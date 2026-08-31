Volvo Cars stänger kontoret i Stockholm den 1 mars 2027 och flyttar merparten av ansvarsområdena till huvudkontoret i Göteborg. De cirka 450 medarbetarna som arbetar i Stockholm idag kommer att beröras.
Volvo Cars stänger Stockholmskontoret: 450 medarbetare berörs
Beslutet ska skapa en mer fokuserad och effektiv organisation, menar Volvo. Det ska även hjälpa bolaget att ”förenkla verksamheten, minska komplexiteten och öka hastigheten i det tvärfunktionella samarbetet”, och därmed stärka konkurrenskraften på en alltmer utmanande marknad.
Det framgår av pressmeddelandet som publicerades vid lunchtid på måndagen den 31 augusti 2026. Beslutet ska också bidra till kostnadseffektiviseringar.
Varför kontoret öppnade i Stockholm
Kontoret öppnades för att komma åt kompetens under en betydelsefull fas i omställningen och har byggt expertis inom mjukvaruutveckling, artificiell intelligens och digitala kundupplevelser. Den kompetensen är fortsatt betydelsefull, skriver bolaget.
Omställningen genomförs successivt fram till stängningen och ska hanteras i nära dialog med medarbetare och företagsrepresentanter. Pressmeddelandet anger inte vad som händer med de enskilda medarbetarna, sätter ingen prislapp på åtgärden och nämner ingen annan ort än Stockholm.
Tunna marginaler för kvartalet
Kvartalssiffrorna visar en verksamhet med mycket tunna marginaler.
Under andra kvartalet 2026, omsatte Volvo Cars 77,7 miljarder kronor, mot 93,5 miljarder året innan. I jämförelsetalet ingår en positiv engångseffekt på 4,0 miljarder.
Rörelseresultatet landade på 0,8 miljarder mot minus 10,0 miljarder, och rörelsemarginalen på 1,1 procent. Det fria kassaflödet var minus 5,2 miljarder, främst till följd av lageruppbyggnad inför produktionsstarten av EX60, enligt bolagets rapport.
I samma rapport uppger bolaget att sparmålet på 5 miljarder kronor nåddes sex månader före plan. Under 2025 sålde Volvo Cars över 710 000 bilar, varav 46 procent elektrifierade, och hade cirka 42 600 heltidsanställda i december, enligt bolaget.
Sverige är en av sex produktionländer
Volvo Cars tillverkar i Göteborg, Gent, South Carolina, Chengdu, Daqing och Taizhou. Huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration ligger huvudsakligen i Göteborg, tillsammans med det ena av bolagets två utvecklings- och designcenter. Det andra ligger i Shanghai.
Branschen som helhet är starkt exportberoende, och under 2019 svarade fordonsindustrin för drygt 15 procent av den svenska varuexporten. Av de svenska fordonstillverkarnas personbilar såldes omkring 90 procent på exportmarknaden, enligt Mobility Sweden.
PS analys: Kvartalsrapporten pekar ut var pressen finns. Bolaget väntar sig ett betydligt starkare andra halvår, drivet av köpehov i Europa och fortsatt återhämtning i USA. Kina beskrivs som fortsatt utmanande och kräver en enorm varumärkesinsats för att konkurrera med inhemska tillverkare, särskilt på elmarknaden.
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