Duralex-glasen må vara okrossbara – men de är åtalbara. Nu hamnar glastillverkaren hos en fransk åklagarmyndighet.
Klassiska glasfabriken utreds för flera brott
En polisutredning har inletts och husrannsakningar genomförts vid huvudkontoret för glastillverkaren Duralex.
Företaget är redan i en domstolsbeslutad rekonstruktion, när det nu får nya bekymmer.
Åklagarmyndigheten i Orléans har inlett en utredning och källor gör gällande att det förekommit ”allvarliga brister i ledningen” hos företaget.
Åklagarna bekräftar att en utredning inletts men chefsåklagaren Emmanuelle Bochenek-Puren vill inte lämna några ytterligare detaljer.
Åklagaren bekräftar dock husrannsakan vid företagets huvudkontor i La Chapelle-Saint-Mesmin i utkanten av Orléans.
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Togs över av de anställda 2024
Duralex, känt för sina i princip okrossbara produkter, togs över av de anställda organiserade i ett kooperativ under 2024.
I år sattes företaget under en domstolsbeslutad rekonstruktion 1 juni, den femte gången på 20 år som ett sådant förfarande genomförts för företaget.
Under hösten 2025 hade kooperativet bakom varumärket med sina klassiska glas samlat in cirka 7 miljoner euro i en framgångsrik kampanj riktad mot privata franska investerare.
Det kapital som kom in skulle säkerställa den fortsatta återhämtnings-processen för företaget, skriver BFM Business.
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”Allvarliga brister i ledningen”
Hos AFP talar en källa med insyn i fallet om ”allvarliga brister i ledningen” och om att man ifrågasätter var de summor företaget samlade in egentligen hamnade.
Glasbrukets tidigare vd François Marciano, en nyckelperson i företagets omvandling till kooperativ, och hans son Antoine, av fadern utsedd till ekonomichef, kan komma att omfattas av rättsprocessen, enligt den franska sajten.
Deras advokat Pierre Lalanne uppger att utredningen är ”omfattande”, men avböjer att kommentera saken ytterligare i nuläget.
François Marciano ersattes i mitten av april av Peggy Sadier, som tidigare hade varit marknads- och försäljningschef.
Enligt fackföreningen på fabriken, CGT, hade Marciano ”stängts av” liksom sonen Antoine.
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”Hänsynslös process”
”Att François och Antoine Marciano fick lämna sina poster innebar i praktiken avsked på grund av grovt tjänstefel. Processen var särskilt hänsynslös och saknade konkreta bevis”, sade deras advokat tidigare under sommaren.
Tre investerare har visat intresse för att ta över Duralex, som har 243 anställda. En förhandling är planerad till denna vecka, i handelsdomstolen i Orléans, för att fastställa tidsplanen för att granska anbuden.
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