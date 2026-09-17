Megaorder på Volvos bussar – för lyxresor på Asiens längsta linje

Nyheten om megaordern presenterades först på Volvos sociala medier och innebär att Vijayanand Travels får den största buss-Volvoflottan i landet.

Enligt indisk media får respektive av de nya bussarna 40 sovplatser var, av de 150 fordonen kommer också ungefär hälften utrustas med toalett

Bussarna ska främst användas på linjer mellan olika delstater i södra, västra och centrala Indien.

Behöver inte köra långt

Att valet föll på just Volvo 9600 kan ha att göra med att modellen tillverkas i indiska Hoskote i delstaten Karnataka, där Volvo och ett lokalt bolag driver VE Commercial Vehicles tillsammans, VECV. Modellen bygger på en europeisk konstruktion och har en hög kaross som ger plats för sovplatser i två nivåer.

Under huven sitter Volvos 8-liters D8K-dieselmotor på 350 hästkrafter som levererar 1 350 Nm. Kraften skickas till hjulen via Volvos automatiserade I-Shift-växellåda. Modellen beskrivs av tillverkaren som en premiummodell med fokus på både säkerhet och förarergonomi.

Säkerhetsutrustningen omfattar bland annat elektroniskt bromssystem, antisladdsystem och hjälp vid start i backe.

Bussarna har även ett system som upptäcker och kan släcka bränder i motorrummet, samt separat brandlarm och brandskydd för passagerarutrymmet.

Guldkant på asiens längsta busslinje

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De nya bussarna ska bland annat användas inom företagets Gold Class-koncept, där man stoltserar med hög komfort och bekvämlighet. Enligt bolagets uttalanden är toaletterna ombord centrala, i varje fall för de riktigt långa sträckorna.

Företaget har omkring 20 000 passagerare per dag och kör mycket långa sträckor. Bland annat finns en linje mellan Bengaluru och Jodhpur som Vijayanand Travels beskriver som Asiens längsta busslinje. Någon exakt kilometerangivelse bjuder man inte på, men en slagning på Google Maps ger drygt 200 mil – ungefär samma som Stockholm–Paris.

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