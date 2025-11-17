Volvo och Luminar hamnar i en konflikt som växer i takt med lidarbolagets ekonomiska problem och hot om konkurs.
Volvo hamnar i bråk med leverantören – riskerar konkurs
Volvo har dragit i nödbromsen och sagt upp ett fem år långt avtal med Luminar. Det är ett tydligt tecken på att samarbetet, som tidigare byggt på förtroende och långsiktig utveckling, nu gått in i en betydligt kärvare fas.
Luminar, som blivit känt för sina lidarsensorer, befinner sig samtidigt i en kritisk ekonomisk situation. Bolaget har brutit mot flera lånevillkor och varnar nu för att konkurs kan bli nästa steg om inga lösningar dyker upp.
Samtidigt försöker företaget sälja hela eller delar av verksamheten för att överleva.
Bland de intresserade köparna finns grundaren Austin Russell, som lämnade vd-rollen i våras i samband med en intern etikutredning.
Bolaget utreds även av den amerikanska finansmyndigheten, vilket inte direkt underlättar läget.
Ett samarbete med djupa rötter
Volvo och Luminar har inte varit två tillfälliga affärspartners. Under nästan ett decennium har de arbetat tätt tillsammans. Volvo investerade tidigt i det USA-baserade företaget och gav dem tillgång till sina första produktionsmodeller.
Luminar bidrog i sin tur med teknik som hjälpte Volvo att lova en framtid med mer avancerade säkerhets- och förarstödssystem.
Båda parter har alltså haft mycket att vinna på relationen.
När Luminar sedan gick till börsen via en så kallad SPAC-affär 2020 gav samarbetet extra tyngd. För Russell, då i tjugoårsåldern, innebar det en snabb resa in i miljardärsklubben.
Sprickor som blev öppna bråk
De senaste åren har dock bjudit på allt fler problem för Luminar. Företaget lyckades aldrig bredda sin kundbas i den takt man hoppats, och 2024 minskade man personalstyrkan med cirka tjugo procent.
Samtidigt flyttades tillverkningen av sensorerna till externa leverantörer för att spara pengar.
I maj i år skakades bolaget ytterligare när Russell avgick efter att styrelsen öppnat en utredning kring företagets uppförandekod. Kort därefter blev det tydligt att relationen med Volvo knakade betydligt mer än tidigare.
Den 31 oktober kom det stora beskedet.
I en rapport till investerare avslöjade Luminar att Volvo valt att inte längre använda företagets “Iris”-sensorer som standard på modellerna EX90 och ES90.
Volvo hade dessutom skjutit upp beslutet om huruvida den kommande “Halo”-sensorn över huvud taget skulle bli aktuell för framtida modeller.
När affärstvisten tar nästa steg
Luminar svarade med att kräva ersättning från Volvo och pausade sina egna åtaganden kring produktionen av Iris-sensorer för den svenska biltillverkaren. Volvo slog tillbaka i ett uttalande och menade att beslutet berodde på att Luminar inte uppfyllt sina kontraktsmässiga åtaganden.
Målet, enligt Volvo, är att minska riskerna i leverantörskedjan.
Volvo betonar samtidigt att deras säkerhetslösningar fungerar både med och utan lidar, även om situationen påverkar vissa kundbeställningar. Exakt hur dessa påverkas har bolaget ännu inte klargjort.
För Luminar innebär Volvos beslut inte bara risk för tappa intäkter. Företaget meddelade nämligen i samma rapport att man stoppat utgifter kopplade till Iris-sensorn, vilket i sin tur lett till krav från den leverantör som tillverkar sensorerna.
Ännu en konflikt att hantera när kassan redan är hårt pressad.
Framtiden mer oklar än någonsin
Hur denna tvist slutar är ovisst.
Parterna för dialog, men Luminar själv medger att det inte finns några garantier för en lösning. Klart är att utvecklingen går i en riktning där båda företagen måste omvärdera sin framtida väg.
För Volvo handlar det om att säkra stabil teknikförsörjning. För Luminar handlar det bokstavligen om överlevnad.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
