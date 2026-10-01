Världens dyraste fortkörning – 2,9 miljoner kronor för 57 km/h

Schweizaren satte franskt rekord på rätt sida gränsen

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Helgens rekordförare i Frankrike kommer betydligt billigare undan. Fransk polis stoppade en schweizisk Porscheförare som hade kört i 312 km/h på en 130-väg i Arvedalen, strax öster om gränsen vid Genève. Enligt franska medier är det rekord för hastighetsöverträdelse på franska vägar.

Mätningen landade på exakt 300 km/h efter avdraget för mätutrustningen. Polisen skickade ut motorcykelpoliser som hann ikapp hans 911 GT3 RS.

Mannen från Schweiz fick både bil och körkort omhändertaget efter vansinnesfärden. Bild: Fransk polis

Bilen och körkortet togs på plats, och bara för att få tillbaka bilen måste han betala drygt 17 000 kronor. Utöver det riskerar han böter på uppemot 42 000 kronor och fängelse i upp till tre månader.

Det är dyrt för de flesta, men ganska billigt jämfört med vad samma körning hade kunnat kosta honom hemma i Schweiz.

Ålänningen som betalar gång på gång

Den som betalat mest totalt kan i stället vara Anders Wiklöf, en av Finlands rikaste män. År 2023 körde han i 82 km/h där gränsen var 50 på Åland och fick 121 000 euro i dagsböter, cirka 1,37 miljoner kronor.

Det var inte första gången. År 2013 blev det 95 000 euro och år 2018 blev det 63 680 euro, enligt Robb Report.

I Sverige används fasta ordningsbotsbelopp för vanliga hastighetsöverträdelser. I Finland och på Åland kan allvarligare trafikbrott i stället leda till dagsböter där den personliga ekonomin påverkar hur stor boten blir. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

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Tre fortkörningar har alltså kostat honom drygt 3,1 miljoner kronor, vilket gör honom till en av de mest lönsamma bilisterna på åländska vägar. I Finland är det lönen som avgör fortkörningsboten vid grövre brott.

I Sverige tar det stopp vid 4 000 kronor

I Sverige fungerar det tvärtom. Här har ordningsboten ett tak, oavsett hur mycket föraren tjänar och hur fort bilen går.

Det fick en man i 55-årsåldern uppleva på vägen mellan Borås och Göteborg. En trafikpolisen i Göteborg följde efter hans Porsche och skrev honom för 256 km/h.

Polisen tror att bilen gick ännu fortare än så men radarn som mätte hastigheten klarade inte att mäta högre hastigheter. Han fick 4000 kronor i böter, det är maxbeloppet i Sverige.

Mannen erkände direkt. ”Han berättade att han bara ville maxa ut bilen och tyckte att vägen var fri” enligt polisen. Det var körkortet som blev den verkliga kostnaden.

Den dyraste fortkörningen var en skröna

Enligt en skräna stoppades en Koenigsegg CCR i Texas under Gumball 3000-rallyt 2003 i 242 mph, cirka 389 km/h, där gränsen var 75 mph.

I vissa versioner betalade föraren upp till 650 000 dollar i böter. I andra pratade han sig ur det. Historien tog fart på riktigt när den nämndes i Top Gear. Flera har letat efter boten utan att hitta den, enligt genomgången hos MotorBiscuit.

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Det finns också ett par praktiska problem. CCR började tillverkas först 2004, året efter rallyt. Amerikansk polisradar går enligt uppgifter heller inte högre än 199 mph. Och Koenigsegg själv nådde CCR:ens toppfart på Nardò i Italien först 2005.

Koenigsegg CCR, lika snygg som själva skrönan. Foto: Koenigsegg

Texaspolisen skulle alltså ha klockat en bil som ännu inte fanns, i en fart som fabriken inte själv hade nått, med en radar som inte gick så högt. I övrigt är historien vattentät.

Dagens Koenigsegg sätter rekord på riktigt, som Jesko på flygrakan utanför Ängelholm i somras.

Snabbast av alla och helt gratis

Den som faktiskt har kört fortast på allmän väg slapp betala. Guinness rekord är 392,2 km/h och sattes av amerikanen Jim Peruto under Nevada Open Road Challenge på Route 318 i maj 2012, på avstängd väg.

Hans snitt över 145 kilometer var 350,12 km/h.

Han körde fortare än Koenigsegg-legenden, utan blåljus i backspegeln och utan en krona i böter.

Sveriges första fortkörare åkte fast på Strandvägen

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Den billigaste boten på listan är också den första i Sverige. Kvällen den 26 maj 1900 lämnade bokhållaren Henning Forslund krogen Riche på Birger Jarlsgatan.

Han erbjöd några damer ur sällskapet skjuts hem i sin franska Léon Bollée, som var en av de första bilarna i landet.

Sällskapet Forslund med dam-sällskap ombord på den Léon Bollée som blev fordonet förSveriges första fortkörning. (Foto: Sjöexpress arkiv)

Färden gick över Nybroplan och ut på Strandvägen. Där tog det stopp.

”En poliskonstapel sprang i kapp bilen och högg mig i rockskörten och förbjöd mig köra med sådan förfärlig fart”, har Forslund själv berättat.

Den förfärliga farten var enligt honom själv kanske femton kilometer i timmen. Gränsen var skritt, alltså 6 km/h. Boten blev 10 kronor, och Sveriges första fartdåre var född. Bilen står i dag på Tekniska museet.

Men räkna i procent. Forslund körde två och en halv gång fortare än tillåtet. Svensken i 290 km/h i Schweiz låg på 2,4 gånger gränsen. Ferrariföraren med världsrekordboten låg på 1,7.

Den mest hänsynslösa fortköraren i listan betalade alltså bara 10 kronor.