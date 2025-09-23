Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna

Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer.

Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att bensinmotorn kommer att leva kvar längre än vad någon trodde, skriver Autocar.

ANNONS

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

En lyxig u-sväng

Bentley hade en stor plan som kallades ”Beyond100”, där de skulle sluta med bensinmotorer helt år 2035. Men nu är den planen historia.

Istället kommer Bentley att fortsätta bygga bilar som drivs av bensin.

Det gäller deras populäraste modeller som Bentayga, Continental GT och Flying Spur.

Bentleys vd, Frank-Steffen Walliser, säger att efterfrågan på dyra elbilar har blivit svagare, särskilt i länder som USA och i Mellanöstern. Han förklarar att marknaden för lyxbilar ser annorlunda ut idag jämfört med när de gjorde sin ursprungliga plan.

Bentley Bentayga Speed. (Foto: Bentley)