Så ska du göra med böter från utlandet

Det är DN som rapporterar om den topp i rådgivningsärenden kring utlandsböter som Riksförbundet M Sverige ser under sensommaren och tidig höst.

Oftast handlar det, enligt juristen Olle Haglund, att man överskridit hastighetsgränsen, missat att betala vägavgift eller glömt en p-bot. Men i många EU-länder finns det också regler kring olika miljö- och körzoner som man behöver hålla koll på. En sväng in på fel gata kan resultera i bötesbelopp, något som undertecknad varit med om både en och annan gång.

Liksom i Sverige är det ingen idé att försöka bortförklara sina vägsynder med att man inte hade koll på reglerna; att känna till lokala lagar är förarens ansvar.

Upptäck bedrägerier

Enligt M Sveriges representant förekommer det bedrägerier i form av falska utlandsböter, men generellt sett brukar botarna vara korrekt utförda.

De som kontaktar juristen Olle Haglund för rådgivning brukar dock få som tips att dels fundera på om tid, plats och eventuell trafikförseelse kan stämma överens med verkligheten, dels om kontaktuppgifterna till myndigheten som utfärdade boten är korrekta.

Att inte betala sina böter från utlandet kan, enligt Sweden Abroad, resultera i att svenska indrivningsfirmor konsulteras.