Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem

Bo Ericsson och Ulf från Fordonsjuristen arbetar dagligen med att hjälpa bilbranschen att undvika onödiga garanti- och goodwillkostnader. (Foto: Fordonsjuristen och Canva)
Bo Ericsson och Ulf från Fordonsjuristen arbetar dagligen med att hjälpa bilbranschen att undvika onödiga garanti- och goodwillkostnader. (Foto: Fordonsjuristen och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen.  

Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen.

Det menar Bo Ericsson, välkänd fordonsjurist med 21 år i Allmänna reklamationsnämnden.  

“Många försöker ”köpa sig fria” från ansvar. Men så fungerar det inte. Det handlar om att ta ansvar, och framför allt att veta vad man gör”, säger han.  

En dyrköpt läxa för handlarna  

En missad formulering i ett avtal, en felaktig bedömning av ett ”litet fel” eller en otydlig varudeklaration kan snabbt bli en ekonomisk smäll.  

Garanti- och goodwill-kostnader skenar – och det är sällan bilens fel.  

Ericsson ser ett tydligt mönster: företag som inte utbildar sin personal i lagstiftningen bränner pengar helt i onödan.  

“Det finns ingen genväg. Kontinuerlig utbildning är det enda sättet att hålla kostnaderna nere”, säger han.

Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett

Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt.
Nya regler – nya risker  

Som om det inte vore nog står branschen inför nya utmaningar. Två nya typer av varudeklarationer (VDN) ska snart införas. Det innebär hårdare krav på handlarna att dokumentera och beskriva bilens skick – in i minsta detalj.  

De nya reglerna bygger på Konsumentköplagens förändringar. Numera antas alla fel som fanns vid köpet vara ursprungliga – om inte säljaren tydligt dokumenterat dem och köparen uttryckligen godkänt dessa. Lägg därtill en omvänd bevisbörda i två år.  

Kort sagt: handlaren måste kunna visa att felet inte fanns när bilen såldes. Annars riskerar man att stå med notan.  

Kunskap – det enda skyddet  

I praktiken handlar allt om att förstå lagen. När den luddiga formuleringen ”osäker funktion” snart försvinner ur varudeklarationerna blir det ännu viktigare att kunna tolka lagtexten rätt.  

“Vi ser det hela tiden i ARN. Företag som inte vet hur reglerna fungerar får betala priset”, säger Bo Ericsson.  

Hans budskap till branschen är tydligt:  

Utbilda personalen, förstå lagen – och ta ansvar. Det är billigare än att betala för misstag.  

“De företag som satsar på kunskap får inte bara nöjdare kunder, de slipper också många av de onödiga garantikostnaderna”, avslutar han.  

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

