Vill slopa hjälmkrav för MC: "Människor kommer att dö"

De senaste trenderna visar hur farliga elsparkcyklar kan vara, och trots det har Sverige bland de slappaste reglerna kring den förhållandevis nya fordonstypen. Ett land som dock tröttnat på de ökande allvarliga olyckorna är Frankrike, sedan några dagar tillbaka är det hjälm- och reflextvång för den som färdas på elsparkcykel i Paris.

Också i Sverige har ett brett hjälmtvång varit på tal, dock då för alla sorters cyklister – oavsett ålder. Men på andra sidan Atlanten, i USA, verkar debatten ta en helt annan riktning.

Förslaget: Motorcyklister ska få bestämma själva

Det är Jalopnik som rapporterar om republikanerna Derrick Van Orden och Tim Sheehy som vill stoppa delstaten Washington D.C. från att kräva hjälm på motorcyklister. Genom Ride in Freedom Act vill de hindra staden från att upprätthålla sin nuvarande hjälmlag, med argumentet att motorcyklister själva ska få bestämma om de vill använda hjälm.

Förslaget kan samtidigt få betydligt större konsekvenser än bara i huvudstaden. Enligt Van Ordens talesperson är D.C. tänkt som ett första steg i en bredare diskussion om federala begränsningar av hjälmlagar i USA. I dag har 17 delstater fortfarande lagar som kräver hjälm för alla motorcyklister, medan övriga delstater har olika former av krav beroende på bland annat ålder.

Kritiker: Inga hjälmkrav, fler dödliga olyckor

Förespråkarna beskriver hjälmtvånget som en onödig inskränkning av individens frihet. Kritiker pekar däremot på att hjälmlagar har en tydlig koppling till trafiksäkerheten. Forskning visar att delstater som avskaffat universella hjälmlagar har fått fler dödliga motorcykelolyckor och kostnader för sjukvård.

Kritiken mot förslaget är därför hård. Eric Teoh, chef för statistiska tjänster vid Insurance Institute for Highway Safety, beskriver universella hjälmlagar som ”ett av de mest effektiva och förnuftiga sätten för att förbättra motorcykelsäkerheten”.

”Att försvaga lagen innebär att människor kommer att dö”, säger Teoh i en intervju med The Washington Post.