Byggde egen Ferrari – greps av polisen

”Mycket övertygande kopia”

Bilen beskrevs av polisen som en ”mycket övertygande kopia”, och påträffades i närheten av Alicantes flygplats. Där och då inleddes en teknisk undersökning.

Undersökningen visade att bilen var byggd på ett chassi från ett helt annat bilmärke och att karossen i glasfiber hade byggts för att efterlikna Ferraris design så exakt som möjligt.

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På plats konstaterades det att mannen inte hade tillåtelse från Ferrari att använda deras design, logotyp eller emblem till den egna kopian – och mannen greps därmed misstänkt för brott mot immaterialrätten. Ferrari-kopian beslagtogs av poliserna.

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Inte första gången

Ferraris är ikoniska, men också dyra. Det är därför kanske inte konstigt att bilfantaster i olika delar av världen tar till egna DIY-lösningar för att få stoltsera med en ponny-smyckad ratt.

Tidigare i vår rapporterade Quotenet om ett liknande fall. En nederländsk man lade ut en ”unik replika” av en Ferrari F355 till försäljning. Ferraris advokater drog honom inför domstol och mannen dömdes till att avpublicera annonsen, betala rättegångskostnaderna och förstöra bilen – med kronofogden som vittne.

Nästan exakt samma historia skedde i Sverige för ett år sedan. En ombyggd Nissan 350Z marknadsfördes som en ”Ferrari-replika”, vilket fångade bolagets uppmärksamhet. Man krävde att bilen skulle förstöras – men en kartläggning som Carup gjort visar att de båda parterna nådde en överenskommelse utanför det svenska rättssystemet. Vad som blev av Nissan-Ferrarin är oklart.

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