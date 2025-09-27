Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet.
Hemligheten bakom den mytomspunna färgen
I motorsportens värld finns det få färger som är så ikoniska som brittisk racinggrön, även känd som brg. Denna nyans, som har blivit en symbol för brittisk motorsport, återfinns på allt från klassiska racerbilar till moderna roadsters.
Men varifrån kommer den egentligen, och varför valde britterna just en djup grön färg för sina fordon på 1900-talet.
Sanningen är mer komplex än man kan tro, och dess ursprung är föremål för debatt bland motorhistoriker.
Den allmänna uppfattningen är att färgen uppstod som en gest till Irland, men det finns en annan version av historien.
Den stora tävlingen som banade väg
Berättelsen om brittisk racinggrön börjar med gordon bennett-cupen, en internationell biltävling som anordnades mellan 1900 och 1905. Tävlingen, som arrangerades av den förmögne tidningsägaren James Gordon Bennett, syftade till att främja bilsporten.
Varje deltagande land tilldelades en specifik färg för att enkelt kunna identifiera bilarna under loppen. Frankrike fick blått, Tyskland vitt, Belgien gult och Italien rött. När Storbritannien gick med i tävlingen 1902 ställde de upp med en bil från tillverkaren David Napier, som var målad i en olivgrön nyans.
Denna första insats blev dock ett misslyckande, då den överviktiga bilen diskvalificerades. Men 1902 segrade napier-teamet med sin gröna bil, vilket gav storbritannien rätten att stå som värdland för tävlingen följande år.
På grund av de brittiska väglagarna, som bland annat införde en hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen, kunde tävlingen inte hållas i Storbritannien. Istället valdes Irland som värdland.
För att hedra sina irländska värdar sägs britterna ha mörkat sin racingfärg till en nyans av klövergrön.
Är ursprunget en debattsak?
Trots den populära berättelsen om den klövergröna nyansen, har det aldrig fastställts en officiell färg för brittisk racinggrön.
Under decennierna som följde 1903 års gordon bennett-cup använde de brittiska teamen olika nyanser av mörkgrönt, vilket gav biltillverkarna fria tyglar att tolka färgen som de ville.
I en artikel från 1960 i tidningen ‘Road and track’ bekräftades det att brittisk racinggrön inte är en enda officiell färg, men tidningen hävdade att den olivgröna ‘napier green’ var att föredra.
Denna tvetydighet kring färgnyansen, och om den ska tillskrivas den ursprungliga napier-gröna eller den mörkare klövergröna, gör ursprunget debattabelt.
Det man dock kan konstatera är att begreppet brittisk racinggrön, oavsett den exakta nyansen, har blivit känt tack vare gordon bennett-cupen och etableringen av nationella färger för raceteam.
Idag är färgen en symbol för den brittiska bilindustrin, och den har synts på allt från klassiska jaguarmodeller till moderna sportbilar.
Det finns även en annan intressant detalj, då färgen grön sägs bringa otur inom amerikansk motorsport, vilket gör att man sällan ser den på amerikanska racerbilar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
