Beskedet lär dra till sig stort intresse. Det handlar om att flytta utomlands – för att sedan snabbt skaffa en bostad i Sverige.
Fritt fram köpa svensk "fritidsbostad" efter utlandsflytt
Paret flyttade utomlands under förra året, är svenska medborgare och har bott i Sverige större delen av sina liv.
Sedan de flyttade utomlands 2025 har de varit bosatta och mantalsskrivna i ett annat EU-land.
Innan de flyttade från landet sålde de sin permanentbostad här och de nya ägarna tillträdde bostaden under fjolåret.
Makarna är, sedan sin utlandsflytt, begränsat skattskyldiga i Sverige.
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Sålde huset – köper bostadsrätt
Nu tänker paret återvända – men ändå inte. Makarna planerar att köpa en bostadsrätt i samma kommun där deras tidigare, permanenta bostad låg.
Men den här bostadsrättslägenheten ska inte användas som bostad utan som fritidsbostad.
Nu har paret vänt sig till SRN, Skatterättsnämnden, för ett förhandsbesked. Makarna vill veta om de får ”väsentlig anknytning” till Sverige igen skattemässigt om de köper sin ”fritidsbostad” 10 eller 18 månader från det datum då de flyttade från Sverige.
Skatteverket håller med
Själva har de, förstås, åsikten att de inte får någon väsentlig anknytning till Sverige, genom att ha en ”sommarstuga” här i form av en bostadsrätt.
Mer oväntat är, möjligen, att Skatteverket håller med dem och inte har någon annan uppfattning.
Inför den kompakta enigheten kan förstås inte heller Skatterättsnämnden komma fram till något annat än att paret inte får väsentlig anknytning till Sverige via köpet av bostadsrätten.
”Den som har varit bosatt i Sverige kan trots en flytt till ett annat land vara obegränsat skattskyldig här. Det gäller om personen anses ha väsentlig anknytning hit. Detta framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)”, skriver SRN myndigt.
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Ingen bostadsrätt för året runt-bruk?
”En prövning av om väsentlig anknytning föreligger ska ske genom en samlad bedömning i det enskilda fallet utifrån de anknytningsfaktorer som räknas upp i 7 § (se prop. 1984/85:175 s. 13).”
Det då är av intresse enligt lagen är om personen är svensk medborgare, hur länge personen varit bosatt här och om personen har en bostad i Sverige som är ”inrättad för året-runt-bruk”.
Men eftersom parets nya bostadsrätt är avsedd att användas som fritidsbostad kan den ju inte anses vara en sådan bostad, slår SRN fast och beslutar sig för att paret lugnt kan köpa sin fritidsbostad – vare sig det sker efter 10 eller 18 månader.