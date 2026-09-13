BMW:s vätgas-suv får 3 miljarder i statsstöd

I österrikiska Steyr, där bränslecellerna ska serietillverkas, står de första provbänkarna och produktionsutrustningen redan på plats och personalen utbildas i etapper.

”Vår ambition för BMW iX5 Hydrogen är tydlig. En riktig BMW, med körglädje. Ett perfekt samordnat helhetssystem är avgörande för det. De pågående testerna visar hur bränslecellssystemet, högvoltsbatteriet och den elektriska drivlinan redan är integrerade och hur systematiskt vi utvecklar tekniken mot serieproduktion”, säger Josef Hochreiter, chef för vätgasfordon på BMW Group.

Skattepengar bakom drivlinan

Utvecklingen av drivlina och tanksystem sker inom projektet HyPowerDrive, en del av EU:s vätgasprogram IPCEI Hy2Move. Tyska transportministeriet bidrar med 191 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kronor. Bayern lägger till 82 miljoner euro, cirka 920 miljoner kronor.

BMW går motsatt väg tillsammans med Toyota. De två bolagen har utvecklat den tredje generationens bränslecell gemensamt. Foto: BMW

Konkurrenterna har samtidigt lämnat tekniken. Stellantis lade ner hela sitt bränslecellsprogram den 16 juli 2025 med hänvisning till begränsad tankinfrastruktur, höga kapitalkrav och svaga köpincitament. ”Vätgasmarknaden förblir ett nischsegment, utan utsikter till ekonomisk hållbarhet på medellång sikt”, sa Jean-Philippe Imparato, Europachef på Stellantis.

BMW går motsatt väg tillsammans med Toyota. De två bolagen har utvecklat den tredje generationens bränslecell gemensamt, och Toyota levererar nu även bränsleceller till Scanias 40 vätgaslastbilar som ska rulla i kommersiell trafik från första kvartalet 2027.