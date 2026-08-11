Ett brev med betalningskrav på främmande språk väcker många frågor: Körde jag på den vägen vid det tillfället? Gick det för snabbt? Måste jag betala? Här kikar vi på vad som gäller.
Så ska du göra med böter från utlandet
Tusentals svenskar spenderar sommarsemestern på utländska vägar. Tyskland, Spanien och Italien hägrar – pärlorna i öst likaså.
I slutet av augusti och början av september, när hösten knackar på dörren, är det vanligt att utlandsresan återigen gör sig påmind – dock inte i form av varma minnen och härliga bilder, utan som brev med betalningskrav på främmande språk: Böter.
Det är DN som rapporterar om den topp i rådgivningsärenden kring utlandsböter som Riksförbundet M Sverige ser under sensommaren och tidig höst.
Oftast handlar det, enligt juristen Olle Haglund, att man överskridit hastighetsgränsen, missat att betala vägavgift eller glömt en p-bot. Men i många EU-länder finns det också regler kring olika miljö- och körzoner som man behöver hålla koll på. En sväng in på fel gata kan resultera i bötesbelopp, något som undertecknad varit med om både en och annan gång.
Liksom i Sverige är det ingen idé att försöka bortförklara sina vägsynder med att man inte hade koll på reglerna; att känna till lokala lagar är förarens ansvar.
Upptäck bedrägerier
Enligt M Sveriges representant förekommer det bedrägerier i form av falska utlandsböter, men generellt sett brukar botarna vara korrekt utförda.
De som kontaktar juristen Olle Haglund för rådgivning brukar dock få som tips att dels fundera på om tid, plats och eventuell trafikförseelse kan stämma överens med verkligheten, dels om kontaktuppgifterna till myndigheten som utfärdade boten är korrekta.
Att inte betala sina böter från utlandet kan, enligt Sweden Abroad, resultera i att svenska indrivningsfirmor konsulteras.
Det kostar boten i olika länder
Olika länder behandlar trafikförseelser på olika sätt, så en exakt och direkt jämförelse länder emellan är svårt att genomföra. Men tyska motsvarigheten till M Sverige, ADAC, har sammanställt ungefärliga bötesbelopp för hastighetsöverträdelser om 20 respektive 40 km/h i några olika EU-länder.
|Land
|20 km/h för fort
|Över 50 km/h för fort
|Tyskland
|från 650 kr
|från 5 200 kr
|Danmark
|från 1 960 kr
|från 6 900 kr
|Spanien
|från 1 090 kr
|från 4 360 kr
|Italien
|från 1 910 kr
|från 5 940 kr
|Frankrike
|från 1 470 kr
|från 16 350 kr
|Norge
|från 6 650 kr
|från 14 970 kr
Andra vanliga trafikbrott i samma länder kan resultera i bötesbelopp enligt nedan.
|Land
|Köra mot rött
|Felparkering
|Köra utan bälte
|Använda mobilen bakom ratten
|Tyskland
|980–3 920 kr
|110–1 200 kr
|330 kr
|från 1 090 kr
|Danmark
|2 940 kr
|från 760 kr
|2 180 kr
|2 940 kr
|Spanien
|från 2 180 kr
|upp till 2 180 kr
|från 2 180 kr
|från 2 180 kr
|Italien
|från 1 850 kr
|från 490 kr
|från 930 kr
|från 2 730 kr
|Frankrike
|från 1 470 kr
|från 160 kr
|från 1 470 kr
|från 1 470 kr
|Norge
|9 540 kr
|från 330 kr
|2 235 kr
|10 190 kr
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