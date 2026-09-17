Klassiska glasfabriken utreds för flera brott

Åklagarmyndigheten i Orléans har inlett en utredning och källor gör gällande att det förekommit ”allvarliga brister i ledningen” hos företaget.

Åklagarna bekräftar att en utredning inletts men chefsåklagaren Emmanuelle Bochenek-Puren vill inte lämna några ytterligare detaljer.

Åklagaren bekräftar dock husrannsakan vid företagets huvudkontor i La Chapelle-Saint-Mesmin i utkanten av Orléans.

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Togs över av de anställda 2024

Duralex, känt för sina i princip okrossbara produkter, togs över av de anställda organiserade i ett kooperativ under 2024.

I år sattes företaget under en domstolsbeslutad rekonstruktion 1 juni, den femte gången på 20 år som ett sådant förfarande genomförts för företaget.

Under hösten 2025 hade kooperativet bakom varumärket med sina klassiska glas samlat in cirka 7 miljoner euro i en framgångsrik kampanj riktad mot privata franska investerare.

Det kapital som kom in skulle säkerställa den fortsatta återhämtnings-processen för företaget, skriver BFM Business.

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