Industrijättens krav: Längre arbetsvecka – utan högre lön

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Nu vill han se snabba samtal om längre arbetstid inom metall- och elektroindustrin. Lönen ska däremot förbli densamma, rapporterar WirtschaftsWoche.

”Under de goda åren hade Tyskland råd med 35-timmarsveckan. Det har vi inte längre”, säger han till den tyska nyhetsbyrån DPA.

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Vill stoppa jobbslakten

Genom att låta de anställda arbeta längre utan lönepåslag skulle företagens kostnad per arbetad timme sjunka. Enligt Stihl kan det bidra till att stärka industrin och rädda arbetstillfällen.

Han målar upp ett mörkt scenario om inget görs.

”När vi nu är på väg mot 500 000 förlorade industrijobb borde vi verkligen göra allt för att stoppa blödningen”, säger han.

Stihl är inte ensam om att vilja skruva tillbaka klockan. Mercedes-Benz styrelseordförande Martin Brudermüller har tidigare föreslagit en återgång till 40-timmarsveckan – även den för oförändrad lön.

Hos kollektivavtalsbundna företag inom den tyska bilindustrin är 35 timmar i veckan standard. Arbetstiden är dock inte inskriven i lag.

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