Fenomenet Saab är fortfarande starkt, men fler och fler går till skroten. Gör dig själv, och communityt, en tjänst och köp en Saab!
Ny bil? Här är varför du ska köpa en Saab
Att köpa bil är nervigt på alla sätt och vis. För majoriteten är det bland de största inköpen man gör i livet, och den överhängande risken att få hem ett måndagsexemplar till krångelhärk är nästintill omöjligt att helt värja sig ifrån.
I många fall görs valet baserat på rekommendationer och åsikter från vänner och bekanta – eller kanske från motorskribenter och bilrecensenter. Självklart finns det forskning på vilka bilar som är mest pålitliga, Toyota toppar nästan alltid listorna, men jag yrkar på ett annat val. Ett val som känns mindre i plånboken och mer i hjärtat: Köp en Saab.
Priset: En investering
Det byggs inga fler Saabar, och har inte heller gjorts det på drygt 15 år. Några spännande one-offs har rullat ut från gömmorna i Trollhättanfabriken, och i våras auktionerades de sju sista ut till ett samlat pris om en miljon kronor.
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Den relativt höga åldern på också de nyaste Saabarna innebär såklart att priserna är lägre än i stort sett alla nya bilar på marknaden. Jämförelsen är kanske lite haltande: Den som överväger att köpa ny bil är nog på jakt efter något som en Saab inte kan erbjuda – garantier, moderna säkerhetssystem… nybilskänsla.
Men det är inte heller där som prisaspekten är mest intressant. Begagnade bilar finns det ju gott om på marknaden, grejen med Saabarna är att de enkelt kan ses som en regelrätt investering.
Lyckas du hitta ett fint exemplar, och kan ta hand om bilen på ett adekvat sätt, så är chansen stor att värdet ökar med tiden.
Bland de äldre och ikoniska modellerna 900, 90 och 99 är trenden redan påtaglig. På Blocket ligger i skrivande stund mer än tio 900-modeller i olika utföranden som är dyrare än de cirka 70 000 kronor som de dyrare modellerna såldes för (enligt Teknikens värld). Inräknat inflation har i alla fall fyra av de utannonserade bilarna hållit eller ökat värdet.
Att de senare modellerna följer en liknande utveckling räknar jag kallt med.
Coolhetsfaktorn håller i sig
Det är såklart en ganska subjektiv åsikt, men viktigast är det ju att man själv gillar sin bil. Och Saabarna, ja de är lätta att gilla.
Tändningslåset mellan stolarna, Night Panel som släcker ned instrumenten på natten och turbon, som blev en självklar del av märkets identitet. Min 9-3:a har såklart inte en suck att komma med mot en Tesla på motorvägen, men när den lite släpiga turbon kickar in vid omkörning av en lastbil – då är vi snabbast i världen.
Det gröna ljuset från instrumentpanelen och flyginspirerade detaljer får kupéerna på flera modeller att kännas som cockpit på ett stridsplan. ”Born From Jets”, var en stor del av marknadsföringen när det begav sig och är numera en inpräntad känsla i både bilar och förare.
Och Saabälskarnas åsikter håller i sig.
I en återkommande undersökning från Kvdbil och Kantar får bilägare betygsätta sin bil på en skala från ett till tio. I mätningen 2025 gav 73 procent av Saabägarna sin bil betyget 8–10. Det är till och med lite bättre än 2023, då motsvarande siffra var 71 procent.
Kärleksbrevet kommer dock med en viktig brasklapp. En 20–30 år gammal bil kör inte som när den lämnade fabriken. Bussningar, stötdämpare, fjädrar, motorfästen och annat gummi åldras. Att köpa ett fint exemplar och lägga lite pengar på att uppdatera slitagedelarna är ett väldigt rimligt sätt att väcka den gamla körglädjen till liv.
Kulturarv och community
För en lekman kan det vara avskräckande att behöva mecka med bilen, men tack vare ett enormt och engagerat svenskt och internationellt Saab-community blir även de krångligaste felsökningarna görbara i hemmagaraget.
På Facebook samlas 60 000 Saab-ägare i gruppen Saab Turbo Club of Sweden, där delar erfarna mekaniker – och ibland också bilbyggarna själva – med sig av ovärderliga tips till den som har blinkande ABS-lampor, rutor som inte går att veva upp eller behöver ny plåt för rostlagning. Tonen är nästan alltid hjälpsam, och ofta erbjuder sig helt okända människor att ”komma förbi och titta” när den digitala världens gränser inte räcker till.
I en uppsjö av andra forum krängs reservdelar, donatorbilar och verkstadshandböcker till överkomliga priser. Och det som inte går att byta ut, det lagas.
Senast i våras fick undertecknad skicka en fläktregulator på omlödning hos en Saab-fantast med bättre teknisk kunskap, nu blåser kupéfläkten som ny.
Varje år anordnas träffar, tävlingar och loppisar runt om i landet för att hålla Saab-kulturen vid liv. Men dystra siffror från förra året konstaterade att omkring 25 Saabar skrotas varje dag i Sverige. Det är en rasande takt som snabbt urvattnar beståndet på drygt 180 000 registrerade bilar idag.
Så för din egen skull, liksom kulturens – köp dig en Saab.