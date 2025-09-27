Veckans mest lästa: livsfarliga däck, dyr bensin och långkörarna

Den här sammanfattningen av veckans mest lästa hjälper dig att komma i kapp alla nyheter i motorbranschen.

Ett EU-beslut hotar att förändra vardagsekonomin för miljontals hushåll och en stor däckskandal riskerar att göra vintervägarna till en livsfara.

Samtidigt tvingas ett av världens mest exklusiva bilmärken, efterfrågan till trots, att backa från sina gröna löften.

Veckans nummer 1: EU-beslut kan ge superdyr bensin

Wopke Hoekstra, EU:s klimatkommissionär, talar med medlemmar av media vid COP29, FN:s klimattoppmöte, söndag 24 november 2024. (Foto: Joshua A. Bickel/AP/TT)

En stor oro har spridit sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem, ETS2, som riskerar att leda till kraftigt höjda kostnader för vanliga hushåll, inte minst för bensin- och dieselpriser.

Systemet är specifikt inriktat på fossila bränslen för att minska utsläppen och Europas beroende av import.

Efter påtryckningar från Tjeckien och 18 andra EU-länder har EU-kommissionären för klimatåtgärder, Wopke Hoekstra, lovat att agera. Kommissionen har nu inlett en analys för att införa mekanismer som ska stabilisera priserna på utsläppsrätter.

Förslag som har lagts fram syftar bland annat till att begränsa priset till cirka 515 svenska kronor.

