Koenigseggs jättevärdering – bolaget ska bli "börsfärdigt"

Och under hösten bekräftades planerna av Halldora von Koenigsegg, medgrundare tillika styrelseordförande och bolagets operationella direktör, till EFN.

Hon uppgav då att börsnoteringen för Koenigsegg låg två till tre år framåt i tiden. Vid uttalandet låg det uppskattade värdet på 9,2 miljarder kronor för bolaget.

V8-affärer och börshype – värderingen rusar

De senaste siffrorna visar ett rejält tillskott i Koenigseggs värdering.

Det onoterade bolaget handlas idag på plattformen Eqvor, och de senaste avsluten där indikerar en värdering på cirka 16,4 miljarder kronor, skriver EFN.

Spekulationer säger att V8-affären med italienska lyxtillverkaren Kimera kan ha haft viss effekt på bolagsvärderingen: Försäljningen av egenproducerad teknik till andra bolag innebär en kompletterande, kanske säkrare, inkomstkälla än den mycket nischade biltillverkningen.

Men sannolikt handlar det om fler faktorer – den branta uppåtpilen i försäljningssiffrorna kan nog antas vara den största. År 2023 sålde man för 580 miljoner kronor, förra året var motsvarande siffra 1 661 miljoner kronor, skriver Börskollen.

Herr Koenigsegg själv är mer försiktig i framtoningen kring en stundande notering. I dagarna har han bekräftat att noteringen är något som, vid rätt tillfälle kan vara aktuellt, men som ännu inte är helt beslutat kring.

”Jag skulle inte officiellt säga att vi förbereder för en börsnotering men det är något som vi funderar på som en möjlighet. Det är något som vi har funderat på länge och förbereder företaget för att vara börsfärdigt och om det ges rätt tillfälle så är det något som vi överväger, säger han till Dagens Industri.

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Nästa Ferrari?

Man kan inte klandra vd:n för hans försiktighet. Att ta ett superbilsbolag till börsen är inte en smal sak. Ferrari lyckades väl, och har utvecklats till ett av Europas mest framgångsrika lyxbolag sedan noteringen.

Å andra sidan, varnar min kollega, att Aston Martins notering får stå som skräckexempel. Efter börsintroduktionen har värdet kraschat med mer än 90 procent.

