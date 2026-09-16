Nissan lägger 2,2 miljarder på en elbil du tankar med bensin

Kinesiska Chery flyttar in på grannlinjen

Kicks blir den tionde modellen från Sunderland sedan 1986, efter bland andra Bluebird, Micra, Qashqai och Leaf. Fabriken är Storbritanniens största med 6 000 anställda och 30 000 jobb hos underleverantörer. Närings- och handelsminister Jonathan Reynolds kallar beslutet ett enormt förtroendevotum för brittisk industri.

ANNONS

Nissans fabrik i Sunderland. Foto: Nissan press

Bakgrunden är mindre festlig. Nissan gjorde en nettoförlust på 533 miljarder yen, cirka 34 miljarder kronor, under räkenskapsåret som slutade i mars. Sparprogrammet stänger sju av 17 fabriker och tar bort 20 000 tjänster. Sunderland byggde 273 174 bilar i fjol, mot över en halv miljon 2019, och i maj beslutade Nissan att stänga en av två linjer under andra halvåret.

Den lediga linjen får en ny hyresgäst. Kinesiska Chery tar över delar av fabriken från 2027 enligt en avsiktsförklaring från juni. Cherys märken Omoda och Jaecoo tog nära 5 procent av den brittiska marknaden under årets fyra första månader, mer än Nissans 3,7 procent. Nissan bygger med andra ord en ny hybrid på ena linjen medan konkurrenten som tar dess kunder flyttar in på den andra.

Kicks får också en roll i modellprogrammet. Nästa år blir Juke helt eldriven, och även om dagens Juke hybrid säljs vidare en övergångsperiod blir Kicks på sikt Nissans småsuv för den som inte vill ladda. Nästa vecka visar Nissan dessutom den lilla elbilen Pixo.

Så upplever vi tekniken

Den europeiska Kicks har ingen kört ännu. Drivlinan har vi däremot kört. När vi provkörde Qashqai e-Power var intrycket en tyst och följsam bil med elbilens respons och enpedalskörning, där bensinmotorn hördes bara när man lyssnade efter den eller accelererade hårt.

Svagheten satt vid pumpen. Förbrukningen på 5,3 liter per 100 kilometer var bara en liter lägre än mildhybridens, och ekonomin var inte självklar även om prispåslaget på 30 000 kronor kändes rimligt för prestandan.

Tredje generationen tar sikte på just förbrukningen. 4,5 liter i stället för 5,3 och en kupé som är 5,6 decibel tystare, förbättringar som märks enligt de första testerna. I en mindre bil som Kicks finns ingen anledning att tro att siffrorna blir sämre.

Vi ser köparen tydligt framför oss. Den som bor i bostadsrätt utan laddplats, kör långt på helgerna och tröttnat på laddstopp får elbilens körkänsla utan att ändra en enda vana. Det som avgör är priset.

ANNONS

Qashqai e-Power privatleasas i dag från 3 995 kronor i månaden mot 3 495 för mildhybriden, och Kicks måste hamna tydligt under Qashqai för att motivera sin plats.

Fyrhjulsdrift nämner Nissan inte med ett ord, samma invändning vi hade 2022. Och varje månad utan lanseringsdatum är en månad där kinesiska märken hinner flytta prisbilden i klassen.