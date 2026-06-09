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Motor

Koenigseggs jättevärdering – bolaget ska bli "börsfärdigt"

Christian von Koenigsegg i vit kostym.
Mycket pekar på en stundande börsnotering för den svenska hyperbilstillverkaren, men vd:n väntar på att "rätt tillfälle ges". Bild: Björn Ewenfeldt/TT

Svenska hyperbilstillverkaren Koenigsegg närmar sig börsnotering, och då med en rekordvärdering i bagaget.

Det händer grejer på Koenigsegg i Ängelholm. Och då är det inte bara byggandet av ultraexklusiva hyperbilar i 30-miljonersklassen som avses.

För lite mindre än ett år sedan rekryterades Volvo Cars CFO Johan Ekdahl till Christian von Koenigseggs bolag, redan då spåddes det att hans erfarenhet av börsnoteringar skulle kunna komma väl till hands.

Och under hösten bekräftades planerna av Halldora von Koenigsegg, medgrundare tillika styrelseordförande och bolagets operationella direktör, till EFN.

Hon uppgav då att börsnoteringen för Koenigsegg låg två till tre år framåt i tiden. Vid uttalandet låg det uppskattade värdet på 9,2 miljarder kronor för bolaget.

V8-affärer och börshype – värderingen rusar

De senaste siffrorna visar ett rejält tillskott i Koenigseggs värdering.

Det onoterade bolaget handlas idag på plattformen Eqvor, och de senaste avsluten där indikerar en värdering på cirka 16,4 miljarder kronor, skriver EFN.

Spekulationer säger att V8-affären med italienska lyxtillverkaren Kimera kan ha haft viss effekt på bolagsvärderingen: Försäljningen av egenproducerad teknik till andra bolag innebär en kompletterande, kanske säkrare, inkomstkälla än den mycket nischade biltillverkningen.

Men sannolikt handlar det om fler faktorer – den branta uppåtpilen i försäljningssiffrorna kan nog antas vara den största. År 2023 sålde man för 580 miljoner kronor, förra året var motsvarande siffra 1 661 miljoner kronor, skriver Börskollen.

Herr Koenigsegg själv är mer försiktig i framtoningen kring en stundande notering. I dagarna har han bekräftat att noteringen är något som, vid rätt tillfälle kan vara aktuellt, men som ännu inte är helt beslutat kring.

”Jag skulle inte officiellt säga att vi förbereder för en börsnotering men det är något som vi funderar på som en möjlighet. Det är något som vi har funderat på länge och förbereder företaget för att vara börsfärdigt och om det ges rätt tillfälle så är det något som vi överväger, säger han till Dagens Industri.

Nästa Ferrari?

Man kan inte klandra vd:n för hans försiktighet. Att ta ett superbilsbolag till börsen är inte en smal sak. Ferrari lyckades väl, och har utvecklats till ett av Europas mest framgångsrika lyxbolag sedan noteringen.

Å andra sidan, varnar min kollega, att Aston Martins notering får stå som skräckexempel. Efter börsintroduktionen har värdet kraschat med mer än 90 procent.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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