste jubileet genom att titta bakåt för att locka fler miljardärer.

En historisk hyllning som blir allt vanligare i bilsammanhang. Foto Bentley

Den första bilen som lämnade porten var en Mark VI från 1946, och tributen är en Continental GT Azure i Barnato Green med svart tak.

Bentley bygger ett enda exemplar av denna hyllningsmodell. Samlarna står på kö. Foto: Bentley

Designerna hoppade över de dryga hundra moderna lackerna i konfiguratorn och gick rakt på den gamla färgburken.

Inuti sitter Cricket Ball-rött läder mot Beluga, med diamantquiltning som ingen tapetserare 1946 hade klarat. Sedan är det slut.

Maxad lyx i ett exemplar. Foto: Bentley

ANNONS

Bentley kallar den uttryckligen en one-off, och vill man ha en Continental GT får man nöja sig med de vanliga lackerna och ett pris som börjar på 3 miljoner kronor.

400 nya miljardärer per år vill ha mer

Sex bilar. Bristol bygger fem, Bentley en. Det är bara några få av alla specialmodeller som de riktigt välbeställda har att välja mellan.

Medan volymtillverkarna slåss om 12 000 kronor per exemplar har lyxmärkena räknat ut att det lönsammaste de kan göra är att bygga färre bilar och säga nej till fler kunder.

Med 400 nya miljardärer om året lär de få rätt ganska länge till.