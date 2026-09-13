BMW har börjat köra sin vätgasdrivna X5 på allmän väg och rustar motorfabriken i Steyr för serieproduktion. Drivlinan betalas till stor del med tyska skattepengar. Förbundsregeringen och delstaten Bayern skjuter till 273 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor.
BMW:s vätgas-suv får 3 miljarder i statsstöd
Prototyperna av BMW iX5 Hydrogen testas nu under skarpa förhållanden, samtidigt som den tredje generationens bränslecellssystem går in i en ny monteringsfas vid bolagets vätgascenter i München, enligt ett pressmeddelande från BMW.
I österrikiska Steyr, där bränslecellerna ska serietillverkas, står de första provbänkarna och produktionsutrustningen redan på plats och personalen utbildas i etapper.
”Vår ambition för BMW iX5 Hydrogen är tydlig. En riktig BMW, med körglädje. Ett perfekt samordnat helhetssystem är avgörande för det. De pågående testerna visar hur bränslecellssystemet, högvoltsbatteriet och den elektriska drivlinan redan är integrerade och hur systematiskt vi utvecklar tekniken mot serieproduktion”, säger Josef Hochreiter, chef för vätgasfordon på BMW Group.
Skattepengar bakom drivlinan
Utvecklingen av drivlina och tanksystem sker inom projektet HyPowerDrive, en del av EU:s vätgasprogram IPCEI Hy2Move. Tyska transportministeriet bidrar med 191 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kronor. Bayern lägger till 82 miljoner euro, cirka 920 miljoner kronor.
Konkurrenterna har samtidigt lämnat tekniken. Stellantis lade ner hela sitt bränslecellsprogram den 16 juli 2025 med hänvisning till begränsad tankinfrastruktur, höga kapitalkrav och svaga köpincitament. ”Vätgasmarknaden förblir ett nischsegment, utan utsikter till ekonomisk hållbarhet på medellång sikt”, sa Jean-Philippe Imparato, Europachef på Stellantis.
BMW går motsatt väg tillsammans med Toyota. De två bolagen har utvecklat den tredje generationens bränslecell gemensamt, och Toyota levererar nu även bränsleceller till Scanias 40 vätgaslastbilar som ska rulla i kommersiell trafik från första kvartalet 2027.
75 mil på en tank
BMW siktar på 750 kilometers räckvidd enligt WLTP, tankning på under fem minuter och 0 till 100 kilometer i timmen på under fem sekunder. Målet är prestanda i nivå med den batteridrivna iX5. Pilotflottans andra generation, provkörd i Belgien 2023, nådde 504 kilometer och 401 hästkrafter.
Nyckeln till bättre effektivitet är ett nytt högvoltsbatteri och styrenheten Energy Master, som tillsammans ger högre återvinning av bromsenergi än tidigare. Bolaget reserverar sig för att bindande WLTP-siffror saknas eftersom bilen fortfarande är en prototyp.
”Prototypmonteringen handlar om mycket mer än att tillverka enskilda komponenter. Varje fas hjälper oss att optimera processerna, samla erfarenhet och systematiskt dela kunskapen med teamen i Steyr”, säger Claudia Stephan, chef för teknikutveckling och prototypmontering av bränsleceller på BMW Group.
Fem drivlinor i samma bil
Vätgasversionen blir en av fem drivlinor i femte generationens X5, som BMW presenterade i somras. Bensin, diesel, laddhybrid och batteridrift byggs i Spartanburg i USA med produktionsstart i höst. Vätgasbilen kommer först 2028 och blir BMW:s första serieproducerade bränslecellsmodell.
Satsningen sker från en stark position. BMW redovisade 75 miljarder kronor i vinst för 2025, samtidigt som Kinaförsäljningen föll 12,5 procent och tullar väntas kapa rörelsemarginalen i år.
Var svenskarna ska tanka
För svenska köpare är frågan mindre teknisk. I fjol fanns tolv exemplar av Mirai, Toyotas vätgasbil, registrerade i landet. Bristen på mackar och höga vätgaspriser höll tillbaka försäljningen.
EU:s regelverk kräver att medlemsländerna senast den 31 december 2030 har vätgasmackar med högst 200 kilometers mellanrum längs det europeiska stomvägnätet.
För Sverige betyder det minst 34 stationer, enligt branschorganisationen Energigas Sverige. Det är två år efter att iX5 Hydrogen ska stå hos handlarna.
BMW uppger att vilka drivlinor som säljs i respektive land avgörs marknad för marknad.
Något besked om Sverige har bolaget ännu inte lämnat.