Volvo hamnar i bråk med leverantören – riskerar konkurs

Volvo har dragit i nödbromsen och sagt upp ett fem år långt avtal med Luminar. Det är ett tydligt tecken på att samarbetet, som tidigare byggt på förtroende och långsiktig utveckling, nu gått in i en betydligt kärvare fas.

Luminar, som blivit känt för sina lidar­sensorer, befinner sig samtidigt i en kritisk ekonomisk situation. Bolaget har brutit mot flera lånevillkor och varnar nu för att konkurs kan bli nästa steg om inga lösningar dyker upp.

Samtidigt försöker företaget sälja hela eller delar av verksamheten för att överleva.

Bland de intresserade köparna finns grundaren Austin Russell, som lämnade vd-rollen i våras i samband med en intern etikutredning.

Bolaget utreds även av den amerikanska finansmyndigheten, vilket inte direkt underlättar läget.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Ett samarbete med djupa rötter

Volvo och Luminar har inte varit två tillfälliga affärspartners. Under nästan ett decennium har de arbetat tätt tillsammans. Volvo investerade tidigt i det USA-baserade företaget och gav dem tillgång till sina första produktionsmodeller.

Luminar bidrog i sin tur med teknik som hjälpte Volvo att lova en framtid med mer avancerade säkerhets- och förarstödssystem.

ANNONS

Båda parter har alltså haft mycket att vinna på relationen.

När Luminar sedan gick till börsen via en så kallad SPAC-affär 2020 gav samarbetet extra tyngd. För Russell, då i tjugoårsåldern, innebar det en snabb resa in i miljardärsklubben.