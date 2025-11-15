Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen.

Det menar Bo Ericsson, välkänd fordonsjurist med 21 år i Allmänna reklamationsnämnden.

“Många försöker ”köpa sig fria” från ansvar. Men så fungerar det inte. Det handlar om att ta ansvar, och framför allt att veta vad man gör”, säger han.

En dyrköpt läxa för handlarna

En missad formulering i ett avtal, en felaktig bedömning av ett ”litet fel” eller en otydlig varudeklaration kan snabbt bli en ekonomisk smäll.

Garanti- och goodwill-kostnader skenar – och det är sällan bilens fel.

Ericsson ser ett tydligt mönster: företag som inte utbildar sin personal i lagstiftningen bränner pengar helt i onödan.

“Det finns ingen genväg. Kontinuerlig utbildning är det enda sättet att hålla kostnaderna nere”, säger han.