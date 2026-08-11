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Motor

Så ska du göra med böter från utlandet

En tysk polisbil har stannat en svart bil.
Fortkörningsböter från Tyskland beror ofta på att man kört av autobahn men vant sig vid de höga hastigheterna. Bild: Unsplash (Jonas Augustin)

Ett brev med betalningskrav på främmande språk väcker många frågor: Körde jag på den vägen vid det tillfället? Gick det för snabbt? Måste jag betala? Här kikar vi på vad som gäller.

Tusentals svenskar spenderar sommarsemestern på utländska vägar. Tyskland, Spanien och Italien hägrar – pärlorna i öst likaså.

I slutet av augusti och början av september, när hösten knackar på dörren, är det vanligt att utlandsresan återigen gör sig påmind – dock inte i form av varma minnen och härliga bilder, utan som brev med betalningskrav på främmande språk: Böter.

Det är DN som rapporterar om den topp i rådgivningsärenden kring utlandsböter som Riksförbundet M Sverige ser under sensommaren och tidig höst.

Oftast handlar det, enligt juristen Olle Haglund, att man överskridit hastighetsgränsen, missat att betala vägavgift eller glömt en p-bot. Men i många EU-länder finns det också regler kring olika miljö- och körzoner som man behöver hålla koll på. En sväng in på fel gata kan resultera i bötesbelopp, något som undertecknad varit med om både en och annan gång.

Liksom i Sverige är det ingen idé att försöka bortförklara sina vägsynder med att man inte hade koll på reglerna; att känna till lokala lagar är förarens ansvar.

Upptäck bedrägerier

Enligt M Sveriges representant förekommer det bedrägerier i form av falska utlandsböter, men generellt sett brukar botarna vara korrekt utförda.

De som kontaktar juristen Olle Haglund för rådgivning brukar dock få som tips att dels fundera på om tid, plats och eventuell trafikförseelse kan stämma överens med verkligheten, dels om kontaktuppgifterna till myndigheten som utfärdade boten är korrekta.

Att inte betala sina böter från utlandet kan, enligt Sweden Abroad, resultera i att svenska indrivningsfirmor konsulteras.

Det kostar boten i olika länder

Olika länder behandlar trafikförseelser på olika sätt, så en exakt och direkt jämförelse länder emellan är svårt att genomföra. Men tyska motsvarigheten till M Sverige, ADAC, har sammanställt ungefärliga bötesbelopp för hastighetsöverträdelser om 20 respektive 40 km/h i några olika EU-länder.

Land20 km/h för fortÖver 50 km/h för fort
Tysklandfrån 650 krfrån 5 200 kr
Danmarkfrån 1 960 krfrån 6 900 kr
Spanienfrån 1 090 krfrån 4 360 kr
Italienfrån 1 910 krfrån 5 940 kr
Frankrikefrån 1 470 krfrån 16 350 kr
Norgefrån 6 650 krfrån 14 970 kr
Beloppen är ungefärliga och kan bero på olika omständigheter, siffrorna är hämtade från ADAC och sedan omvandlade till SEK i växlingskursen 10,9 SEK / Euro.

Andra vanliga trafikbrott i samma länder kan resultera i bötesbelopp enligt nedan.

LandKöra mot röttFelparkeringKöra utan bälteAnvända mobilen bakom ratten
Tyskland980–3 920 kr110–1 200 kr330 krfrån 1 090 kr
Danmark2 940 krfrån 760 kr2 180 kr2 940 kr
Spanienfrån 2 180 krupp till 2 180 krfrån 2 180 krfrån 2 180 kr
Italienfrån 1 850 krfrån 490 krfrån 930 krfrån 2 730 kr
Frankrikefrån 1 470 krfrån 160 krfrån 1 470 krfrån 1 470 kr
Norge9 540 krfrån 330 kr2 235 kr10 190 kr
Beloppen är ungefärliga och kan bero på olika omständigheter, siffrorna är hämtade från ADAC och sedan omvandlade till SEK i växlingskursen 10,9 SEK / Euro.

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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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