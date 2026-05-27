Nu ska det gå långsammare på svenska vägar

Bakgrunden är Nollvisionen, där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Enligt Trafikverkets nya aktionsplan är rätt hastighet en av de viktigaste pusselbitarna för att nå dit.

1200 mil tätortsväg ska få lägre hastighet

Rekommendationer från FN och den så kallade Stockholmsdeklarationen säger generellt sett att hastigheter ska vara upp till max 30–40 km/h i tätorter. I praktiken innebär det att många sträckor som i dag har 50 km/h ska skyltas om till lägre hastigheter.

Tanken är att där bilar möter cyklister och gående ska farten ner så att en olycka inte blir livshotande. Målet är att nästan alla stadsgator ska ligga på max 40 km/h till 2030.

Trafikverket uppskattar att det handlar om 1 200 mil tätortsvägar som behöver ses över och justeras innan 2030.