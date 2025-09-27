Dagens PS
Veckans mest lästa: livsfarliga däck, dyr bensin och långkörarna

Veckans mest lästa på Dagens PS presenteras här i en sammanfattning. Allt för att du inte ska missa. (Foto: Volvo, Bridgestone, Bentley och Joshua A. Bickel/AP/TT)
Veckans mest lästa på Dagens PS presenteras här i en sammanfattning. Allt för att du inte ska missa. (Foto: Volvo, Bridgestone, Bentley och Joshua A. Bickel/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

Den senaste veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden visar på en skärningspunkt mellan politik, säkerhet och lyx.

Mest läst i kategorin

Den här sammanfattningen av veckans mest lästa hjälper dig att komma i kapp alla nyheter i motorbranschen.

Ett EU-beslut hotar att förändra vardagsekonomin för miljontals hushåll och en stor däckskandal riskerar att göra vintervägarna till en livsfara.

Samtidigt tvingas ett av världens mest exklusiva bilmärken, efterfrågan till trots, att backa från sina gröna löften.

Veckans nummer 1: EU-beslut kan ge superdyr bensin

Wopke Hoekstra, EU:s klimatkommissionär, talar med medlemmar av media vid COP29, FN:s klimattoppmöte, söndag 24 november 2024. (Foto: Joshua A. Bickel/AP/TT)
Wopke Hoekstra, EU:s klimatkommissionär, talar med medlemmar av media vid COP29, FN:s klimattoppmöte, söndag 24 november 2024. (Foto: Joshua A. Bickel/AP/TT)

En stor oro har spridit sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem, ETS2, som riskerar att leda till kraftigt höjda kostnader för vanliga hushåll, inte minst för bensin- och dieselpriser.

Systemet är specifikt inriktat på fossila bränslen för att minska utsläppen och Europas beroende av import.

Efter påtryckningar från Tjeckien och 18 andra EU-länder har EU-kommissionären för klimatåtgärder, Wopke Hoekstra, lovat att agera. Kommissionen har nu inlett en analys för att införa mekanismer som ska stabilisera priserna på utsläppsrätter.

Förslag som har lagts fram syftar bland annat till att begränsa priset till cirka 515 svenska kronor.

EU-beslut kan ge superdyr bensin. Dagens PS

Veckans nummer 2: Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag

Det här däcket ska ni passa er för om ni vill köra säkert. (Foto: Bridgestone)
Det här däcket ska ni passa er för om ni vill köra säkert. (Foto: Bridgestone)

Årets stora vinterdäckstest visar på en skrämmande sanning: att välja ett billigt eller felaktigt däck kan vara livsfarligt.

Testet, utfört i norra Finland, identifierade flera bottennapp.

Odubbade Radar Dimax Ice beskrevs som att ha uselt grepp på is och snö.

Ännu mer alarmerande var resultatet för All Season-däcket Bridgestone Turanza AllSeason 6. Detta däck, som marknadsförs för helårsbruk, fick förödande kritik för sin prestanda på vinterväglag och ansågs utgöra en direkt fara.

Experten bakom testet varnar starkt för att prioritera priset framför säkerheten på de svenska vintervägarna.

Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag. Dagens PS

Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna

Bentley klarar inte att helt gå över till elbilar, en del bilar måste få förbränningsmotorer helt enkelt. (Foto: Bentley)
Bentley klarar inte att helt gå över till elbilar, en del bilar måste få förbränningsmotorer helt enkelt. (Foto: Bentley)

Lyxmärket Bentley har tvingats göra en stor u-sväng i sina elektrifieringsplaner. Företaget hade tidigare en ambition att sluta tillverka bilar med bensinmotorer år 2035 inom sin Beyond100-strategi, men backar nu från detta löfte.

Anledningen är den svagare efterfrågan på dyra elbilar, särskilt i marknader som USA och Mellanöstern.

Beslutet påverkas också av att systerföretag som Porsche och Audi har dragit ned på sina egna elbilsambitioner och fortsatt satsa på bensinmotorer. Bentley kommer trots allt att fortsätta investera i elektrifiering och lanserar en ny elbil eller laddhybrid varje år med start 2026.

Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna. Dagens PS

Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil

Vilka bilar klarar sig bäst efter 20 000 mil? Här är en lista. (Foto: Mercedes, Tesla, Toyota och Volkswagen)
Vilka bilar klarar sig bäst efter 20 000 mil? Här är en lista. (Foto: Mercedes, Tesla, Toyota och Volkswagen)

Att köpa en begagnad bil med högt miltal behöver inte vara en stor risk. Enligt en omfattande genomgång av långtidstester finns det ett antal modeller som är byggda för att hålla långt efter att mätaren passerat 20 000 mil.

På listan över de mest pålitliga långköparna återfinns flera klassiska modeller som Mercedes E-klass (S212) och Toyota Prius III.

Även nyare bilar som BMW 3-serie (G20) och till och med tidiga versioner av Tesla Model S visar sig vara utmärkta för långkörning.

Experterna betonar att rätt skötsel är avgörande, men att vissa märken helt enkelt har en exceptionell uthållighet.

Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil. Dagens PS

Hemligheten bakom den mytomspunna färgen

Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet. I motorsportens värld

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

