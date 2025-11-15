Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen.
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Mest läst i kategorin
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd
BMW väcker starka reaktioner, och åsikterna går tydligt isär bland förarna. Nu förbereder de ett av sina största kliv i den elektriska omställningen. Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp. För en målgrupp som …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Här får du köra hur fort du vill - men det är långt ifrån riskfritt
Endast två platser i världen saknar hastighetsgräns, men friheten kommer med ett högt pris. För de flesta bilister är hastighetsmätarens toppsiffra mest ett teoretiskt värde. Men på två unika platser i världen kan du faktiskt trycka gaspedalen i botten helt lagligt. Friheten att köra så fort man vill lockar entusiaster från hela världen, men den …
Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden
Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden. Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng. Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen …
Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen.
Det menar Bo Ericsson, välkänd fordonsjurist med 21 år i Allmänna reklamationsnämnden.
“Många försöker ”köpa sig fria” från ansvar. Men så fungerar det inte. Det handlar om att ta ansvar, och framför allt att veta vad man gör”, säger han.
En dyrköpt läxa för handlarna
En missad formulering i ett avtal, en felaktig bedömning av ett ”litet fel” eller en otydlig varudeklaration kan snabbt bli en ekonomisk smäll.
Garanti- och goodwill-kostnader skenar – och det är sällan bilens fel.
Ericsson ser ett tydligt mönster: företag som inte utbildar sin personal i lagstiftningen bränner pengar helt i onödan.
“Det finns ingen genväg. Kontinuerlig utbildning är det enda sättet att hålla kostnaderna nere”, säger han.
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Nya regler – nya risker
Som om det inte vore nog står branschen inför nya utmaningar. Två nya typer av varudeklarationer (VDN) ska snart införas. Det innebär hårdare krav på handlarna att dokumentera och beskriva bilens skick – in i minsta detalj.
De nya reglerna bygger på Konsumentköplagens förändringar. Numera antas alla fel som fanns vid köpet vara ursprungliga – om inte säljaren tydligt dokumenterat dem och köparen uttryckligen godkänt dessa. Lägg därtill en omvänd bevisbörda i två år.
Kort sagt: handlaren måste kunna visa att felet inte fanns när bilen såldes. Annars riskerar man att stå med notan.
Kunskap – det enda skyddet
I praktiken handlar allt om att förstå lagen. När den luddiga formuleringen ”osäker funktion” snart försvinner ur varudeklarationerna blir det ännu viktigare att kunna tolka lagtexten rätt.
“Vi ser det hela tiden i ARN. Företag som inte vet hur reglerna fungerar får betala priset”, säger Bo Ericsson.
Hans budskap till branschen är tydligt:
Utbilda personalen, förstå lagen – och ta ansvar. Det är billigare än att betala för misstag.
“De företag som satsar på kunskap får inte bara nöjdare kunder, de slipper också många av de onödiga garantikostnaderna”, avslutar han.
Missa inte: Första bilderna av nya Mercedes GLB
De första bilderna av nya GLB avslöjar att Mercedes blandar familjekomfort med en oväntad dos himmelsk lyx. Mercedes visar nu de första bilderna av nya
Missa inte:
Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55
Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land
Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet. Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna. Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen. Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, …
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen. Det …
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu
En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget. Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren …
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Burgardrömmen som gick upp i rök
Wendy’s var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt “latte”. Men precis som många amerikanska drömmar …