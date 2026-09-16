Fritt fram köpa svensk "fritidsbostad" efter utlandsflytt

Skatteverket håller med

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Själva har de, förstås, åsikten att de inte får någon väsentlig anknytning till Sverige, genom att ha en ”sommarstuga” här i form av en bostadsrätt.

Mer oväntat är, möjligen, att Skatteverket håller med dem och inte har någon annan uppfattning.

Inför den kompakta enigheten kan förstås inte heller Skatterättsnämnden komma fram till något annat än att paret inte får väsentlig anknytning till Sverige via köpet av bostadsrätten.

”Den som har varit bosatt i Sverige kan trots en flytt till ett annat land vara obegränsat skattskyldig här. Det gäller om personen anses ha väsentlig anknytning hit. Detta framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)”, skriver SRN myndigt.

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Paret sålde sin permanenta bostad, skrev sig utomlands och vill nu köpa en bostadsrätt i samma kommun som ”fritidsbostad”. Inga problem, säger Skatteverket. (Foto: Viktoria Bank /TT)

Ingen bostadsrätt för året runt-bruk?

”En prövning av om väsentlig anknytning föreligger ska ske genom en samlad bedömning i det enskilda fallet utifrån de anknytningsfaktorer som räknas upp i 7 § (se prop. 1984/85:175 s. 13).”

Det då är av intresse enligt lagen är om personen är svensk medborgare, hur länge personen varit bosatt här och om personen har en bostad i Sverige som är ”inrättad för året-runt-bruk”.

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Men eftersom parets nya bostadsrätt är avsedd att användas som fritidsbostad kan den ju inte anses vara en sådan bostad, slår SRN fast och beslutar sig för att paret lugnt kan köpa sin fritidsbostad – vare sig det sker efter 10 eller 18 månader.

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