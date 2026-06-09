Så stor är chansen att din Tesla rullar 40 000 mil

Därför är det nu spännande att en ny studie slår fast att Teslas bilar faktiskt är bland dem som rullar längst på vägarna.

En studie från ISeeCars, som InsideEVs refererar till, har kartlagt hur sannolikt det är att bilar från ett trettiotal olika tillverkare når 250 000 miles, eller drygt 40 000 mil.

Genom att undersöka färddata från 174 miljoner bilar har man byggt en modell för att räkna ut hur stor chans det är att bilarna når den magiska 40 000-milgränsen, som många tillverkare ser som helig.

”Även om dagens konstruktions- och ingenjörskunskaper har förlängt livslängden på alla moderna fordon, är det fortfarande en hög ribba för de flesta biltillverkare att bygga bilar som klarar 40 000 mil,” säger Karl Brauer, chefsanalytiker på iSeeCars.

Tesla spöar Volvo

Snittsannolikheten för att en bil når 40 000 mil beräknas till 4,8 procent. I studien rankas (kanske inte helt oväntat) Toyota i topp. Det är 17,8 procents chans att en Toyota rullar förbi 40 000 mil.

Värt att nämna i förbifarten är att Toyota C-HR+ nyligen räknades fram att vara den bil i norska Motors räckviddstest som levererade flest mil relativt till inköpspriset.

Tesla landar på en sjätteplats, och strax under snittet: 4,6 procents chans är det att din Tesla kör 40 000 mil.

Volvo, å andra sidan, placeras på en sextondeplats. Mindre hälften så sannolikt räknar man att det är att en Volvo passerar 40 000 mil.

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Bottennoteringen: Maserati

Bottennoteringen tilldelas Maserati, vilket också indikerar att det inte bara är byggkvaliteten som speglas i resultatet.

Som författarna till undersökningen noterar spelar ägarens relation till bilen stor roll. En lyxbil körs mycket mer sparsamt än exempelvis en Toyota, och trots att en Maserati säkerligen skulle kunna köra 40 000 mil verkar det som att ägarna inte är helt benägna till det.

”Det bör noteras att den lägre sannolikheten för att en lyxbil når 40 000 mil i högre grad speglar hur ägarna använder sina bilar – de kör dem generellt mindre intensivt än vanliga bilar – än hur väl eller dåligt bilarna faktiskt är byggda,” kommenterar Karl Brauer, chefsanalytiker på iSeeCars.



