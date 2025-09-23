Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så.
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer.
Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att bensinmotorn kommer att leva kvar längre än vad någon trodde, skriver Autocar.
En lyxig u-sväng
Bentley hade en stor plan som kallades ”Beyond100”, där de skulle sluta med bensinmotorer helt år 2035. Men nu är den planen historia.
Istället kommer Bentley att fortsätta bygga bilar som drivs av bensin.
Det gäller deras populäraste modeller som Bentayga, Continental GT och Flying Spur.
Bentleys vd, Frank-Steffen Walliser, säger att efterfrågan på dyra elbilar har blivit svagare, särskilt i länder som USA och i Mellanöstern. Han förklarar att marknaden för lyxbilar ser annorlunda ut idag jämfört med när de gjorde sin ursprungliga plan.
Systerföretagen påverkar
Beslutet kommer inte från ingenstans.
Det har mycket att göra med vad som händer hos Porsche. Porsche har nyligen sagt att de ska satsa 3,1 miljarder euro, vilket är cirka 36 miljarder svenska kronor, för att fortsätta utveckla sina bensinmotorer.
Även Audi, som också ingår i samma företagsgrupp som Bentley och Porsche, har backat från sina planer att bara göra elbilar.
Eftersom de tre bilmärkena delar mycket av sin teknik, som motorer och plattformar, så påverkar besluten i Tyskland direkt vad Bentley kan göra i England.
Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige
Köpen av exklusiva bilar bromsar in i Sverige, det är uppenbart att den rika eliten håller hårdare i plånboken. Totalt sett lyfter bilförsäljningen i
Elektriska ambitioner lever vidare
Även om Bentley nu fortsätter med bensinbilar, har de inte gett upp sina elbilsprojekt. De lovar fortfarande att lansera en ny elbil eller laddhybrid varje år med start 2026.
Den första helt nya elbilen blir en suv som är tänkt för städer.
Vd Walliser säger att elektrifiering fortfarande är målet, men att de måste göra det i den takt som kunderna vill. Han menar att de måste ha med sig sina kunder på resan.
Fabriken byggs om ändå
Trots att strategin har ändrats, fortsätter de stora investeringarna i Bentleys fabrik i Crewe. De bygger en ny monteringslinje för elbilar, en ny lackeringsverkstad och ett nytt designcenter. Allt detta visar att de fortfarande tänker på elbilar på lång sikt.
Bentley hade redan tidigare flyttat fram sitt mål att bli helt elektriskt från 2030 till 2035, just för att försäljningen av dyra elbilar inte har gått lika snabbt som de hade hoppats.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
