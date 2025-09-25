Dagens PS
EU-beslut kan ge superdyr bensin

Wopke Hoekstra, EU:s klimatkommissionär, talar med medlemmar av media vid COP29, FN:s klimattoppmöte, söndag 24 november 2024. (Foto: Joshua A. Bickel/AP/TT)
Wopke Hoekstra, EU:s klimatkommissionär, talar med medlemmar av media vid COP29, FN:s klimattoppmöte, söndag 24 november 2024. (Foto: Joshua A. Bickel/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader.

Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av energi- och transportfattigdom.

EU-kommissionen lyssnar på kritiken

Europakommissionären för klimatåtgärder, Wopke Hoekstra, har bekräftat att kommissionen kommer att agera för att förhindra att det nya utsläppshandelssystemet, ETS2, leder till höga priser och negativa konsekvenser för medborgarna, skriver mzp.gov.

Detta meddelades under ett extra möte med miljöministerrådet i Bryssel, där Hoekstra lovade att införa de nödvändiga mekanismerna för att stabilisera priserna på utsläppsrätter.

Beskedet är ett svar på ett officiellt brev som skickades till kommissionen i juli, initiativet kom från Tjeckien och fick stöd av 18 andra EU-länder.

Europakommissionen har uttryckt sin förståelse för de farhågor som uttryckts av Tjeckien och de andra medlemsstaterna, och har nu inlett en noggrann analys av de förslag som framförts. (Foto: Pascal Bastien/AP/TT)
Europakommissionen har uttryckt sin förståelse för de farhågor som uttryckts av Tjeckien och de andra medlemsstaterna, och har nu inlett en noggrann analys av de förslag som framförts. (Foto: Pascal Bastien/AP/TT)
Tjeckien tar ledningen i eu-debatten

Europakommissionen har uttryckt sin förståelse för de farhågor som uttryckts av Tjeckien och de andra medlemsstaterna, och har nu inlett en noggrann analys av de förslag som framförts.

Enligt Hoekstra är kommissionens mål att säkerställa ett smidigt genomförande av lagstiftningen, samtidigt som man undviker att systemet blir en social börda.

Premiärminister Petr Fiala från Tjeckien ser detta som en stor framgång för sitt land.

“Det visar sig att för att främja nationella intressen räcker det inte med att bara ropa högt. Det är nödvändigt att komma med konkreta förslag och leta efter allierade. Detta är det enda sättet att uppnå något i Tjeckiens medborgares intresse”, sade han.

Han underströk dock att arbetet inte är över och att målet i slutändan är att systemet ska upphävas helt, eller åtminstone skjutas upp.

Konkreta förslag för att sänka priset på utsläppsrätter

Brevet som Tjeckien skickade till kommissionen har kallats ett “icke-officiellt dokument”, men har trots sin informella titel fått starkt stöd från länder som representerar 91 procent av EU:s befolkning.

Dokumentet innehåller tre huvudsakliga förslag för att säkerställa att priset på utsläppsrätter inte överstiger cirka 515 svenska kronor.

En av lösningarna är att skapa bättre förutsägbarhet för priserna genom att till exempel hålla tidigare auktioner av utsläppsrätter och publicera information om införandet av utsläppsfri teknik. Detta skulle ge en tydligare bild av hur priserna kan påverkas i framtiden.

Mekanismer för att stabilisera marknaden

Ytterligare en åtgärd är att stärka det befintliga verktyget för marknadsstabilisering, känt som MSR. Detta verktyg är utformat för att släppa ut fler utsläppsrätter på marknaden eller ta bort dem, beroende på om det finns en stor brist eller ett stort överskott.

Tjeckien vill att detta verktyg ska bli mer effektivt och kunna användas kontinuerligt, inte bara en gång om året.

Det tredje förslaget är att höja tröskelvärdet för utsläppsrätterna till 515 kronor, vilket skulle utlösa en mekanism för att släppa ut fler rätter på marknaden och därmed sänka priset.

Fossila bränslen i fokus

ETS2-systemet, som är källa till all denna debatt, är specifikt inriktat på fossila bränslen som bensin, diesel, gas och kol. Systemet berör inte förnybara alternativ som ved, pellets eller biobränslen.

Syftet är inte bara att minska utsläppen, utan också att minska Europas beroende av import av fossila bränslen. Detta har skapat en komplex situation där miljömässiga mål måste balanseras mot sociala och ekonomiska konsekvenser för att inte skapa onödiga svårigheter för hushållen.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

