Toyotas fejkade växellåda kan ge "motorstopp" i elbil

Men det finns de som tycker att elbilarna är för tråkiga, de tillverkarna utforskar gränslandet och försöker slå samman det bästa från två olika världar – och då är det inte hybridbilar det handlar om.

Motorljud, fejkväxlar och varvtalsstopp

Till motorfantasternas förtret är elbilarna väldigt tystlåtna av sig. Några tillverkare, däribland Mercedes, adderar artificiella motorljud till vissa elmodeller i hopp om att locka ett svårflörtat kundsegment.

En annan åtgärd, som också Mercedes testar i sin nya AMG GT EV, är simulerad varvtalsräknare (med redline) och en låtsasväxelspak.

Också Hyundais Ioniq N 5 har liknande utrustning och kan till och med slå i varvtoppen när den körs i (det simulerade) helmanuella läget.

Syftet är såklart inte att lura någon att växelspaken behövs, eller att elmotorer plötsligt börjat vråla som V8:or, utan att låta föraren knyta starkare band med sin bil.