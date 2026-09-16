Ny bil? Här är varför du ska köpa en Saab

I många fall görs valet baserat på rekommendationer och åsikter från vänner och bekanta – eller kanske från motorskribenter och bilrecensenter. Självklart finns det forskning på vilka bilar som är mest pålitliga, Toyota toppar nästan alltid listorna, men jag yrkar på ett annat val. Ett val som känns mindre i plånboken och mer i hjärtat: Köp en Saab.

Priset: En investering

Det byggs inga fler Saabar, och har inte heller gjorts det på drygt 15 år. Några spännande one-offs har rullat ut från gömmorna i Trollhättanfabriken, och i våras auktionerades de sju sista ut till ett samlat pris om en miljon kronor.

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Den relativt höga åldern på också de nyaste Saabarna innebär såklart att priserna är lägre än i stort sett alla nya bilar på marknaden. Jämförelsen är kanske lite haltande: Den som överväger att köpa ny bil är nog på jakt efter något som en Saab inte kan erbjuda – garantier, moderna säkerhetssystem… nybilskänsla.

Men det är inte heller där som prisaspekten är mest intressant. Begagnade bilar finns det ju gott om på marknaden, grejen med Saabarna är att de enkelt kan ses som en regelrätt investering.

Lyckas du hitta ett fint exemplar, och kan ta hand om bilen på ett adekvat sätt, så är chansen stor att värdet ökar med tiden.

Bland de äldre och ikoniska modellerna 900, 90 och 99 är trenden redan påtaglig. På Blocket ligger i skrivande stund mer än tio 900-modeller i olika utföranden som är dyrare än de cirka 70 000 kronor som de dyrare modellerna såldes för (enligt Teknikens värld). Inräknat inflation har i alla fall fyra av de utannonserade bilarna hållit eller ökat värdet.

Att de senare modellerna följer en liknande utveckling räknar jag kallt med.