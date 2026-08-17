Billigare försäkring – men övervakad på heltid

”Gör det lättare”

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”Att hålla sig inom förväntade hastighetsnivåer och undvika tvära manövrar gör det lättare för andra trafikanter att förutse ditt beteende och minskar risken för kollisioner”, tillägger han.

”Att stödja säkra körbeteenden är en viktig del av arbetet mot vår vision om noll kollisioner, och verktyg som Safety Coach kan hjälpa förare att omsätta dessa insikter i säkrare vanor i vardagen.”

Volvo-förare av de flesta Volvo-modeller från modellår 2020 och framåt i Sverige och Norge, kommer snart att kunna ladda ned appen direkt i bilen.

Dessutom kommer de snart kunna erbjudas personliga försäkringserbjudanden från Volvia om de väljer att dela sin kördata, skriver Volvo Cars och påpekar att det öppnar möjligheten för ytterligare belöningar för säker körning.

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Ett nytt grepp från Håkan Samuelssons Volvo Cars. Safety Coach ska övervaka bilförare, öka trafiksäkerhet och lockar med billigare bilförsäkring. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)

Ska rullas ut i USA och Europa

Efter lanseringen i Sverige och Norge planeras även utrullning i USA och på andra europeiska marknader. Även där kommer försäkringsrelaterade erbjudanden att ingå.

Safety Coach-appen har utvecklats i ett samarbete mellan Volvo Cars och Cambridge Mobile Telematics, CMT, världens största telematik- och AI-företag inom säker mobilitet. Appens Safety Coach-betyg bygger på CMT:s algoritm.

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”Insikter från CMT:s program för säker körning visar att när människor använder sådana program minskar normalt både fortkörningstillfällen och hårda inbromsningar avsevärt”, säger William V Powers, medgrundare och vd för CMT.

”Det är den typen av beteendeförändring som Volvo-kunder kan använda för att successivt utveckla säkrare körvanor.”

Fakta/De här får erbjudandet

Volvo Cars Safety Coach lanseras initialt i Sverige och Norge för följande modeller med Google Android-baserat infotainmentsystem, från modellår 2020 och framåt: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 och ES90. Tillgängligheten kan variera beroende på bilmodell och marknad.

(Källa: Volvo Cars)

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