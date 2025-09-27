Den senaste veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden visar på en skärningspunkt mellan politik, säkerhet och lyx.
Veckans mest lästa: livsfarliga däck, dyr bensin och långkörarna
Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år
Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs. En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år. Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen …
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har inte bara klarat av långa sträckor – de fortsätter att prestera. Med rätt skötsel kan de fungera utmärkt långt efter att mätaren passerat 20 000 mil. …
EU-beslut kan ge superdyr bensin
En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader. Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av …
Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd
Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik. Tillsammans med batteriföretaget Saft har de utvecklat ett system som kallas IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Denna nya arkitektur, som nu testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har potential att kraftigt minska elbilens vikt, öka …
Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon
Det var en gnista av oro som tände idén till vad som skulle bli en av Porsches mest ikoniska skapelser. På 1960-talet talades det i USA om ett möjligt förbud mot cabrioleter, en nyhet som fick sportbilstillverkare att darra av skräck vid ritbordet. Designteamet bakom Porsche 911 Targa vek sig dock inte under skräckupplevelsen, de …
Den här sammanfattningen av veckans mest lästa hjälper dig att komma i kapp alla nyheter i motorbranschen.
Ett EU-beslut hotar att förändra vardagsekonomin för miljontals hushåll och en stor däckskandal riskerar att göra vintervägarna till en livsfara.
Samtidigt tvingas ett av världens mest exklusiva bilmärken, efterfrågan till trots, att backa från sina gröna löften.
Veckans nummer 1: EU-beslut kan ge superdyr bensin
En stor oro har spridit sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem, ETS2, som riskerar att leda till kraftigt höjda kostnader för vanliga hushåll, inte minst för bensin- och dieselpriser.
Systemet är specifikt inriktat på fossila bränslen för att minska utsläppen och Europas beroende av import.
Efter påtryckningar från Tjeckien och 18 andra EU-länder har EU-kommissionären för klimatåtgärder, Wopke Hoekstra, lovat att agera. Kommissionen har nu inlett en analys för att införa mekanismer som ska stabilisera priserna på utsläppsrätter.
Förslag som har lagts fram syftar bland annat till att begränsa priset till cirka 515 svenska kronor.
Veckans nummer 2: Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag
Årets stora vinterdäckstest visar på en skrämmande sanning: att välja ett billigt eller felaktigt däck kan vara livsfarligt.
Testet, utfört i norra Finland, identifierade flera bottennapp.
Odubbade Radar Dimax Ice beskrevs som att ha uselt grepp på is och snö.
Ännu mer alarmerande var resultatet för All Season-däcket Bridgestone Turanza AllSeason 6. Detta däck, som marknadsförs för helårsbruk, fick förödande kritik för sin prestanda på vinterväglag och ansågs utgöra en direkt fara.
Experten bakom testet varnar starkt för att prioritera priset framför säkerheten på de svenska vintervägarna.
Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag. Dagens PS
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Lyxmärket Bentley har tvingats göra en stor u-sväng i sina elektrifieringsplaner. Företaget hade tidigare en ambition att sluta tillverka bilar med bensinmotorer år 2035 inom sin Beyond100-strategi, men backar nu från detta löfte.
Anledningen är den svagare efterfrågan på dyra elbilar, särskilt i marknader som USA och Mellanöstern.
Beslutet påverkas också av att systerföretag som Porsche och Audi har dragit ned på sina egna elbilsambitioner och fortsatt satsa på bensinmotorer. Bentley kommer trots allt att fortsätta investera i elektrifiering och lanserar en ny elbil eller laddhybrid varje år med start 2026.
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna. Dagens PS
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal behöver inte vara en stor risk. Enligt en omfattande genomgång av långtidstester finns det ett antal modeller som är byggda för att hålla långt efter att mätaren passerat 20 000 mil.
På listan över de mest pålitliga långköparna återfinns flera klassiska modeller som Mercedes E-klass (S212) och Toyota Prius III.
Även nyare bilar som BMW 3-serie (G20) och till och med tidiga versioner av Tesla Model S visar sig vara utmärkta för långkörning.
Experterna betonar att rätt skötsel är avgörande, men att vissa märken helt enkelt har en exceptionell uthållighet.
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil. Dagens PS
Hemligheten bakom den mytomspunna färgen
Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet. I motorsportens värld
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
