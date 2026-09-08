Världens äldsta BMW-säljare i konkurs – tusentals mister jobbet

En stor del av lösningen blir att kapa i personalstyrkan, omkring 100 000 jobb ska bort de närmsta åren, samt att hitta på nya verksamhetsområden för fyra av koncernens tyska fabriker.

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Framgent väntas också modellutbudet mer eller mindre halveras. Läckta dokument pekar bland annat på att det spanska varumärket Seat, som fick en boom i Sverige runt 2015, kommer att möta liemannen redan 2029.

Men VW är inte ensamma i sina trångmål. I slutet av förra veckan kom beskedet från en av BMW:s stora återförsäljare – det blir konkurs, ungefär 1000 anställda drabbas.

Wahl-gruppen beskriver sig själva som världens äldsta BMW-handlare, företaget grundades redan 1898 och har idag verksamhet på 31 olika platser i Tyskland.

Förutom BMW och Mini säljer man varumärken från bland annat Stellantis: Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Jeep och Alfa Romeo samt flera kinesiska märken.

Köpkraften minskar hos kunderna

Bolaget menar att ökade kostnader och en allt större försiktighet bland både företag och privatkunder är orsaker till de växande ekonomiska problemen.

”Många av våra kunder har mindre pengar att röra sig med på grund av de generellt högre kostnaderna och måste därför dra ner på sina utgifter. Det leder i sin tur till att vår försäljning minskar”, förklarade vd:n Thomas Wahl enligt tyska Auto Motorsport.

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Lönerna är säkrade till och med november i år, och nu går man in i ett arbete för att se om det på något sätt går att rädda hela, eller delar av, bolaget.