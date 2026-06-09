Vissa elbilstillverkare vill bjuda sina kunder på det bästa av två världar: Eldrift paras med sköna motorljud, växelspakar och… motorstopp?
Toyotas fejkade växellåda kan ge "motorstopp" i elbil
Visst, moderna elbilar med förarassistanssystem är smidiga, lättkörda och superbekväma. Och många ger ju ett ganska angenämt kittel i magen när plattan får möta mattan.
Men det finns de som tycker att elbilarna är för tråkiga, de tillverkarna utforskar gränslandet och försöker slå samman det bästa från två olika världar – och då är det inte hybridbilar det handlar om.
Motorljud, fejkväxlar och varvtalsstopp
Till motorfantasternas förtret är elbilarna väldigt tystlåtna av sig. Några tillverkare, däribland Mercedes, adderar artificiella motorljud till vissa elmodeller i hopp om att locka ett svårflörtat kundsegment.
En annan åtgärd, som också Mercedes testar i sin nya AMG GT EV, är simulerad varvtalsräknare (med redline) och en låtsasväxelspak.
Också Hyundais Ioniq N 5 har liknande utrustning och kan till och med slå i varvtoppen när den körs i (det simulerade) helmanuella läget.
Syftet är såklart inte att lura någon att växelspaken behövs, eller att elmotorer plötsligt börjat vråla som V8:or, utan att låta föraren knyta starkare band med sin bil.
Går Toyota för långt?
Trots många kritiska röster kring vad som ofta kallas gimmicks, handlar det om harmlösa funktioner som kan användas av de förare som tycker om dem. Motorljud och fejkväxlande påverkar knappast trafiken i någon större utsträckning – kanske tvingar det till och med föraren att vara lite extra alert bakom ratten.
Men frågan är om det kan gå för långt?
I ett nytt patent från Toyota, som först upptäcktes av CarBuzz, beskrivs en ny typ av simulerad växellåda för elbilar.
Patentet innehåller en funktion som ingen som gått över till elbil (eller fossildriven bil med automat) rimligtvis kan sakna från de manuella växellådorna: Motorstoppet.
Efterliknar bensinbil
Systemet simulerar en manuell växellåda i en elbil, som utrustas med både kopplingspedal och växelspak. Det ska efterlikna hur en bensinbil beter sig, inklusive hur motorvarv och växlar skulle fungera i samma situation.
Om föraren hanterar kopplingen fel kan bilen till och med få motorstopp, vilket innebär att körningen blir ryckig och att drivkraften plötsligt försvinner. Också för låg växel kan leda till samma effekt.
Vilken eller vilka bilar som skulle kunna utrustas med den nya, verklighetstrogna, växellådan är oklart – och ännu oklarare är väl vilka kunder som saknar risken för motorstopp så pass mycket att det behöver fejkas i en elbil.