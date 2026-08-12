20 000 Tesla återkallas: Framljusen bländar andra förare

Vidare har också ett antal Tesla-ägare i USA rapporterat att en av de senaste mjukvaruuppdateringarna för bilens förarassistanssystem varit för tung för bilens hårdvara – ECU:n överhettas och autokörningsläget Full Self Drive (Supervised) stängs av, också under färd.

Bländar andra förare – Tesla: ”Obetydligt”

Och under gårdagen rapporterade bland annat Inside EVs att Tesla nu också står inför en ny återkallelse. Den här gången gäller det omkring 20 000 bilar, tillverkaren själv uppskattar att det handlar om 1 614 Tesla Model 3 från 2017-2023 och 18 735 Tesla Model Y från 2020-2023.

Problemet som de påverkade bilarna dras med är att framlyktorna är alldeles för starka. För andra förare innebär det risk att bli bländad, i vissa fall ska ljusstyrkan vara mer än dubbelt så hög som tillåtet.

För Tesla är problemet dock ingen nyhet. Redan 2024 meddelade Tesla NHTSA att omkring 20 000 Model 3 och Model Y bedömdes ha strålkastare vars ljusstyrka översteg den högsta tillåtna nivån, då menade man att felet var ”obetydligt” och yrkade på att slippa återkalla bilarna.

De amerikanska myndigheterna delade uppenbarligen inte Teslas syn på det hela.

Exakt hur felet ska åtgärdas i de berörda bilarna återstår att se.

Inte ensamma

Tesla är dock inte den enda tillverkaren som drabbats av rejäla återkallelser den senaste tiden. I början av veckan fick Stellantis-ägda Chrysler sig en kalldusch: 1,4 miljoner RAM 1500 (alltså den minsta pickupen i RAM-serien) kan ha felaktigt fastsatta säkerhetsbälten, något som nu behöver undersökas grundligt i respektive bil.