Fem timmar mer på jobbet – men inte en krona extra i lönekuvertet. Det är medicinen som Stihl-chefen Nikolas Stihl ordinerar en pressad tysk industri.
Industrijättens krav: Längre arbetsvecka – utan högre lön
Den tyska 35-timmarsveckan har blivit en lyx som landet inte längre har råd med. Det menar Nikolas Stihl, styrelseordförande för skogs- och trädgårdsmaskintillverkaren Stihl.
Nu vill han se snabba samtal om längre arbetstid inom metall- och elektroindustrin. Lönen ska däremot förbli densamma, rapporterar WirtschaftsWoche.
”Under de goda åren hade Tyskland råd med 35-timmarsveckan. Det har vi inte längre”, säger han till den tyska nyhetsbyrån DPA.
Läs även: AI skulle ge fyradagarsvecka – nu jobbar personalen 90 timmar. Dagens PS
Vill stoppa jobbslakten
Genom att låta de anställda arbeta längre utan lönepåslag skulle företagens kostnad per arbetad timme sjunka. Enligt Stihl kan det bidra till att stärka industrin och rädda arbetstillfällen.
Han målar upp ett mörkt scenario om inget görs.
”När vi nu är på väg mot 500 000 förlorade industrijobb borde vi verkligen göra allt för att stoppa blödningen”, säger han.
Stihl är inte ensam om att vilja skruva tillbaka klockan. Mercedes-Benz styrelseordförande Martin Brudermüller har tidigare föreslagit en återgång till 40-timmarsveckan – även den för oförändrad lön.
Hos kollektivavtalsbundna företag inom den tyska bilindustrin är 35 timmar i veckan standard. Arbetstiden är dock inte inskriven i lag.
Missa inte: Så mycket pengar bör du ha sparat vid 30, 40, 50 och 60. Dagens PS
Väntar sig hård facklig strid
Förslagen har fått fackförbundet IG Metall att reagera. Efter Mercedes-ledningens utspel kallade förbundet till protester på flera håll i landet.
Frågan väntas nu hamna mitt på förhandlingsbordet när avtalsrörelsen inom metall- och elektroindustrin inleds i höst.
Nikolas Stihl räknar inte med någon stillsam förhandling.
”35-timmarsveckan infördes en gång med svåra födslovåndor. Om man vill vrida tillbaka allt kommer smärtan över förlusten att bli mycket stor”, säger han.
Blicken riktas framför allt mot IG Metall, som enligt Stihl är den part som i slutänden måste göra eftergifter. Själv efterlyser han pragmatism – men konstaterar samtidigt att positionerna inom fackets centrala ledning tycks vara fastlåsta och starkt präglade av ideologiska övertygelser.
Det lär med andra ord krävas mer än några extra timmar för att få parterna att mötas.
Läs också: Från krypto till bolån: Storbankerna satsar på blockkedjor. Realtid