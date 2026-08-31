Volvo Cars stänger Stockholmskontoret: 450 medarbetare berörs

Tunna marginaler för kvartalet

Kvartalssiffrorna visar en verksamhet med mycket tunna marginaler.

Under andra kvartalet 2026, omsatte Volvo Cars 77,7 miljarder kronor, mot 93,5 miljarder året innan. I jämförelsetalet ingår en positiv engångseffekt på 4,0 miljarder.

Rörelseresultatet landade på 0,8 miljarder mot minus 10,0 miljarder, och rörelsemarginalen på 1,1 procent. Det fria kassaflödet var minus 5,2 miljarder, främst till följd av lageruppbyggnad inför produktionsstarten av EX60, enligt bolagets rapport.

I samma rapport uppger bolaget att sparmålet på 5 miljarder kronor nåddes sex månader före plan. Under 2025 sålde Volvo Cars över 710 000 bilar, varav 46 procent elektrifierade, och hade cirka 42 600 heltidsanställda i december, enligt bolaget.

ANNONS

Sverige är en av sex produktionländer

Volvo Cars tillverkar i Göteborg, Gent, South Carolina, Chengdu, Daqing och Taizhou. Huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration ligger huvudsakligen i Göteborg, tillsammans med det ena av bolagets två utvecklings- och designcenter. Det andra ligger i Shanghai.

Branschen som helhet är starkt exportberoende, och under 2019 svarade fordonsindustrin för drygt 15 procent av den svenska varuexporten. Av de svenska fordonstillverkarnas personbilar såldes omkring 90 procent på exportmarknaden, enligt Mobility Sweden.

PS analys: Kvartalsrapporten pekar ut var pressen finns. Bolaget väntar sig ett betydligt starkare andra halvår, drivet av köpehov i Europa och fortsatt återhämtning i USA. Kina beskrivs som fortsatt utmanande och kräver en enorm varumärkesinsats för att konkurrera med inhemska tillverkare, särskilt på elmarknaden.

Läs även: Företag betalar 952 miljarder för karensavdrag – ”har inte råd”

Läs även: Centralbankschefen varnar_ AI kan förstärka global börsnedgång