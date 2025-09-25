En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader.
EU-beslut kan ge superdyr bensin
Mest läst i kategorin
Chocknyhet: Här skjuts batteriet ut ur elbilen
Elektriska fordon är framtiden, men med dem kommer nya utmaningar. En av de mest omtalade är risken för bränder i batteriet, som kan vara svåra att släcka. Ett kinesiskt företag har nu presenterat en minst sagt överraskande lösning: varför inte helt enkelt skjuta ut batteriet ur bilen? Denna idé väcker naturligtvis både förundran och en …
Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål
Teslas försäljning i Turkiet exploderade i augusti. Men bakom framgången låg en teknisk manöver som snabbt väckte både beundran och kritik – och som regeringen nu satt stopp för. Rubriken “Tesla i blåsväder” är på intet sätt ny. I juni pressades elbilstillverkaren i Frankrike med krav på att “stoppa vilseledande metoder”. Sju dagar senare väckte …
Teslaägare ger upp – byter till dieselbilar
Teslas lojalitet faller, enligt ny data. Allt fler av deras kunder byter ut sina elbilar – och väljer ett oväntat alternativ. Den forna giganten Tesla, som tidigare hade en ohotad position på marknaden, upplever nu en betydande minskning av sin kundlojalitet. Enligt en färsk studie från S&P Global har lojaliteten minskat med 9,4 procent under …
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så. Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer. Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att …
EU-beslut kan ge superdyr bensin
En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader. Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av …
Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av energi- och transportfattigdom.
EU-kommissionen lyssnar på kritiken
Europakommissionären för klimatåtgärder, Wopke Hoekstra, har bekräftat att kommissionen kommer att agera för att förhindra att det nya utsläppshandelssystemet, ETS2, leder till höga priser och negativa konsekvenser för medborgarna, skriver mzp.gov.
Detta meddelades under ett extra möte med miljöministerrådet i Bryssel, där Hoekstra lovade att införa de nödvändiga mekanismerna för att stabilisera priserna på utsläppsrätter.
Beskedet är ett svar på ett officiellt brev som skickades till kommissionen i juli, initiativet kom från Tjeckien och fick stöd av 18 andra EU-länder.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Tjeckien tar ledningen i eu-debatten
Europakommissionen har uttryckt sin förståelse för de farhågor som uttryckts av Tjeckien och de andra medlemsstaterna, och har nu inlett en noggrann analys av de förslag som framförts.
Enligt Hoekstra är kommissionens mål att säkerställa ett smidigt genomförande av lagstiftningen, samtidigt som man undviker att systemet blir en social börda.
Premiärminister Petr Fiala från Tjeckien ser detta som en stor framgång för sitt land.
“Det visar sig att för att främja nationella intressen räcker det inte med att bara ropa högt. Det är nödvändigt att komma med konkreta förslag och leta efter allierade. Detta är det enda sättet att uppnå något i Tjeckiens medborgares intresse”, sade han.
Han underströk dock att arbetet inte är över och att målet i slutändan är att systemet ska upphävas helt, eller åtminstone skjutas upp.
Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd
Vissa veckor engagerar motornyheterna lite extra, och den här gången har det skett med historiska förbud och chockerande kriser. Vi har sammanställt
Konkreta förslag för att sänka priset på utsläppsrätter
Brevet som Tjeckien skickade till kommissionen har kallats ett “icke-officiellt dokument”, men har trots sin informella titel fått starkt stöd från länder som representerar 91 procent av EU:s befolkning.
Dokumentet innehåller tre huvudsakliga förslag för att säkerställa att priset på utsläppsrätter inte överstiger cirka 515 svenska kronor.
En av lösningarna är att skapa bättre förutsägbarhet för priserna genom att till exempel hålla tidigare auktioner av utsläppsrätter och publicera information om införandet av utsläppsfri teknik. Detta skulle ge en tydligare bild av hur priserna kan påverkas i framtiden.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Mekanismer för att stabilisera marknaden
Ytterligare en åtgärd är att stärka det befintliga verktyget för marknadsstabilisering, känt som MSR. Detta verktyg är utformat för att släppa ut fler utsläppsrätter på marknaden eller ta bort dem, beroende på om det finns en stor brist eller ett stort överskott.
Tjeckien vill att detta verktyg ska bli mer effektivt och kunna användas kontinuerligt, inte bara en gång om året.
Det tredje förslaget är att höja tröskelvärdet för utsläppsrätterna till 515 kronor, vilket skulle utlösa en mekanism för att släppa ut fler rätter på marknaden och därmed sänka priset.
Det här är bästa däcket i vinter
Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga
Fossila bränslen i fokus
ETS2-systemet, som är källa till all denna debatt, är specifikt inriktat på fossila bränslen som bensin, diesel, gas och kol. Systemet berör inte förnybara alternativ som ved, pellets eller biobränslen.
Syftet är inte bara att minska utsläppen, utan också att minska Europas beroende av import av fossila bränslen. Detta har skapat en komplex situation där miljömässiga mål måste balanseras mot sociala och ekonomiska konsekvenser för att inte skapa onödiga svårigheter för hushållen.
Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen
Ett steg framåt har tagits i den långvariga dieselskandalen. Tusentals bilägare får nu en ekonomisk uppgörelse efter år av väntan. Efter nästan ett
Missa inte:
Fem sätt att hantera stress. News 55
Berömmet: “Utvald bland 300 kandidater”. E55
Massivt stöd: Ja till ny förmögenhetsskatt. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden
Fed-bossen Jerome Powell förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”. Det fick börserna på fall. Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen. Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering. Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog …
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.? Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år. Men bakom beslutet döljer sig …
Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie
Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent. Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys. Läs …
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”. Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.? “Det är i …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …