Har man inte råd med en Ferrari så kan man alltid bygga en själv. Men det gäller att vara försiktig vem man visar den för, Ferrari är nämligen väldigt noga med hur deras design används.
Byggde egen Ferrari – greps av polisen
En man i Alicante, Spanien, har nyligen gripits efter att han försökte sälja en bil som han påstått varit en Ferrari, men som i själva verket bara var en väldigt välbyggd kopia.
Hittade annonsen
Upptäckten gjordes av den lokala polisenes cyberbrottsgrupp. De råkade över annonsen på en webbplats för begagnade bilar och reagerade på det ovanligt billiga priset.
Den exakta summan som förfalskaren lade ut bilen för förtäljs inte i den spanska nyhetsrapporteringen. Men de Ferrari 360 Spider som är till salu i Sverige ligger mellan cirka 800 000 och 1,6 miljoner kronor.
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”Mycket övertygande kopia”
Bilen beskrevs av polisen som en ”mycket övertygande kopia”, och påträffades i närheten av Alicantes flygplats. Där och då inleddes en teknisk undersökning.
Undersökningen visade att bilen var byggd på ett chassi från ett helt annat bilmärke och att karossen i glasfiber hade byggts för att efterlikna Ferraris design så exakt som möjligt.
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På plats konstaterades det att mannen inte hade tillåtelse från Ferrari att använda deras design, logotyp eller emblem till den egna kopian – och mannen greps därmed misstänkt för brott mot immaterialrätten. Ferrari-kopian beslagtogs av poliserna.
Inte första gången
Ferraris är ikoniska, men också dyra. Det är därför kanske inte konstigt att bilfantaster i olika delar av världen tar till egna DIY-lösningar för att få stoltsera med en ponny-smyckad ratt.
Tidigare i vår rapporterade Quotenet om ett liknande fall. En nederländsk man lade ut en ”unik replika” av en Ferrari F355 till försäljning. Ferraris advokater drog honom inför domstol och mannen dömdes till att avpublicera annonsen, betala rättegångskostnaderna och förstöra bilen – med kronofogden som vittne.
Nästan exakt samma historia skedde i Sverige för ett år sedan. En ombyggd Nissan 350Z marknadsfördes som en ”Ferrari-replika”, vilket fångade bolagets uppmärksamhet. Man krävde att bilen skulle förstöras – men en kartläggning som Carup gjort visar att de båda parterna nådde en överenskommelse utanför det svenska rättssystemet. Vad som blev av Nissan-Ferrarin är oklart.
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